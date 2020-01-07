Yurt genelinde fırtına bilançosu: Mersin'de 2 kişi yaşamını yitirdi

İstanbul ve çevresinde şiddetli yağış ve fırtına etkisini sürdürürken, Mersin'de şiddetli yağış heyelana neden oldu; 2 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul ve çevresinde etkili olan fırtına nedeniyle trafik yoğunluğu arttırırken, birçok yurttaş zor anlar yaşadı. Bazı cadde ve sokaklarda su baskınları yaşandı. İstanbul'da herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, Mersin'de kuvvetli yağış nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye çıktı. Konya'da sokaklar göle dönerken, Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde fırtına nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

MERSİN'DE ÖLÜ SAYISI 2'YE ÇIKTI

DHA'da yer alan bilgiye göre, Meteoroloji’nin "kırmızı kod" uyarısı yaptığı Mersin’de dün sabah saatlerinden itibaren başlayan yağışlar Erdemli ilçesinde heyelana yol açtı. Çeşmeli Mahallesi’nde yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda, 6 kişilik ailenin yaşadığı baraka ev çöktü. Çökme sonrası 5 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, 62 yaşındaki İbrahim Öngel’in toprak altında kaldığı bildirildi. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından 62 yaşındaki İbrahim Öngel’in cansız bedenine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, heyelan bölgesinde güvenlik önlemi alındı.

KAYIP KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Mut ilçesinde, dereye uçan Ali Büyükgüdük yönetimindeki otomobilden sel sularına kapılan Yunus Gök'ün (34) cansız bedenine ulaşıldı. AKUT ve itfaiye ekipleri, Gök'ün cansız bedenini 700 metre uzaklıkta, dere yatağında buldu. Yunus Gök'ün cansız bedeninin, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderileceği belirtildi.

Erdemli'de heyelan sonrası enkaz altında kalan İbrahim Öngel'in (62) ardından Yunus Gök'ün cesedine ulaşılmasıyla kentte kuvvetli yağış nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

CADDE VE SOKAKLAR SULAR ALTINDA KALDI

Fotoğraf: AA

Mersin’de gece yarısından sonra şiddetini artıran gök gürültülü sağanak yağış dolayısıyla, kent merkezinde birçok cadde ve sokak sular altında kaldı. Çok sayıda araçta suda mahsur kalırken, belediye ekipleri il genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce "kırmızı kod" uyarısının yapıldığı Mersin’de şiddetini arttıran gök gürültülü sağanak yağış, özellikle merkez Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde etkili oldu. Yağış dolayısıyla ilçelerde bulunan birçok cadde ve sokak sular altında kalırken, çok sayıda araçta suya gömüldü. Yağış nedeniyle belediye ekipleri cadde ve sokaklardan suların tahliyesi için çalışma yürütürken, yetkililer çarşamba sabahına kadar sürecek sağanak yağmur dolayısıyla vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

8 YÜK GEMİSİ LİMANA SIĞINDI

Mersin'de açıktaki kuru yük gemileri fırtına nedeniyle Taşucu Limanı'na demirledi. Taşucu Liman Başkanlığından alınan bilgiye göre, kentte etkili olan sağanak ve fırtına, ticari gemileri de etkiledi. Açıktaki 8 kuru yük gemisi, fırtına nedeniyle oluşan büyük dalgalardan korunabilmek için limana sığındı. Demirleyen gemilerin, limandan açılmak için fırtınanın dinmesini bekleyecekleri bildirildi.

Öte yandan kentte kriz masası oluşturulurken, yağmurdan etkilenen bölgelere anında müdahale yapılmaya çalışılıyor.

İSTANBUL'DA FIRTINA: ÇATILAR UÇTU, AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Fotoğraf: AA

İstanbul 2 gündür etkili olan şiddetli yağış ve fırtına da halka zor anlar yaşattı. Havalimanlarında uçuşlar durma noktasına gelirken Sabiha Gökçen Havalimanından bir uçak pistten çıktı. Farklı ilçelerde çok sayıda binanın çatısı uçtu, birçok cadde ve sokakta ağaçlar devrildi. Şiddetli rüzgarla seyir halindeki bir kamyonetin kasasını koptu.

İstanbuk'un birçok ilçesinde evlerin ve işyerlerinin çatısını uçuran şiddetli rüzgar, caddelerde ağaçları devirdi. Seyir halindeki bir kamyonetin kasasının da uçtuğu kentte trafik de rüzgardan nasibini aldı.

108 ÇATI UÇTU, 128 AĞAÇ DEVRİLDİ, 3 DUVAR ÇÖKTÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi de kentte iki gündür süren fırtınanın bilançosunu açıkladı.

Açıklamaya göre; İstanbul'da 2 gündür etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle şehrin birçok noktasında metrekareye 100 kilogram civarında yağış düştü. Yağmur nedeniyle 61 ayrı noktada göllenme ve su baskını oluşurken 108 çatı uçtu, 3 istinat duvarı çöktü. Rüzgar nedeniyle 128 ağaç yıkılırken 8 araç da hasar gördü.

METREKAREYE 100 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Pazar günü akşam saatlerinden en fazla yağışı metrekareye 108.6 kilogram ile Eyüpsultan Hamidiye'ye düştü. Şişli'de metrekareye 100 kilogram yağış düşerken Beykoz'da bu rakam 92 kilogram olarak ölçüldü. Barajlardaki doluluk oranı ise yaklaşık yüzde 4 artarak yüzde 43,77'ye ulaştı.

En yüksek rüzgâr hızları Kartal Aydos 104.4km/s, Beykoz Anadolu Feneri 97.7km/s, YSS Köprüsü 92.1km/s olarak ölçüldü.

KONYA'DA SAĞANAK: SU BASKINLARI OLDU

Fotoğraf: AA

Konya'da akşam saatlerinde şiddetini artıran ve sabaha kadar süren sağanak kent yaşamını olumsuz etkiledi.

AA'nın verdiği bilgiye göre, sağanak nedeniyle bazı cadde ve mahallelerde su birikintileri oluştu. Sabah saatlerinde sağanağa yakalanan yurttaşlar saçak altlarına sığınırken, trafik akışı da ağırlaştı.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan duyuruda, sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, yerel dolu ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkisini göstereceği belirtilen duyuruda, yağışların Konya, Karaman ve Niğde'nin güney ilçelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olmasının beklendiği bildirildi.

BOZCAADA VE GÖKÇEADA'DA EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Fotoğraf: AA

Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde fırtına nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Bölgede dünden bu yana saatteki hızı zaman zaman 110 kilometreye ulaşan fırtına, Gökçeada ve Bozcaada'da hayatı olumsuz etkiliyor. Öğrencilerin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi amacıyla iki ilçedeki ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı. Öte yandan, fırtına nedeniyle adalara 2 gündür deniz ulaşımı sağlanamıyor. (HABER MERKEZİ)

Sabiha Gökçen Havalimanında uçak pistten çıktı

Meteoroloji'den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaçlar devrilebilir

Deniz ulaşımına fırtına engeli: İDO'nun bazı seferleri iptal (7 Ocak)

İstanbul'da fırtına ve yağmur çarşambaya kadar sürecek

Reklam