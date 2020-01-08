08 Ocak 2020 15:10

Pertek'te istismar: Çocuklar istismara uğradı, savcılık gizlilik kararı verdi

Dersim’in Pertek ilçesinde H.Y. isimli bir esnaf, çok sayıda çocuğa istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Savcılık ise dosya ile ilgili gizlilik kararı aldı.

Çocuk istismarına af olmaz dövizini tutan kadın

Fotoğraf: MA

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    Orhan KURUL
    Dersim

    Dersim’in Pertek ilçesinde 40'lı yaşlardaki H.Y adlı esnafın çok sayıda çocuğu istismar ettiği öğrenildi. Çocukların videosunu CD'lere aktardığı iddia edilen istismarcı kişi, dükkanına düzenlenen baskınla gözaltına alındı.

    İfade için adliyeye sevk edilen H.Y. daha sonra tutuklanarak Elazığ Cezaevine gönderildi.

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    CMK görevlendirmesiyle H.Y'nin ifadesine giden avukat Enver Doğan Evrensel’e konuştu. İlkesel olarak istismar ve tecavüz şüphelilerinin savunmalarına katılmadığını söyleyerek görevi reddeden Doğan, dosyaya gizlilik kararı getirildiğini söyledi.

    Görevi reddetmesi nedeniyle savcılığın kendisini arayarak hakkında tutanak tutulacağını ifade ettiğini de söyleyen Doğan, “Gerekirse avukatlığı bırakırım; prensip olarak bu dosyaya bakmayacağım” dedi.

    İstismara tepki gösteren siyasi parti ve kitle örgütlerinin gün içerisinde ilçede basın açıklaması yapması bekleniyor.

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