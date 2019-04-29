Silikozis hastalığı ve işçiler | Çepeçevre Yaşam

Aydın Çine’de kuvars-felspat madenlerinde çalışırken silikozis hastalığına yakalandıkları için işten çıkarılan işçiler, yaşadıklarını Çepeçevre Yaşam programında anlattılar.

Çine’de, ülkenin en büyük sermaye gruplarına ait maden şirketlerinde çalışan işçilere, dev şirketler maliyeti düşük tutmak için çalışırken uygun maskeler vermiyorlar. Geçen zaman içinde hastalanan işçileri ise akciğer filmlerinde lekeler çıkınca işten atıyorlar. Bir anda kendilerini hasta ve işsiz bulan işçiler, kaderleri ile baş başa bırakılan işçilerin yaşadıkları tam bir dram. Her yıl, bu durumdaki yüzlerce maden işçisi için üç ayda bir çekilen akciğer filmlerinden sonra yeni bir yaşam mücadelesi başlıyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Meslek Hastalıkları Kliniği başkanı Prof. Dr. Arif Hikmet Çımrın, meslek hastalıklarının utanç verici bir durum olduğunu belirterek, "çünkü bunlar gerekli önlemler alınsa hiç ortaya çıkmayacak hastalıklardır" dedi. Evrensel Gazetesi İzmir temsilcisi Özer Akdemir'in hazırlayıp sunduğu Çepeçevre Yaşam da, Prof. Dr. Arif Hikmet Çımrın silikozis hastalığının nedenleri ve nasıl önlenebileceğini aktarırken, silikozis hastası işçiler ise nasıl hastalığa yakalandıklarını ve işten çıkarılmalarının ardından yaşadıklarını anlattılar. (EVRENSEL WEB TV)

Silikozis hastası işçiler: 'Ciğer filmin kötü' diye işten çıkarıldık