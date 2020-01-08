Silikozis hastası olan ve işten çıkarılan maden işçisi anlatıyor | Çepeçevre Yaşam
Aydın Çine'de maden işletmelerinde çalışırken silikozise yakalanan ve bu nedenle işten çıkarılan işçilerden olan Saliha İnce'nin anlattıkları, madende kadın işçi olmanın zorluklarını ortaya koyuyor.
Saliha İnce, Aydın Çine'de maden işletmelerinde çalışırken silikozis hastalığına yakalanan ve bu nedenle işten çıkarılan işçilerden birisi. Birçok sağlık sorunu ile boğuşan 45 yaşındaki İnce'nin anlattıkları, maden işletmelerinde kadın olmanın zorluklarını da ortaya koyuyor. İnce, "Bize her işi yaptırırlar, itiraz ettiğimizde ise 'kapı orada' derlerdi" diyor. (Evrensel WebTV)
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Özer AKDEMİR
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