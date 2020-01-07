07 Ocak 2020 01:07
Deniz ulaşımına fırtına engeli: İDO'nun bazı seferleri iptal (7 Ocak)
İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO), 7 Ocak'ta yapılması planlanan bazı seferlerin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.
Fotoğraf: DHA
İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO), 7 Ocak'ta yapılması planlanan bazı seferlerin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.
İPTAL EDİLEN SEFERLER
Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45 seferi
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 08.10 seferi
Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30 seferi
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.50 seferi
Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10.30 seferi
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 11.50 seferi
Bursa-Yenikapı-Kadıköy 14.30 seferi
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 14.50 seferi
Bursa-Yenikapı-Kadıköy 16.00 seferi
07.30 Bostancı Kadıköy Yenikapı Bakırköy seferi ise Kadıköy iskelesine uğramadan yapılacak. (DHA)
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