Ruhani: ABD'liler Süleymani'yi öldürerek büyük bir stratejik hata yaptı

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili, görüşmede yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Ruhani "Süleymani'nin IŞİD'e karşı attığı adımlar olmasaydı bugün Avrupa büyük bir tehditle karşı karşıya kalırdı" dedi

Süleymani'nin Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin daveti üzerine Bağdat'a gittiğini belirten Ruhani "ABD Süleymani'yi öldürmekle büyük bir stratejik hata" yaptı açıklaması yaptı.

Ruhani şu ifadeleri kullandı: "ABD'nin bu adımı Irak'ın egemenliğinin ihlali, bu ülke halkına hakaret ve İran halkına karşı affedilemez bir cinayettir. ABD'liler Süleymani'yi öldürerek büyük bir stratejik hata yaptılar. Bu cinayetin sonuçlarından ABD yönetimi sorumludur. ABD'liler bilmelidir ki güvenlikleri ve çıkarları bölgenin tamamında tehlikeli şartlarla karşı karşıyadır. ABD, kendini bu büyük cinayetin sonuçlarından koruyamaz" dedi.

"TARAFLAR TAAHHÜTLERİNE UYARSA İRAN DA ATTIĞI ADIMLARDAN GERİ DÖNEBİLİR"

İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini askıya almasıyla ilgili konuşan Ruhani, "İran bu sürede taahhütlerine bağlı kalmıştır ve 5 aşamalı olarak attığımız adımlar da nükleer anlaşma çerçevesinde olmuştur. Karşı taraf taahhütlerine uymadığı için nükleer anlaşmadaki denge bozulmuştur. Karşıdaki taraflar ne zaman taahhütlerine uyarsa İran da attığı adımlardan geri dönebilir" dedi.

Macron da Fransa'nın gerginliğin azaltılması için hazır olduğunu, Fransa'nın nükleer anlaşmanın korunması için çabasını ortaya koymaya devam edeceğini ve İran'dan da aynı doğrultuda hareket etmesini beklediğini söyledi. Macron, "Hepimiz bölgedeki barış ve istikrarın sarsılmasından çok endişeliyiz. Yaşanan gelişmeler gerginliğin artmasına ve telafi edilemez krizlere yol açabilir." ifadelerini kullandı. (DIŞ HABERLER)

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