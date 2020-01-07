07 Ocak 2020 10:21
Son Güncellenme Tarihi: 07 Ocak 2020 11:05

Sabiha Gökçen Havalimanında uçak pistten çıktı

İniş yapan bir uçağın pistten çıkması nedeniyle Sabiha Gökçen'deki pist, saat 15.00'e kadar uçuşlara kapatıldı.

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Sabiha Gökçen Havalimanında pistten çıkan uçak

Fotoğraf: DHA

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    Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, iniş yapan bir uçağın pistten çıkması nedeniyle saat 15.00'e kadar uçuşlara kapatıldı.

    AA'nın verdiği bilgiye göre, Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah Havalimanından İstanbul'a gelen Pegasus Havayollarına ait uçak, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanında pistten çıktı. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olay nedeniyle pist, saat 15.00'e kadar uçuşlara kapatıldı. Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Sabiha Gökçen Havalimanındaki THY'nin seferlerinin saat 15.00'e kadar durdurulduğunu duyurdu.

    THY GENEL MÜDÜRÜ: SEFERLER 15'E KADAR DURDURULDU

    Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanında pistin kapanmasına yol açan olay sebebi ile saat 15.00'e kadar Sabiha Gökçen inişli ve kalkışlı seferlerimiz iptal edilmek zorunda kalınmıştır. Çağrı merkezimizden alternatif sefer planlamalarımız ile ilgili bilgi alabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

    THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

    "İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında özel hava yolu şirketine ait bir uçağın pistten çıkması nedeniyle ilgili meydanda uçuş operasyonları havacılık otoritesi tarafından ikinci bir bildirime kadar durdurulmuştur. Yaşanan durum nedeniyle 7 Ocak tarihli Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı seferlerimizde iptaller yaşanmaktadır. Misafirlerimiz uçuşları ile ilgili durumu web sitemiz ya da çağrı merkezimiz aracılığıyla öğrenebilirler"

    PEGASUS'TAN AÇIKLAMA

    Pegasus Havayolları da pistten çıkan uçakla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Sharjah-Sabiha Gökçen seferini yapan PC747 sefer sayılı TC-CCK kuyruk tescilli uçağımız, bugün İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına iniş yaptıktan sonra pistten çıkmıştır. Yolcularımızın ve ekibimizin emniyetli şekilde tahliyesi sağlanmıştır. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma olunmamaktadır. Gerekli inceleme başlatılmış olup gelişmelerle ilgili bilgi verilmeye devam edilecektir"

    VALİLİK: UÇUŞLAR GEÇİCİ BİR SÜRE DURDURULDU

    İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    "Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah-İstanbul seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağı, bugün 09.43’te Sabiha Gökçen Havalimanına iniş yaptıktan kısa bir süre sonra kötü hava şartları nedeniyle pist dışına çıkmıştır. Uçakta bulunan 164 yolcu güvenli bir şekilde tahliye edilmiş olup, herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir. Sabiha Gökçen Havalimanındaki uçuşlar geçici bir süre durdurulmuştur" denildi.

    Öte yandan Sabiha Gökçen Havalimanında Pegasus Havayollarına ait uçağın pistten çıkması ve pistin kapatılması nedeniyle İstanbul Havalimanına yönlendirilen uçaklar için hazırlık yapıldı. THY'nin Sabiha Gökçen Havalimanına gelen 6 uçağından 5'i İstanbul Havalimanı, 1'i ise Ankara'ya yönlendirildi.

    Sabiha Göçmen Havalimanında pistten çıkan uçak

    Fotoğraf: DHA

    Sabiha Göçmen Havalimanında pistten çıkan uçak

    Fotoğraf: DHA

    (HABER MERKEZİ)

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