Hava durumu - Güncel hava durumu tahminleri

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"KCK operasyonu" kapsamında haklarında dava açılan aralarında gazeteci Seyithan Akyüz ve DTK Eş Genel Başkanı Leyla Güven’in de olduğu 27 kişiye 168 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
“Eğitim Hakkımız, Burs İhtiyacımız” kampanyası kapsamında ODTÜ’de toplanan binlerce imza Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) gönderildi.
Dersim’de ev baskınıyla gözaltına alınan sanatçı Yılmaz Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DEDEF, tutuklama kararına tepki gösterdi.
Avukat Heval Yıldız Karasu’nun Eskişehir’deki ofisine yönelik silahlı saldırı davası görüldü. Sanıklar avukatları tehdit etti, mahkeme heyeti tutuklanma talebini reddetti.
Çorlu'da farklı sektörlerden işçiler, asgari ücreti konuştu. Bir tekstil işçisi, "Ne verirler diye tartışılıyor. Daha iyi olması için ne yapmalıyız diye tartışmalıyız" dedi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta toplanan çok sayıda kişinin katıldığı eylem, hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'ye dayandı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısı Türk-İş’te başladı. Toplantı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmayacağı belirtildi.
Çorlu’da 25 kişinin hayatını kaybetmesine ve 340 kişinin yaralanmasına neden olan tren katliamına ilişkin dava görülüyor.
Ümraniye'de bir Kur'an kursunda çocukları istismar eden üç sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü. 3 sanık hakkında 226 yıl hapis cezası istendi.
Üsküdar Belediyesinden atılan işçiler, 12. kez belediye önünde eylem yaparak işe iadelerini istedi.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, iş insanı Osman Kavala’nın tutukluluğu için hak ihlali kararı verdi.