07 Ocak 2020 12:00
Son Güncellenme Tarihi: 07 Ocak 2020 12:22

Yurt genelinde fırtına bilançosu: Mersin'de 2 kişi yaşamını yitirdi

Yurt genelinde etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına halka yine zor anlar yaşattı. İstanbul'da fırtına çatı ve ağaçların uçmasına neden olurken, Mersin'de 2 kişi yaşamını yitirdi.

GÜNCELLENDİ
Mersin'de göle dönen sokaklar

Fotoğraf: AA

    • Paylaş

    İstanbul ve çevresinde şiddetli yağış ve fırtına etkisini sürdürürken, Mersin'de şiddetli yağış heyelana neden oldu; 2 kişi hayatını kaybetti.

    İstanbul ve çevresinde etkili olan fırtına nedeniyle trafik yoğunluğu arttırırken, birçok yurttaş zor anlar yaşadı. Bazı cadde ve sokaklarda su baskınları yaşandı. İstanbul'da herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, Mersin'de kuvvetli yağış nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye çıktı. Konya'da sokaklar göle dönerken, Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde fırtına nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

    MERSİN'DE ÖLÜ SAYISI 2'YE ÇIKTI

    DHA'da yer alan bilgiye göre, Meteoroloji’nin "kırmızı kod" uyarısı yaptığı Mersin’de dün sabah saatlerinden itibaren başlayan yağışlar Erdemli ilçesinde heyelana yol açtı. Çeşmeli Mahallesi’nde yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda, 6 kişilik ailenin yaşadığı baraka ev çöktü. Çökme sonrası 5 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, 62 yaşındaki İbrahim Öngel’in toprak altında kaldığı bildirildi. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından 62 yaşındaki İbrahim Öngel’in cansız bedenine ulaşıldı.

    Olayla ilgili soruşturma sürerken, heyelan bölgesinde güvenlik önlemi alındı.

    KAYIP KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

    Mut ilçesinde, dereye uçan Ali Büyükgüdük yönetimindeki otomobilden sel sularına kapılan Yunus Gök'ün (34) cansız bedenine ulaşıldı. AKUT ve itfaiye ekipleri, Gök'ün cansız bedenini 700 metre uzaklıkta, dere yatağında buldu. Yunus Gök'ün cansız bedeninin, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderileceği belirtildi.

    Erdemli'de heyelan sonrası enkaz altında kalan İbrahim Öngel'in (62) ardından Yunus Gök'ün cesedine ulaşılmasıyla kentte kuvvetli yağış nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

    CADDE VE SOKAKLAR SULAR ALTINDA KALDI

    Mersin'de yağış nedeniyle mahsur kalan araçlar

    Fotoğraf: AA

    Mersin’de gece yarısından sonra şiddetini artıran gök gürültülü sağanak yağış dolayısıyla, kent merkezinde birçok cadde ve sokak sular altında kaldı. Çok sayıda araçta suda mahsur kalırken, belediye ekipleri il genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünce "kırmızı kod" uyarısının yapıldığı Mersin’de şiddetini arttıran gök gürültülü sağanak yağış, özellikle merkez Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde etkili oldu. Yağış dolayısıyla ilçelerde bulunan birçok cadde ve sokak sular altında kalırken, çok sayıda araçta suya gömüldü. Yağış nedeniyle belediye ekipleri cadde ve sokaklardan suların tahliyesi için çalışma yürütürken, yetkililer çarşamba sabahına kadar sürecek sağanak yağmur dolayısıyla vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

    8 YÜK GEMİSİ LİMANA SIĞINDI

    Mersin'de açıktaki kuru yük gemileri fırtına nedeniyle Taşucu Limanı'na demirledi. Taşucu Liman Başkanlığından alınan bilgiye göre, kentte etkili olan sağanak ve fırtına, ticari gemileri de etkiledi. Açıktaki 8 kuru yük gemisi, fırtına nedeniyle oluşan büyük dalgalardan korunabilmek için limana sığındı. Demirleyen gemilerin, limandan açılmak için fırtınanın dinmesini bekleyecekleri bildirildi.

    Öte yandan kentte kriz masası oluşturulurken, yağmurdan etkilenen bölgelere anında müdahale yapılmaya çalışılıyor.

    İSTANBUL'DA FIRTINA: ÇATILAR UÇTU, AĞAÇLAR DEVRİLDİ

    İstanbul'da ağaç devrildi

    Fotoğraf: AA

    İstanbul 2 gündür etkili olan şiddetli yağış ve fırtına da halka zor anlar yaşattı. Havalimanlarında uçuşlar durma noktasına gelirken Sabiha Gökçen Havalimanından bir uçak pistten çıktı. Farklı ilçelerde çok sayıda binanın çatısı uçtu, birçok cadde ve sokakta ağaçlar devrildi. Şiddetli rüzgarla seyir halindeki bir kamyonetin kasasını koptu.

    İstanbuk'un birçok ilçesinde evlerin ve işyerlerinin çatısını uçuran şiddetli rüzgar, caddelerde ağaçları devirdi. Seyir halindeki bir kamyonetin kasasının da uçtuğu kentte trafik de rüzgardan nasibini aldı.

    108 ÇATI UÇTU, 128 AĞAÇ DEVRİLDİ, 3 DUVAR ÇÖKTÜ

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi de kentte iki gündür süren fırtınanın bilançosunu açıkladı.

    Açıklamaya göre; İstanbul'da 2 gündür etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle şehrin birçok noktasında metrekareye 100 kilogram civarında yağış düştü. Yağmur nedeniyle 61 ayrı noktada göllenme ve su baskını oluşurken 108 çatı uçtu, 3 istinat duvarı çöktü. Rüzgar nedeniyle 128 ağaç yıkılırken 8 araç da hasar gördü.

    METREKAREYE 100 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

    Pazar günü akşam saatlerinden en fazla yağışı metrekareye 108.6 kilogram ile Eyüpsultan Hamidiye'ye düştü. Şişli'de metrekareye 100 kilogram yağış düşerken Beykoz'da bu rakam 92 kilogram olarak ölçüldü. Barajlardaki doluluk oranı ise yaklaşık yüzde 4 artarak yüzde 43,77'ye ulaştı.

    En yüksek rüzgâr hızları Kartal Aydos 104.4km/s, Beykoz Anadolu Feneri 97.7km/s, YSS Köprüsü 92.1km/s olarak ölçüldü.

    KONYA'DA SAĞANAK: SU BASKINLARI OLDU

    Konya'da sağanak nedeniyle caddeleri su bastı

    Fotoğraf: AA

    Konya'da akşam saatlerinde şiddetini artıran ve sabaha kadar süren sağanak kent yaşamını olumsuz etkiledi.

    AA'nın verdiği bilgiye göre, sağanak nedeniyle bazı cadde ve mahallelerde su birikintileri oluştu. Sabah saatlerinde sağanağa yakalanan yurttaşlar saçak altlarına sığınırken, trafik akışı da ağırlaştı.

    Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan duyuruda, sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, yerel dolu ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

    Bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkisini göstereceği belirtilen duyuruda, yağışların Konya, Karaman ve Niğde'nin güney ilçelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olmasının beklendiği bildirildi.

    BOZCAADA VE GÖKÇEADA'DA EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

    Çanakkale'de yağış ve fırtınanın etkili olduğu bölge

    Fotoğraf: AA

    Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde fırtına nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

    Bölgede dünden bu yana saatteki hızı zaman zaman 110 kilometreye ulaşan fırtına, Gökçeada ve Bozcaada'da hayatı olumsuz etkiliyor. Öğrencilerin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi amacıyla iki ilçedeki ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı. Öte yandan, fırtına nedeniyle adalara 2 gündür deniz ulaşımı sağlanamıyor. (HABER MERKEZİ)

    Sabiha Gökçen Havalimanında uçak pistten çıktı

    Sabiha Gökçen Havalimanında uçak pistten çıktı

    Meteoroloji'den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaçlar devrilebilir

    Meteoroloji'den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaçlar devrilebilir

    Deniz ulaşımına fırtına engeli: İDO'nun bazı seferleri iptal (7 Ocak)

    Deniz ulaşımına fırtına engeli: İDO'nun bazı seferleri iptal (7 Ocak)

    İstanbul'da fırtına ve yağmur çarşambaya kadar sürecek

    İstanbul'da fırtına ve yağmur çarşambaya kadar sürecek

    Reklam
    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'e BMGK toplantısı için vize verilmediği öne sürüldü
    SONRAKİ HABER

    Rusya, Hafter saflarında savaştırmak için Suriye'den Libya'ya paralı asker gönderdi
    YAZARLAR
    Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    Neymiş şu Libya'daki milli çıkarlar?

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Süleymani suikastı ve Ortadoğu'daki müesses nizam!

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Açlıkla imtihan

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    Basında 78’liler
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Yozgat'ta işten atılan madenciler: Madem iş vermiyorlar, sağlığımı geri versinler
    Yozgat'ta işten atılan madenciler: Madem iş vermiyorlar, sağlığımı geri versinler

    Sorgun'da 135 maden işçisi, yeraltı faaliyetinin durdurulmasının ardından işten atılmalarına karşı direnişe devam ediyor.

    Süleymani’nin cenaze töreninde izdiham: 35 kişi hayatını kaybetti
    Süleymani’nin cenaze töreninde izdiham: 35 kişi hayatını kaybetti

    İranlı General Kasım Süleymani için memleketi Kirman’da düzenlenen cenaze töreninde izdiham yaşandı, 35 kişi hayatını kaybetti.

    GÜNCELLENDİ
    Yurt genelinde fırtına bilançosu: Mersin'de 2 kişi yaşamını yitirdi
    Yurt genelinde fırtına bilançosu: Mersin'de 2 kişi yaşamını yitirdi

    Yurt genelinde etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına halka yine zor anlar yaşattı. İstanbul'da fırtına çatı ve ağaçların uçmasına neden olurken, Mersin'de 2 kişi yaşamını yitirdi.

    İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'e BMGK toplantısı için vize verilmediği öne sürüldü
    İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'e BMGK toplantısı için vize verilmediği öne sürüldü

    ABD’nin, BMGK toplantısına katılmak için New York’a gelmek isteyen İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’e vize vermediği iddia edildi.

    GÜNCELLENDİ
    Sabiha Gökçen Havalimanında uçak pistten çıktı
    Sabiha Gökçen Havalimanında uçak pistten çıktı

    İniş yapan bir uçağın pistten çıkması nedeniyle Sabiha Gökçen'deki pist, saat 15.00'e kadar uçuşlara kapatıldı.

    İran parlamentosu, Pentagon ve ABD ordusunu "terör örgütü" ilan etti
    İran parlamentosu, Pentagon ve ABD ordusunu "terör örgütü" ilan etti

    Kasım Süleymani suikastı sonrası İran parlamentosu, Pentagon ve ABD ordusunu "terör örgütü" ilan etti.

    Soğan ve patates ihracatı ön izne bağlandı
    Soğan ve patates ihracatı ön izne bağlandı

    Kuru soğan ve patates, ihracı yasaklanmış veya belli kamu kurum ve kuruluşların ön iznine bağlanmış mallar listesine alındı.

    Silikozis hastası Saliha İnce: Hastaneden çıktığım gün çıkışımı vermişler
    Silikozis hastası Saliha İnce: Hastaneden çıktığım gün çıkışımı vermişler

    Aydın Çine'de maden işletmesinde çalışan Saliha İnce silikozis hastası olduğu için işten çıkarıldı.

    Şiire felsefeyle bakan şair: Yücel Kayıran
    Şiire felsefeyle bakan şair: Yücel Kayıran
    dilop’un ocak-şubat sayısı çıktı
    dilop’un ocak-şubat sayısı çıktı
    2020'nin gökyüzü olayları: Tutulmalar nereden, ne zaman gözlenecek?
    2020'nin gökyüzü olayları: Tutulmalar nereden, ne zaman gözlenecek?
    400 yıldır Brüksel'in ortasında işiyor
    400 yıldır Brüksel'in ortasında işiyor
    Yeni e'de 2020'nin ilk gündemi karikatür
    Yeni e'de 2020'nin ilk gündemi karikatür
    ABD Gıda ve İlaç Dairesi, aromalı elektronik sigaraları yasakladı
    ABD Gıda ve İlaç Dairesi, aromalı elektronik sigaraları yasakladı
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    GÜNCELLENDİ
    Doğa Koleji velilerinden 'maaşlar ödensin' çağrısı
    Doğa Koleji velilerinden 'maaşlar ödensin' çağrısı

    Öğretmenlerinin aylarca maaş alamayıp iş bırakma eylemleri sonrası nedeniyle İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı'na devredilen Doğa Koleji önünde yine eylem vardı.

    Eğitim Sen Torbalı Temsilciliği genel kurulunu gerçekleştirdi
    Eğitim Sen Torbalı Temsilciliği genel kurulunu gerçekleştirdi

    Eğitim Sen Torbalı Temsilciliği 11. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi.

    Çiğli'de KESK'in 11 Ocak mitingine çağrı
    Çiğli'de KESK'in 11 Ocak mitingine çağrı

    KESK İzmir'de 11 Ocak'ta "Halk için bütçe, demokratik bir ülke istiyoruz" şiarıyla düzenleyeceği bölgesel miting için mahallelerde çalışmalara başladı.

    Buca Cezaevi bacalarından çıkan dumana tepki
    Buca Cezaevi bacalarından çıkan dumana tepki

    Buca Cezaevi’nin bacalarından çıkan yoğun dumanın havayı kirletmesine halk tepki gösterdi.

    İzmir’de nakliyecilerin dijital takograf eylemleri sürüyor
    İzmir’de nakliyecilerin dijital takograf eylemleri sürüyor

    Kamyon ve TIR şoförlerinin akaryakıt zamları, trafik cezaları ve düşük ücrete karşı geçtiğimiz hafta pek çok şehirde başlattıkları eylem devam ediyor.

    İşçi mektubu: Para kazanma hırsı işçilerin canına mal oluyor
    İşçi mektubu: Para kazanma hırsı işçilerin canına mal oluyor

    Aydın'da Kipaş karton fabrikası inşaatında çalışırken iş kazasında yaralanan ve hayati tehlikesi devam eden İşçi Yusuf Kanas'ın çalışma arkadaşı yazdı.