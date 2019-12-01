Hava durumu - Güncel hava durumu tahminleri

Türkiye’nin ve dünyanın birçok iline ait hava tahminleri ve hava durumu raporu ile güncel veriler hava durumu sayfamızda.

İstanbul, Ankara, İzmir için detaylı hava durumu, sıcaklık, nem ve yağış bilgisi, saatlik ve 4 günlük hava tahminine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.