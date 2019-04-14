Özer AKDEMİR

İzmir

Uzun zamandır Nazilli Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde yatan silikozis hastası maden işçisi Sedat Kara yaşamını yitirdi. Kara'nın cenazesi bugün sabah saatlerinde Çine Yolboyu Köyünde defnedildi.

HASTA EDİLİP KAPI ÖNÜNE KONUYORLAR

Evrensel'in gündeme taşıdığı silikozis hastası maden işçilerinin dramı devam ediyor. Aydın Çine'de maden tesislerinde çalışırken çalışma koşulları nedeniyle silikozis hastalığına yakalanan işçiler çeşitli gerekçelerle işten çıkarılıyor. Tedavisi olmayan silikozis hastalığına işyeri koşulları nedeniyle yakalanan onlarca işçi, işten çıkarılarak işsiz ve hasta bir şekilde yaşam savaşı vermek durumunda bırakılıyor.

Silikozisle mücadele eden Sedat Kara yaşamını yitirdi

"ÖLÜMÜ BEKLENİYOR"DU ÖLDÜ!

Bu işçilerden birisi olan Sedat Kara'nın durumunu Eysim Madeni'nde çalışırken, onun gibi silikozis hastalığına yakalandıktan sonra işten çıkarılan işyeri arkadaşları Evrensel'e anlatmışlardı. Akciğer filmlerinde silikozis hastalığı tespit edildikten sonra Eysim Madencilik tarafından "ekonomik kriz" gerekçe gösterilerek işten çıkarılan İlyas Tekin, yaklaşık 20 gün önce kendisiyle yaptığımız görüşmede iş arkadaşı Sedat Kara'nın sağlık durumu ile ilgili şunları dile getirmişti. "Yolboyu Mahallesinden bir arkadaşımız uzun zamandır yoğun bakımda yatıyor. Ölümü bekleniyor desek yeri. Durumu çok kötüymüş. Yaklaşık bir sene önce işten çıkarılmıştı. Hastalık çok ilerlemiş onda. Yaşı 40-45 civarındaydı."

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