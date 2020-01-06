06 Ocak 2020 12:44
Son Güncellenme Tarihi: 06 Ocak 2020 13:11

Kadınlar tek ses: Çocukların cinsel istismarının affı olmaz

Türkiye'nin çeşitli illerinde kadınlar yaptığı eylemlerle istismar affına karşı ses çıkarıyor.

GÜNCELLENDİ
Adana Kadın Platformu

Fotoğraf: Evrensel

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    Çocuk yaşta evliliklerin af kapsamına alınmasını öngören yasa değişikliği bir kez daha meclise gelecek. "Bu istismardır, istismarın affı olmaz" diyen kadınlar ise bu yasa değişikliğine tepkili. Türkiye’nin çeşitli illerinde kadınlar bugün yaptığı eylemlerle istismar affına karşı ses çıkarıyor.

    ADANA

    Eğitim Sen Adana binasında bir araya gelen Adana Kadın Platformu, çocuk istismarını yaygınlaştıracak tasarının meclise gelmesi halinde daha önce olduğu gibi harekete geçeceklerini söyledi. Basın açıklamasını okuyan Sevil Aracı, "Tüm milletvekillerini tasarının yasalaşmaması için gerekeni yapmaya, başta tüm kadınlar olmak üzere basın ve medya kuruluşlarını ve kamuoyunu bu konunun takipçisi olmaya çağırıyoruz" dedi. İstismar suçunu evlenme koşullu bir düzenleme ile aklamanın çocukların tekrarla istismara maruz bırakılması ve şiddet dolu hayatlara mahkum edilmesi anlamına geldiğini dile getiren Aracı, "AKP’nin ‘Affı bir defaya mahsus yapacağız’ açıklaması, ‘Bir kereden bir şey olmaz’ zihniyetinin devam ettiğini göstermektedir. Amaç gerçekten kız çocuklarını korumaksa faillerin değil, çocukların mağduriyetlerini öncelemek ve dahası önlemek elinizde. İstismarcıları affetmek yerine çocukları koruyacak önlemleri hayata geçirin" dedi.

    "12 YAŞINDAKİ ÇOCUK EVLENDİRİLEBİLECEK"

    Söz konusu düzenleme ile 12 yaşındaki bir kız çocuğunun 27 yaşındaki bir erkekle evlendirilmesi durumunda cezasızlık yoluna gidileceğini belirten Aracı, çocuk itismarına cezasızlığı hedefleyen düzenlemelerle bu noktaya nasıl gelindiğini şu şekilde açıkladı:

    "Kadın örgütlerinin tüm itirazlarına rağmen 2016 yılında Torba Kanun ile çocukların cinsel istismarına ilişkin cezayı düzenleyen TCK 103’üncü maddenin 1 ve 2’inci fıkralarına 12 yaş ayrımı getirilmiş, 12 yaş altındaki cinsel istismar suçlarına ağırlaştırılmış cezalar getirilmiş, 12 yaş sınırının neye göre belirlendiği ise kamuoyuyla paylaşılmamıştır. Şu anda getirilmek istenen af, 15 yaş altı kız çocuklarına karşı işlenen cinsel istismar suçundan hüküm giyen failleri de kapsayacaktır. Yani 12 yaşında bir kız çocuğunun 27 yaşındaki bir erkek ile evlendirilmesi durumunda cezasızlık yoluna gidilmek istenmektedir. Bu cezasızlığın çocuk istismarı suçu faillerine cesaret vereceği ve bu suçu teşvik edeceğini öngörüyoruz"

    Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi kendisinden 9 yaş küçük olan 12 yaşındaki kuzenini evlilik görüntüsü altında istismar eden ve olay gerçekleştiği zamanda "kız çocuğunun yaşını bilmediğini" savunan faili beraat ettirdiğini, Yargıtay’ın oy çokluğuyla kararı onayladığını hatırlatan Aracı, "Geleneksel değer yargıları, birlikteliklerin sorunsuz devam etmesi, mağdurun şikayetçi olmaması, ceza verilmesi halinde aile yapısının zarar göreceği gibi gerekçelerle verilen bu karar, 15 yaş altındaki çocukların cinsel istismarının meşrulaştırılmasının alt yapısının sağlanmaya çalışıldığını göstermektedir. Ayrıca böyle bir af, 2005 yılında kanundan çıkarılan ‘tecavüzcü ile evlilik durumunda cezasızlık sağlayan’ maddenin geri getirilmeye çalışıldığını göstermektedir" dedi. (Adana/EVRENSEL)

    DİYARBAKIR

    Diyarbakır'da basın açıklaması yapan kadınlar

    Fotoğraf: Evrensel

    Diyarbakır'da da demokratik kitle örgütleri ve meslek odaları ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamada konuşan Diyarbakır Barosu Başkan Yardımcısı Avukat Gazal Bayram Koluman, tasarının istismarı meşrulaştıracağını ifade ederken, Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi Üyesi Pınar Karaman ise "Çocuklarla evlenmek bir suçtur ve bu suçu işleyen ve bu suça katılan tüm yetişkinler ceza almalıdırlar" dedi.

    Av. Gazal Bayram Koluman, yargı paketinde yapılmak istenen düzenlemenin çocuk evliliklerinin önünü açacağını ve çocuk istismarını meşrulaştıracağını belirterek şunları söyledi:

    "Bu tasarı çocuğun sözde evlilik adına yapılan istismarını meşrulaştırıcı, şikayet yoksa, istismarcı fail ile mağdur çocuk arasında 15 yaş ve altı yaş aralığı var ise istismarı cezasız bırakacak bir düzenleme. Bu düzenleme ile çocuk evliliklerinin yasal zemine oturtulacağı, kadın üzerinde eril zihniyetin tahakküm kurma adına uyguladığı şiddetin çocuk yaşa indirgemesi anlamına geleceğini, çocuğun üstün yararının gözetilmeyerek eğitiminden-psikolojik gelişimden alıkonarak çocuk evliliklerinin önünü açacağını söylemek mümkün. 2016 yılında çocuk yaşta evlilik yapan 3 bin failin bu tasarıdan yararlanıp affedileceği konuşulurken, bugün bu sayının 10 bine ulaştığını bilmekteyiz. Bu durum şunu gösteriyor ki; böyle bir yasa tasarısının tartışılması 3 yıl gibi bir sürede çocuk evliliklerini nede olsa cezası yok deyip, cesaretlendirmiş ve 7 bin çocuk evliliğin daha yaşanmasına  neden olmuştur. Bugün buradan Çocuk ve Kadın Hakları savunucuları olarak bir kez daha sesimizi yükselterek, çocuk evliliklerini meşrulaştıran bu tasarının meclisten geçmesine izin vermeyeceğimizi ifade ediyoruz" dedi.

    "BU YASA İSTİSMARCIYA AF YOLU AÇIYOR"

    Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi Üyesi Pınar Karaman, düzenlemenin çocuk haklarına tamamen aykırı olduğunun altını çizdi. Karaman, kız çocuklarını koruma yolunun evlilik olmadığını belirterek, çocuk yaşta evliliğin suç olduğunu söyledi.

    Karaman, "2005 yılında Türk Ceza Hukuku Reformu ile engellenen kız çocuklarının kendilerine tecavüz eden kişilerle evlendirilmesine ilişkin düzenleme günümüzde yeniden yasal ve psikososyal boyutları ile çok ciddi riskler taşıyan ve çocuk haklarına tümüyle aykırı bir durum olarak önümüze çıkarılmıştır. Bu yasal düzenleme ile 12-16 yaştaki kız çocukları kendilerine tecavüz etmiş olan kendilerinden 10-15 yaş büyük olan kişilerle evlendirildiklerinde, tecavüzcülere af yolu açılmakta, bir başka deyişle, 'cezasızlık' getirilmektedir. Burada ilkel bir bakış açısı ile bu sürecin işlevi ve hedefi, geleneksel bir damgalamanın kıskacına alınmış, 'namusu kirletilmiş' kız çocuğunu korumak ve evlendirerek, ona bir çözüm yolu sunmak ve tecavüz eden erkeğe de bir af yolu açmaktır" dedi.

    "ERKEN YAŞTA EVLİLİK AÇIK BİR ÇOCUK HAKKI İHLALİDİR"

    Kız çocuklarının evlendirilmesiyle temel haklarının da ellerinden alındığını söyleyen Karaman, konuşmasında şunları söyledi:

    "Kız çocuğunun evlendirilmesi, onu en temel haklarından biri olan eğitim hakkından yoksun bırakma demektir. Yine kız çocuğunun kendisine tecavüz eden kişi ile evlendirilmesi, onda değersizlik duygusu, benlik saygısında düşme, öfke, dışlanmışlık ve terk edilmişlik duygularının ortaya çıkmasına neden olur, kendini çıkmazda hisseder. Erken yaş evliliği temelde çocuğa yönelik bir zorbalık, açık bir çocuk hakkı ihlalidir. Ailelerin görevi kız çocuklarını korumanın tek yolunun onları geleneksel baskılarla erken yaşta kendilerine tecavüz eden kişiler ile evlendirmeleri olmayıp, çocuklarını korumanın asıl yolunun onları eğitmek, gelişimlerinin önünü açmaktan geçtiğini kavramaları, bu konuda bir bilinç geliştirmeleridir. Çocuklarla evlenmek bir suçtur ve bu suçu işleyen ve bu suça katılan tüm yetişkinler ceza almalıdırlar. Burada devletin görevi çocuk hakları doğrultusunda çocukların zararına işleyen geleneksel uygulamaları ortadan kaldırmak ve çocuklara ilişkin yasaları oluştururken, çocukların yüksek yararını gözetmek ve öncelemektir. STK’ler, aileler ve politika uygulayıcıları olarak, çocukların kendilerine tecavüz eden kişilerle evlendirilmelerini öngören bu yasal düzenlemeye karşı durmalı ve çocukların yanında yer almalıyız!"(Diyarbakır/EVRENSEL)

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