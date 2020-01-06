İStanbul'da fırtına ve yağmur çarşambaya kadar sürecek

İstanbul, dün akşam saatlerinde yağışlı hava ve fırtına etkisine girdi. Şehrin farklı semtlerinde metrekareye 10 ile 75 kg arasında yağış düştü. Kuvvetli, yer yer tam fırtına ile birlikte sağanak yağmur geçişlerinin çarşamba sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin kuzey ve batı bölgeleri, pazar akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ile Akdeniz üzerinden gelen yağışlı havanın etkisi altına girdi.

Fırtına nedeniyle Marmara Denizi’nde deniz ulaşımı seferlerinde (Şehir Hatları, İDO, BUDO) iptaller yaşandı. Tarabya Üstü Arabayolu Caddesi’nde ağaç devrildi. TEM Halkalı Yan yol – İkitelli istikameti; Merkezefendi, Gümüşsuyu Davutpaşa Cad. Tramvay yolu; Topkapı Altgeçidi; Kadıköy Caferağa Mah. Mühürdar Cad. Tramvay Yolu’nda göllenme oluştu. Kabataş-Bağcılar Tramvayı seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı.

Gece İstanbul genelinde 1 araç göllenmeden kurtarıldı, 14 ayrı noktada çatı ve ağaç dalı temizliği yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri (İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, Park Bahçeler, Zabıta, İBB Trafik, Çevre Koruma ve 153 Yerinde Çözüm) alınan ihbarlara müdahale etti.

BEYKOZ VE EYÜP, 70 KİLOGRAMIN ÜZERİNDE YAĞIŞ ALDI

Dün akşam saatlerinden itibaren kaydedilen yağış miktarları incelendiğinde pazartesi saat 12.00 itibaryla en fazla yağış, Beykoz (74,7kg/m2), Eyüp Hamidiye (74,4kg/m2), Şişli (68kg/m2), Tuzla (68kg/m2) gibi kuzey ilçelerimizde gözlendi. İl genelinde ortalama 36,3 kg/m2 yağış kaydedildi.

ÇARŞAMBAYA KADAR SÜRMESİ BEKLENİYOR

Öte yandan, meteorolojik verilere göre, İstanbul il genelinde kuvvetli, yer yer tam fırtına (65-100km/s) şeklinde etkili olan rüzgârlar ile birlikte kuvvetli sağanak yağmur geçişleri (pazartesi ve salı toplam 60-120kg/m2) çarşamba sabah saatlerine kadar devam edecek.

İstanbul’da hava sıcaklıklarının 9 Ocak’a kadar mevsim normallerinin 2-4°C altında, 10-19 Ocak tarihleri arasında ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Eylül ayından itibaren mevsim normalleri altında seyreden yağışlar nedeniyle yüzde 33’ler seviyesine kadar gerileyen İstanbul’daki barajların doluluk oranı ise son yağışlarla yüzde 40 seviyesine yükseldi.

İstanbul’un farklı bölgelerinde ölçülen yağış miktarları şöyle:

Grafik: İBB

(HABER MERKEZİ)

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