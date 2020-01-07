07 Ocak 2020 11:14
Son Güncellenme Tarihi: 07 Ocak 2020 17:06

ABD, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'e BMGK toplantısı için vize vermedi

ABD, BMGK toplantısına katılmak için New York’a gelmek isteyen İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’e vize vermedi. Zarif: Vahşeti ABD halkına anlatacak birisinin gelişini engellemek için reddettiler.

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Ekran görüntüsü Cevad Zarif'in Youtube hesabından alınmıştır

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    ABD yönetimi, New York'ta yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) toplantısına katılmak isteyen İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'e vize vermedi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "New York'taki toplantı Süleymani'nin öldürülmesinin ardından gündeme gelmedi. Vize talebimiz haftalar öncesinden ulaştı. ABD 'zaman yetersizliği nedeniyle vermedik' diyemez. Vermek için yeterli zamanları vardı fakat onların vahşetini ABD halkına anlatacak birisinin gelişini engellemek için reddettiler. Yanlış yapıyorlar çünkü dünya New York'tan ibaret değildir" dedi.

    Zarif, eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi ve bazı yabancı ülkele temsilcilerinin katılımıyla başkent Tahran'da düzenlenen "Tahran Diyaloğu: 23. Uluslararası Körfez Konferansı" sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. 

    Kasım Süleymani'nin Irak'ta ABD tarafından öldürülmesinin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında konuşma yapmak üzere ABD'ye vize başvurusunda bulunduğunu belirten Zarif, ancak başvurusunun kabul edilmediğini açıkladı.

    Toplantının çok önceden kararlaştırıldığını belirten Zarif, "New York'taki toplantı Süleymani'nin öldürülmesinin ardından gündeme gelmedi. Vize talebimiz haftalar öncesinden ulaştı. ABD 'zaman yetersizliği nedeniyle vermedik' diyemez. Vermek için yeterli zamanları vardı fakat onların vahşetini ABD halkına anlatacak birisinin gelişini engellemek için reddettiler. Yanlış yapıyorlar çünkü dünya New York'tan ibaret değildir" ifadelerini kullandı.  

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yanlış analiz ve raporlarla İran'ı tuzağa düşürdüğünü savunan Zarif, "ABD neyden korkuyor? Bana vize verilmemesi ABD yönetimi ve Trump hükümetinin iflası demektir. Pompeo, kişisel kini nedeniyle ABD'nin Batı Asya'daki sonunun başlangıcına yol açtı" dedi. 

    ABD'nin Irak'taki askerlerini çekmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Zarif, Washington yönetiminin Irak'ın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bu ülkede bulunmasını sağlayan anlaşmayı ihlal ettiğini ve Iraklıların da bu anlaşmaya dayanarak ABD'den çıkmasını istediğini söyledi.

    "ABD KESİNLİKLE BÖLGEMİZDEN ÇIKACAKTIR"

    Zarif,  şöyle devam etti:

    "ABD, bölge halkının duygularını yaraladı. ABD, bir komutanımızı şehit ederek İran'a karşı da bir adım attı. Bu cevapsız kalmayacaktır. ABD'nin işlediği bu cinayetin muhtelif boyutları vardır. ABD'nin bölgeden çıkması bunların başlangıcıdır. ABD kesinlikle bölgemizden çıkacaktır. Komutanımızı öldürmesi nedeniyle uygun gördüğümüz yerde ve zamanda münasip gördüğümüz şekilde ABD'ye yanıt verilecektir. Ne zaman, nerede ve nasıl yanıt vereceğimizi ABD'nin tayin etmesine izin vermeyeceğiz. ABD'nin heyecanıyla karar almayız." 

    ABD'NİN BÖLGEKİ MÜTTEFİKLERİNE MESAJ

    Süleymani'nin Bağdat'a Suudi Arabistan'dan gönderilen mesajı almak için gittiği yönündeki bir soru üzerine de Zarif, şu değerlendirmede bulundu:

    "ABD'nin bölgedeki müttefikleri bir karar almalıdır. Bu ülkeler şunu anlamalıdır, ABD iki üç kişinin çıkarları nedeniyle onların güvenliğini de tehlikeye düşürmüştür. Bunlar hala güvenliklerini ABD'ye borçlu olarak görmek mi istiyor yoksa komşularıyla ortaklaşa şekilde güvenliklerini sağlamak mı istiyor? Biz komşularla ortaklaşa şekilde güvenliği sağlamak istiyoruz. Onlar da bu konuda karar vermelidir."

    "YANITIMIZ ORANTILI VE YASALARA UYGUN OLACAK"

    Zarif Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran ile ABD arasında yeni bir aşamaya giren gerginliğe ilişkin CNN televizyonuna da değerlendirmelerde bulundu. Buradaki açıklamasında Süleymani'nin Irak topraklarında vurulduğunu hatırlatan Zarif, "Bu, devlet terörü ve İran'a yönelik silahlı saldırı anlamına gelir. Biz buna karşılık vereceğiz ancak bizim yanıtımız 'orantılı ve yasalara uygun' olacak" dedi.

    "TRUMP SAVAŞ SUÇU İŞLEMEYE HAZIRLANIYOR"

    Trump'ın, Tahran'ın saldırıya karşılık vermesi halinde İran'daki kültür varlıklarını da hedef alacak şekilde "orantısız" yanıt vereceklerine ilişkin açıklamasının anımsatılması üzerine Zarif, "Onun uluslararası yasalara saygısı yok. Savaş suçu işlemeye hazırlanıyor. Kültürel varlıklara saldırmak savaş suçudur" diye konuştu. 

    ABD'nin bölgedeki istikrarı ortadan kaldırdığını söyleyen Zarif, Trump'ın, "Durumu ABD için olabilecek en kötü hale getirdiği" yorumunu yaptı.

    Zarif, Trump'ın bölgedeki savaşların ABD'ye 7 trilyon dolara mal olduğuna ilişkin açıklamasına işaret ederek, "Şimdi buna 1 trilyon dolar daha ekledi. ABD, böylece daha mı güvenli olacak?" dedi. 

    "ÖZÜR DİLEMELİ, İZLEDİĞİ YOLU DEĞİŞTİRMELİ"

    İran'a yönelik savaş tehditlerine ilişkin Zarif, "ABD, yeni zuhur etti. Biz binlerce yıldır buradayız. Trump, İran'dan özür dilemeli ve izlediği yolu değiştirmeli." tespitinde bulundu.

    Barack Obama döneminde imzalanan anlaşmanın bölgeye istikrar getirdiğini, ancak Trump yönetiminin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesiyle bunun bozulduğunu savunan Zarif, "Irak'ta ve Lübnan'da normal seçimler görmüştük. Suriye'deki gerilimi azalttık. Peki şimdi ne oldu? ABD azami baskı politikasıyla İran halkını terörize etti. İranlıların ilaç ve gıdaya erişimini dahi zorlaştırdı" ifadelerini kullandı.

    NE OLMUŞTU?

    ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı. Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra el-Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklı ile 10 kişi hayatını kaybetmişti.

    Devrim Muhafızları Ordusu'nun ülke dışındaki askeri-istihbari operasyonlarını yürüten Kudüs Gücü, bölgenin de en güçlü istihbarat örgütlerinden biri olarak biliniyor. Kudüs Gücü, doğrudan İran lideri Hamaney'e bağlı bulunuyor.

    İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor" ifadelerini kullanmıştı.

    Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

    İran meclisi, ABD ordusunu "terörist" olarak tanımlayan önergeyi kabul etmişti. (DIŞ HABERLER)

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