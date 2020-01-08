Pertek'te istismar: Çocuklar istismara uğradı, savcılık gizlilik kararı verdi

Dersim’in Pertek ilçesinde H.Y. isimli bir esnaf, çok sayıda çocuğa istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Savcılık ise dosya ile ilgili gizlilik kararı aldı.

Fotoğraf: MA