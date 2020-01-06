06 Ocak 2020 18:23

ODTÜ'de 39 öğrenci topluluğundan İstanbul Üniversitesi öğrencilerine dayanışma mesajı

ODTÜ yer alan 39 öğrenci topluluğu, İstanbul Üniversitesi öğrencileri ile dayanışma içinde olduklarını belirterek "İşten atılan 49 işçi işe iade edilmeli ve yapılan zamlar geri çekilmeli" dedi.

İstanbul Üniversitesi öğrecileri müşteri değiliz öğrenciyiz diyerek zammı protesto ediyor

Fotoğraf: Evrensel

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    ODTÜ yer alan 39 öğrenci topluluğu, İstanbul Üniversitesi öğrencileri ile dayanışma içinde olduklarını belirtti. ODTÜ öğrencileri, “Birliktelik kazanım getirdi İÜ'lü dostlarımızın tek talebi bu değil. İşten atılan 49 işçinin işe iade edilmesi ve yapılan zamların geri çekilmesi de unutulmamalı" açıklamasında bulundu.

    İstanbul Üniversitesinde (İÜ) yemekhane sorunları ile başlayan eylemlerin ve İÜ öğrencisi Sibel Ünli’nin intihar etmesinin ardından ODTÜ’deki 39 öğrenci topluluğu dayanışma mesajı yayımlamıştı. "ODTÜ Savunulmalıdır" adlı Twitter hesabından yapılan açıklamada öğrenciler “Haklarımıza sahip çıkacağız, yaşamak istiyoruz” demişti.

    "İÇTİĞİMİZ ÇAYDAN DAHİ TASARRUF EDER HALE GELDİK"

    ODTÜ öğrencileri, ekonomik kriz koşullarında yaşamın her geçen gün daha da zorlaştığını belirterek İÜ öğrencileri ile taleplerinin ortak olduğunu, gençliği şu anki duruma sürükleyen tüm koşulların karşısında olduklarını, bir arkadaşlarını daha kaybetmek istemediklerini vurgulamıştı.

    "SİBEL ÜNLİ’NİN İNTİHARI SADECE BİR BUNALIM DEĞİL"

    Üniversitelerin giderek sermayenin çıkarlarına göre şekillendirildiği, sermayedarların vergi borçları silinirken öğrencilerin yemek haklarının elinden alındığını ifade eden ODTÜ öğrencileri, “İstanbul Üniversitesinde öğrenciler yemek haklarını isterken yoğun bir polis müdehalesiyle karşı karşıya kaldı. Üstüne tüm bu koşullar içesinden İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi Sibel Ünli’nin intihar haberi geldi. Bu intihar yalnızca bir öğrencinin bunalımı değildir. Zorlaşan hayat koşulları bu durumun sorumlusudur. Her gün bir yenisi eklenen intiharlar ekonomik krizle birlikte derinleşen geçim sıkıntısının bir sonucudur” dedi. İstanbul Üniversitesi Öğrencileriyle taleplerinin ortak olduğunu belirten ODTÜ Öğrencileri, “Gençliği bu duruma sürükleyen tüm koşulların karşısındayız. Bir arkadaşımızı daha kaybetmemek için, haklarımız için mücadeleyi sürdüreceğiz” çağrısında bulunmuştu.

    "DİRENİŞ SONLANDI HAVASI YARATILMAMALI"

    İÜ öğrencilerinin mücadelesi sonucu rektörlüğün geri adım atması ve yemekhanede eski uygulamaya devam edileceğini açıklamasının ardından ODTÜ öğrencileri bir açıklama daha yayımladı ve mücadelenin devam etmesi gerektiğini söyledi.

    İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin kararlılık ve birliktelikle kazanıma ulaştığını belirten ODTÜ öğrencileri "Direnişin bir kazanımı haberiyle uyanmak bizleri sevindirdi; ancak tek talepleri bu değil İstanbul Üniversiteli dostlarımızın: İşten atılan 49 işçiye işlerinin iade edilmesi ve yapılan zamların geri çekilmesi. 'Direniş sonuçlandı' havası yaratılmaması için bunlar unutulmamalı" dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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