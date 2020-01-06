06 Ocak 2020 07:05

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü geri adım attı: Yemekhane kararı geri alındı

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, yemekhane ile ilgili alınan kararı iptal ederek öğrencilerin sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeklerini önceden olduğu gibi aynen devam ettirme kararı aldı.

İstanbul Üniversitesi öğrencileri, yemekhane haklarının gasbedilmesine karşı Beyazıt kampüsü girişinde toplandı ve kampüs kapısına 'Öğrencisi açken tok yatan rektör bizden değildir!' pankartı astı

Fotoğraf: Evrensel

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    İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, kampüste sabah kahvaltısını kaldıran ve indirimli öğünü teke düşüren uygulamadan vazgeçildiğini açıkladı.

    İstanbul Üniversitesi’ne bağlı tüm kampüslerdeki yemekhanelerde kahvaltının kaldırılması, üç öğün indirimli yemek hakkının tek öğüne düşürülmesi öğrencilerin tepkisine neden olmuştu. Öğrencilerin protestolarına polisin müdahalesi ise sert olmuştu.

    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

    İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, yemekhaneyle ilgili karardan vazgeçildiğini şu açıklama ile duyurdu:

    “İstanbul Üniversitesi uzun bir süredir öğrencilerine sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği imkanı sunan az sayıdaki üniversitelerden birisidir. Öğrencilerimizin sağlıklı beslenmeleri için bu imkanı sunmaktan da her zaman büyük memnuniyet duymuştur.

    2020 yılı başında bütçe kısıtlılığı nedeniyle hiç arzu etmediğimiz halde yemekhane ilgili yeni bir düzenleme yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. Ancak sadece bütçe yetersizliğinden kaynaklı yeni düzenleme üzülerek ifade etmek isteriz ki, hiç de tasvip etmediğimiz bir noktaya gelmiştir.

    Gelişmeleri yakından takip eden, öğrencilerimizin dilekçelerini değerlendiren ve taleplerini dinleyen Rektörlüğümüz, yemekhane ile ilgili alınan kararı iptal ederek; öğrencilerimizin sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeklerinin önceden olduğu gibi aynen devam etmesi kararı almıştır.

    Rektörlüğümüz öğrencilerimizin yoğun talebi üzerine bütçe harcama planını yeniden gözden geçirmiş, diğer hizmet alanlarından kısarak yemek hizmetinin aynı şekilde devamını sağlamıştır. Önceliğimiz her zaman öğrencilerimizdir; Onların güven içerisinde, sağlıklı ve huzurlu şekilde eğitimlerine devam etmeleri için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz.

    Sevgili öğrencilerimize sağlıklı, başarılı ve mutlu bir eğitim hayatı diliyoruz.”

    EMEK GENÇLİĞİ: SIRA, TÜM HAKLARIMIZ İÇİN MÜCADELE ETMEKTEDİR

    İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nün geri adımına dair Twitter'dan açıklama yapan İStanbul Üniversitesi Emek Gençliği, "Şimdi sıra birliklerimizi büyütmekte, dayanışmamızı ilerletmekte ve elimizden alınmış tüm haklarımız için mücadele etmektedir" ifadesini kullandı.

    Emek Gençliği'nin açıklaması şöyle:

    "Hepimizin 1 hafta boyunca sürdürdüğü mücadelenin sonucu rektörlük geri adım atmış, yemekhaneler eski uygulamasına dönmüştür. Bu kararın arkasında sınav yoğunluğunda dahi dilekçe toplayan, yağmur altında dilekçelerini kendisi teslim etmek için kuyruğa giren, kulüpleri açıklama yapmaya ikna eden, her kanaldan akademisyenlere sanatçılara gazetecilere ulaşmaya çalışan öğrenciler vardır.
    Şimdi sıra birliklerimizi büyütmekte, dayanışmamızı ilerletmekte ve elimizden alınmış tüm haklarımız için mücadele etmektedir. Tüm İstanbul Üniversitesi öğrencilerini parasız, bilimsel ve demokratik bir eğitim için Emek Gençliği ile mücadele etmeye, eğitim halkımızı savunmaya çağırıyoruz." (HABER MERKEZİ)

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