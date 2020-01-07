07 Ocak 2020 10:21
Son Güncellenme Tarihi: 08 Ocak 2020 09:23

Sabiha Gökçen Havalimanında uçak pistten çıktı, seferler yaklaşık 1 gün aksadı

İniş yapan bir uçağın pistten çıkması nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanında uçuşlar 21 saat aksadı.

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Sabiha Gökçen Havalimanında pistten çıkan uçak

Fotoğraf: DHA

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    Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanına iniş yapan bir uçağın pistten çıkması nedeniyle kapanan uçuş trafiği, 21 saat sonra saat 06.30 itibarıyla tekrar başladı. PC 2297 sefer sayılı Dalaman uçağı, Sabiha Gökçen Havalimanına saat 6.29'da indi. Sabiha Gökçen'den ilk kalkan uçak ise PC 7211 sefer sayılı Amsterdam seferi oldu.

    Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah Havalimanından İstanbul'a gelen Pegasus Havayollarına ait uçak, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanında pistten çıktı. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olay nedeniyle havalimanının önce saat 15.00'e kadar uçuşlara kapatıldığı açıklandı. Daha sonra uçular 20.00'a kadar iptal edilirken akşam saatlerinde bir erteleme haberi daha geldi ve ilk uçuş saati 22.00 olarak belirlendi ancak yapılan son açıklamada ilk uçuşun sabah 06.00'da yapılacağı belirtildi. 

    Öte yandan, THY'nin İstanbul Havalimanı'ndan 20 ek sefer planladığı duyuruldu.

    YOLCULARDAN ISLIKLI PROTESTO

    Sabiha Gökçen Havalimanındaki yolcu yoğunluğu

    Fotoğraf: DHA

    Havalimanına gelen yolcular seferlerin iptal olduğunu öğrenince ıslıkla protesto etti. Seferleri iptal olan yolcular Sabiha Gökçen Havalimanında yoğunluğa neden oldu. Yolcular ıslıklarla durumu protesto etti. Yolcu Necmiye Geyik, “Diyarbakır'a uçacaktık. Seferler iptal oldu. Biletlerimizi iade alacağız. İade sırasına baksana, iki bin kişiyle biter mi sence" dedi.

    Yolcu Ahmet Demirci ise, "Bursa Orhangazi'den geliyorum. 8.00'den beri burada bekliyorum. Şu anda bize verilen bilgi 20.00'ye kadar uçuş yok. İlk bilgiyi akşam saat 20.00'de vereceklerini söylüyorlar" diye konuştu.

    Sabiha Göçmen Havalimanında pistten çıkan uçak

    Fotoğraf: DHA

    Sabiha Göçmen Havalimanında pistten çıkan uçak

    Fotoğraf: DHA

    THY GENEL MÜDÜRÜ "SEFERLER 15'E KADAR DURDURULDU" DEMİŞTİ

    THY Genel Müdürü Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanında pistin kapanmasına yol açan olay sebebi ile saat 15.00'e kadar Sabiha Gökçen inişli ve kalkışlı seferlerimiz iptal edilmek zorunda kalınmıştır. Çağrı merkezimizden alternatif sefer planlamalarımız ile ilgili bilgi alabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

    THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

    "İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında özel hava yolu şirketine ait bir uçağın pistten çıkması nedeniyle ilgili meydanda uçuş operasyonları havacılık otoritesi tarafından ikinci bir bildirime kadar durdurulmuştur. Yaşanan durum nedeniyle 7 Ocak tarihli Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı seferlerimizde iptaller yaşanmaktadır. Misafirlerimiz uçuşları ile ilgili durumu web sitemiz ya da çağrı merkezimiz aracılığıyla öğrenebilirler"

    PEGASUS'TAN AÇIKLAMA

    Pegasus Havayolları da pistten çıkan uçakla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Sharjah-Sabiha Gökçen seferini yapan PC747 sefer sayılı TC-CCK kuyruk tescilli uçağımız, bugün İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına iniş yaptıktan sonra pistten çıkmıştır. Yolcularımızın ve ekibimizin emniyetli şekilde tahliyesi sağlanmıştır. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma olunmamaktadır. Gerekli inceleme başlatılmış olup gelişmelerle ilgili bilgi verilmeye devam edilecektir" denildi.

    VALİLİK: UÇUŞLAR GEÇİCİ BİR SÜRE DURDURULDU

    İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    "Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah-İstanbul seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağı, bugün 09.43’te Sabiha Gökçen Havalimanına iniş yaptıktan kısa bir süre sonra kötü hava şartları nedeniyle pist dışına çıkmıştır. Uçakta bulunan 164 yolcu güvenli bir şekilde tahliye edilmiş olup, herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir. Sabiha Gökçen Havalimanındaki uçuşlar geçici bir süre durdurulmuştur" denildi.

    Öte yandan Sabiha Gökçen Havalimanında Pegasus Havayollarına ait uçağın pistten çıkması ve pistin kapatılması nedeniyle İstanbul Havalimanına yönlendirilen uçaklar için hazırlık yapıldı. THY'nin Sabiha Gökçen Havalimanına gelen 6 uçağından 5'i İstanbul Havalimanı, 1'i ise Ankara'ya yönlendirildi.  (HABER MERKEZİ)

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