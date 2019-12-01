evrensel.net
Menü
PAYLAŞ
evrensel.net

Hava durumu - Güncel hava durumu tahminleri

DETAYLAR
Illustrasyon: Undraw.co
AŞAĞI KAYDIR
evrensel.net

Türkiye’nin ve dünyanın önemli illerine ait detaylı hava durumu, sıcaklık, nem ve yağış bilgisi, saatlik ve 4 günlük hava tahminini bu sayfada bulabilirsiniz.

 

Türkiye’nin ve dünyanın birçok iline ait hava tahminleri ve hava durumu raporu ile güncel veriler hava durumu sayfamızda.

İstanbul, Ankara, İzmir için detaylı hava durumu, sıcaklık, nem ve yağış bilgisi, saatlik ve 4 günlük hava tahminine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

İLGİLİ HABERLER
Hava durumu - Güncel hava durumu tahminleri

Hava durumu - Güncel hava durumu tahminleri

Türkiye’nin ve dünyanın önemli illerine ait detaylı hava durumu, sıcaklık, nem ve yağış bilgisi, saatlik ve 4 günlük hava tahminini bu sayfada bulabilirsiniz.
Marmara’da sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkacak

Marmara’da sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkacak

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Yağmur ve fırtına bekleniyor (25 Kasım 2019)

Yağmur ve fırtına bekleniyor (25 Kasım 2019)

Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Eskişehir, Zonguldak, Bolu ve Düzce çevrelerinde sağanak bekleniyor.
Batı bölgelerde hava sıcaklığı azalacak

Batı bölgelerde hava sıcaklığı azalacak

Hava sıcaklığının batı bölgelerde 2 ila 4 derece azalması bekleniyor. 
Marmara'da yağışlı hava etkili olacak

Marmara'da yağışlı hava etkili olacak

İstanbul'un kuzey, Kırklareli'nin doğu kesimleri ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu için yağış uyarısı

Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 il için yağış uyarısında bulundu. Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu haricindeki bölgelerde parçalı bulutlu hava hakim olacak.
Marmara'da sıcaklık artıyor

Marmara'da sıcaklık artıyor

Parçalı ve çok bulutlu hava beklenen bölgede sıcaklıkların 1 ila 3 derece artması öngörülüyor.
Meteoroloji'den şiddetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji'den şiddetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülkenin kuzey kesimleri için şiddetli rüzgar ve yağış uyarısında bulundu.
İstanbul, Kocaeli ve Kırklareli için sağanak bekleniyor (12 Eylül)

İstanbul, Kocaeli ve Kırklareli için sağanak bekleniyor (12 Eylül)

İstanbul, Kocaeli'nin kuzey ilçeleri ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde hafif sağanak bekleniyor.
Meteorolojiden yarın (20 Ağustos 2019) için sağanak uyarısı

Meteorolojiden yarın (20 Ağustos 2019) için sağanak uyarısı

İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz ve Marmara Bölgesi'nin bazı illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Kurban Bayramı'nda sıcak hava etkisini sürdürecek

Kurban Bayramı'nda sıcak hava etkisini sürdürecek

Bayram tatilinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 3 ile 6 derece üzerinde seyredecek.
Marmara'da sağanak bekleniyor (2 Ağustos 2019)

Marmara'da sağanak bekleniyor (2 Ağustos 2019)

Marmara Bölgesi'nde Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.
4 ilde sağanak bekleniyor (30 Temmuz 2019)

4 ilde sağanak bekleniyor (30 Temmuz 2019)

Edirne, Kırklareli, Kars ve Tekirdağ çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteorolojiden Karadeniz için yağış uyarısı

Meteorolojiden Karadeniz için yağış uyarısı

Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde, yarın öğle saatlerinden sonra kuvvetli yağış bekleniyor.
Avrupa'da "yeni sıcak hava dalgası" alarmı

Avrupa'da "yeni sıcak hava dalgası" alarmı

Almanya, Fransa, Belçika, İngiltere, Hollanda ve İskandinav ülkelerinde sıcaklıkların rekor düzeye çıkması bekleniyor.
Hafta boyunca 5 ilde sağanak etkili olacak

Hafta boyunca 5 ilde sağanak etkili olacak

Meteorolojiden Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı

Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik çevrelerinde akşam saatlerine kadar kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteorolojiden yağış uyarısı (1 Haziran 2019)

Meteorolojiden yağış uyarısı (1 Haziran 2019)

İç Anadolu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimleri ile Edirne, Kırklareli, Kütahya, Bilecik, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Sivas çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. 
İç ve batı kesimlerde yarın (31 Mayıs) sağanak bekleniyor

İç ve batı kesimlerde yarın (31 Mayıs) sağanak bekleniyor

Yurdun iç ve batı kesimlerinde yarın havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Meteorolojiden sağanak uyarısı (14 Mayıs 2019)

Meteorolojiden sağanak uyarısı (14 Mayıs 2019)

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleriyle Edremit Körfezi'nde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
İzmir, Ankara ve İstanbul’da yağış bekleniyor (2 Mayıs 2019)

İzmir, Ankara ve İstanbul’da yağış bekleniyor (2 Mayıs 2019)

Bugün başlayacak yağışların, hafta sonuna kadar tüm yurtta etkili olduktan sonra Cumartesi günü öğleden sonra ülkemizi terk etmesi bekleniyor.
Meteorolojiden ‘Kuğu fırtınası’ uyarısı

Meteorolojiden ‘Kuğu fırtınası’ uyarısı

Baharda birkaç günlüğüne kış geri geliyor. Kuğu fırtınası nedir, ne zaman olur?
Meteorolojiden soğuk hava uyarısı

Meteorolojiden soğuk hava uyarısı

Türkiye'nin Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgasının etkisine girmesi bekleniyor.
Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde

Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde

Parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı Marmara bölgesinde, sıcaklık mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredecek.
Kar ve tipi nedeniyle 30 kara yolu ulaşıma kapandı

Kar ve tipi nedeniyle 30 kara yolu ulaşıma kapandı

Karayolları Genel Müdürlüğü kar ve tipi nedeniyle Türkiye genelinde 30 yol güzergahının ulaşıma kapandığını bildirdi.
Meteorolojiden yarın için (15 Mart) yağış uyarısı

Meteorolojiden yarın için (15 Mart) yağış uyarısı

Türkiye genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
İstanbul'a serin ve yağışlı hava geliyor

İstanbul'a serin ve yağışlı hava geliyor

Meteoroloji, salı ve çarşamba günü İstanbul'da yağmur beklendiğini açıkladı.
Meteorolojiden çığ uyarısı

Meteorolojiden çığ uyarısı

Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde çığ riski olduğunu bildirdi.
Hava sıcaklıkları yarın (8 Mart) ve hafta sonu artacak

Hava sıcaklıkları yarın (8 Mart) ve hafta sonu artacak

Türkiye'de hava sıcaklıklarının yarın (8 Mart) ve hafta sonu hissedilir derecede artacağı tahmin ediliyor.
Kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen iller (4 Mart)

Kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen iller (4 Mart)

Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Bitlis, Hakkari ve Van'ın iki ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.
Kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen iller (27 Şubat)

Kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen iller (27 Şubat)

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bitlis ve Muş'ta eğitime ara verildi.
İstanbul’da hafta sonu karla karışık yağmur bekleniyor

İstanbul’da hafta sonu karla karışık yağmur bekleniyor

Meteoroloji, İstanbul’da hafta sonu havanın soğuyacağını, karla karışık yağmurun beklendiğini duyurdu.
Yarın (16 Şubat) ülke genelinde sağanak veya kar bekleniyor

Yarın (16 Şubat) ülke genelinde sağanak veya kar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın (16 Şubat) ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olmasının öngörüldüğünü açıkladı.
Meteorolojiden Bolu, Bursa ve Bilecik için kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden Bolu, Bursa ve Bilecik için kar yağışı uyarısı

Bolu, Bursa ve Bilecik'te kar yağışı nedeniyle vatandaşların buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.
Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de çamur şeklinde yağış bekleniyor

Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de çamur şeklinde yağış bekleniyor

Meteoroloji, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı ve çamur şeklinde yağış beklendiğini açıkladı.
Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de çamur şeklinde yağış bekleniyor

Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de çamur şeklinde yağış bekleniyor

Meteoroloji, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı ve çamur şeklinde yağış beklendiğini açıkladı.
Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteorolojiden sağanak uyarısı

İstanbul'un Avrupa yakası, Ordu, Manisa, Uşak ve Denizli çevreleri ile bazı kıyı kesimlerde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor
Meteorolojiden sağanak ve sel uyarısı geldi

Meteorolojiden sağanak ve sel uyarısı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, batı bölgelerinde sıcaklıkların 2 ile 5 derece artması beklendiğini açıkladı; sel ve su baskınlarına karşı uyardı.
Erzurum-Bingöl Karayolu'na çığ düştü

Erzurum-Bingöl Karayolu'na çığ düştü

Erzurum- Bingöl karayoluna çığ düşmesi sonucu çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Ekipler, araçların geçişine izin vermiyor.
Tire-Selçuk karayolu taşkın nedeniyle ulaşıma kapandı

Tire-Selçuk karayolu taşkın nedeniyle ulaşıma kapandı

İzmir'de sağanak nedeniyle altgeçit ve yolları su bastı. Tire ile Selçuk ilçeleri arasındaki karayolu taşkın nedeniyle ulaşıma kapandı.
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri (10 Ocak 2019)

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri (10 Ocak 2019)

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) bazı seferleri iptal etti.
Kar nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi

Kar nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi

Çanakkale il genelinde ve Edirne'nin Keşan, Tekirdağ'ın Malkara, Kırklareli’nin Demirköy ve Çankarı'nın Orta ilçelerinde eğitime ara verildi.
Yurt genelinde kuvvetli sağanak ve yoğun kar yağışı bekleniyor

Yurt genelinde kuvvetli sağanak ve yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ülke genelinde hava durumunun kuvvetli sağanak ve yoğun kar yağışlı geçeceği öngörüldü.
Bölgede kar nedeniyle binden fazla yerleşim yerinin yolu kapandı

Bölgede kar nedeniyle binden fazla yerleşim yerinin yolu kapandı

Bölge illerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 1300'den fazla yerleşim yerinin ulaşım yolları kapandı.
Kar nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi

Kar nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi

Kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Marmara'da sıcaklık artıyor

Marmara'da sıcaklık artıyor

Bölgede hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artması bekleniyor.
Yoğun yağış nedeniyle yollar ulaşıma kapandı

Yoğun yağış nedeniyle yollar ulaşıma kapandı

Van, Muş, Bitlis, Sivas, Hakkari gibi pek çok kentte kar ve tipi nedeniyle yüzlerce yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyor.
Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin altında seyredecek

Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin altında seyredecek

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Marmara’da hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği uyarısında bulundu.
Hava sıcaklıkları 2-4 derece artacak

Hava sıcaklıkları 2-4 derece artacak

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının yarın 2-4 derece artacağı bildirildi.
Doğuda kar, Batı Akdeniz’de fırtına bekleniyor

Doğuda kar, Batı Akdeniz’de fırtına bekleniyor

Meteoroloji yarın için doğu bölgelerine yoğun kar, Batı Akdeniz'e de fırtına uyarısı yaptı.
DİĞER HABERLER
Leyla Güven’in de aralarında bulunduğu 27 kişiye 168 yıl 7 ay ceza verildi
Leyla Güven’in de aralarında bulunduğu 27 kişiye 168 yıl 7 ay ceza verildi

"KCK operasyonu" kapsamında haklarında dava açılan aralarında gazeteci Seyithan Akyüz ve  DTK Eş Genel Başkanı Leyla Güven’in de olduğu 27 kişiye 168 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
"Burs ihtiyacımız" diyen ODTÜ'lüler, topladıkları binlerce imzayı KYK'ye gönderdi
"Burs ihtiyacımız" diyen ODTÜ'lüler, topladıkları binlerce imzayı KYK'ye gönderdi

“Eğitim Hakkımız, Burs İhtiyacımız” kampanyası kapsamında ODTÜ’de toplanan binlerce imza Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) gönderildi.
Sanatçı Yılmaz Çelik tutuklandı
Sanatçı Yılmaz Çelik tutuklandı

Dersim’de ev baskınıyla gözaltına alınan sanatçı Yılmaz Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DEDEF, tutuklama kararına tepki gösterdi.
Av. Heval Yıldız Karasu’ya saldırı davasında sanıklar tehdit etti, yine tutuklanmadı
Av. Heval Yıldız Karasu’ya saldırı davasında sanıklar tehdit etti, yine tutuklanmadı

Avukat Heval Yıldız Karasu’nun Eskişehir’deki ofisine yönelik silahlı saldırı davası görüldü. Sanıklar avukatları tehdit etti, mahkeme heyeti tutuklanma talebini reddetti.
Çorlu'da işçiler asgari ücreti konuştu: Ne alacağız diye tartışmalıyız
Çorlu'da işçiler asgari ücreti konuştu: Ne alacağız diye tartışmalıyız

Çorlu'da farklı sektörlerden işçiler, asgari ücreti konuştu. Bir tekstil işçisi, "Ne verirler diye tartışılıyor. Daha iyi olması için ne yapmalıyız diye tartışmalıyız" dedi.
Irak'ın başkenti Bağdat’ta “Milyonların Protestosu”
Irak'ın başkenti Bağdat’ta “Milyonların Protestosu”

Irak'ın başkenti Bağdat'ta toplanan çok sayıda kişinin katıldığı eylem, hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'ye dayandı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı Türk-İş'te başladı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı Türk-İş'te başladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısı Türk-İş’te başladı. Toplantı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmayacağı belirtildi.
Çorlu tren katliamı davası: Bakan sorumluysa bakan da yargılansın müdür de
Çorlu tren katliamı davası: Bakan sorumluysa bakan da yargılansın müdür de

Çorlu’da 25 kişinin hayatını kaybetmesine ve 340 kişinin yaralanmasına neden olan tren katliamına ilişkin dava görülüyor.
Kur'an kursunda çocukları istismara maruz bırakan sanıklara 226 yıl hapis istemi
Kur'an kursunda çocukları istismara maruz bırakan sanıklara 226 yıl hapis istemi

Ümraniye'de bir Kur'an kursunda çocukları istismar eden üç sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü. 3 sanık hakkında 226 yıl hapis cezası istendi.
Üsküdar Belediyesinden atılan işçiler 12. kez eylem yaptı
Üsküdar Belediyesinden atılan işçiler 12. kez eylem yaptı

Üsküdar Belediyesinden atılan işçiler, 12. kez belediye önünde eylem yaparak işe iadelerini istedi.
AİHM Osman Kavala’nın tutukluluğu için hak ihlali kararı verdi
AİHM Osman Kavala’nın tutukluluğu için hak ihlali kararı verdi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, iş insanı Osman Kavala’nın tutukluluğu için hak ihlali kararı verdi.
İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu: Birlik olmak mümkün
İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu: Birlik olmak mümkün

İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu “Asgari Ücret ve Vergide Adalet” başlığı altında düzenlenen toplantının sonuç bildirgesini yayımladı.