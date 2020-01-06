06 Ocak 2020 10:10
Son Güncellenme Tarihi: 06 Ocak 2020 12:37

İTÜ öğrencileri eylemde: Fahiş fiyatları tanımıyoruz, soruşturmalar geri çekilsin

İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri, yemekhane ve kantinlerdeki fahiş fiyatları, 4 öğrenciye soruşturma açılmasını protesto etti.

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İTÜ'de soruşturma ve fahiş fiyatları protesto etmek üzere toplanan öğrenciler

Fotoğraf: Evrensel

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    İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri üniversite rektörlüğü önünde bir araya gelerek yemekhane ve kantinlerdeki fahiş fiyatları protesto etti. Öğrenciler, son dönemde üniversite içerisinde baskılarla karşılaştıklarını, 4 öğrenciye soruşturma açıldığını ve bu öğrencilerin derslere girişinin engellendiğini söyledi. Eğitim haklarının ellerinden alınamayacağını belirten öğrenciler üniversite yönetimine tepki göstererek basın açıklaması gerçekleştirdi.

    Öğrenciler özel işletmeleri sonuna kadar boykot edeceklerini ifade ederek arkadaşları hakkında açılan soruşturmaların da geri çekilmesi çağrısında bulundu.

    Öğrencilerin eylemine çok sayıda akademisyen de katıldı. Eyleme katılan akademisyenler öğrencilerin eğitim hakkının engellenemeyeceğini belirterek öğrencilere sınavlarına girmesini istedi.

    NEDEN BOYKOT ETTİLER?

    İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri adına Sera Yağmur Sonat yaşananları anlattı. Sonat neden boykot kararı aldıklarını şöyle anlattı:

    “İTÜ’de geçtiğimiz günlerde İTÜ öğrencileri kampüsteki özel işletmelerin yüksek fiyatlarına karşı boykot başlattılar. Bu boykot kapsamında bizler öğrenciler olarak işletmelerin fiyat düşürmesi ve okulumuza kar amacı gütmeyen, bizlere müşteri muamelesi yapmayan öğrenci kantinleri kurulması talepleriyle bir araya geldik. Tamamen öğrencilerin bağışları ve çabalarıyla yürüyen ücretsiz bir kantini de merkezi derslikte kurmaya çalıştık. Çalıştık diyoruz çünkü 26 Aralık günü kurduğumuz kantinde bir arkadaşımıza özel güvenlik saldırdı arkadaşımız darp edilmeye çalışıldı. Çay kazanımız güvenlik müdahalesiyle devrildi. İTÜ rektörlüğü ise bu konuya ilişkin hiçbir açıklama yapmadı, öğrenciye saldıran güvenliğe dair resmi bir bilgi verilmedi. Bizler bu duruma tepkimizi 27 Aralık günü merkezi derslik içinde gösterdik.

    Fakat İTÜ’de özel güvenlik terörü de boykota yapılan saldırılar da bitmedi. Daha önce de her birimiz gibi özel güvenlikler tarafından tehdit edilmiş bir İTÜ mezunu arkadaşımız 3 ocak tarihinde mezun kartıyla kapıdan girerken hiçbir gerekçe olmaksızın özel güvenliklerce saldırıya uğradı, darp edildi. Ve yine özel güvenliklerce gözaltına alındı, kendisiyle görüşmemiz engellendi."

    'REKTÖRLÜĞÜ UYARIYORUZ'

    Sonat, şöyle devam etti:

    "Öğrenciyi tehdit eden, küfreden, saldıran darp eden özel güvenlikler hakkında hiçbir işlem yapmayan İTÜ rektörlüğü bu seferde tehdit ettiği, küfredip aşağıladığı, darp ettirdiği öğrencilere soruşturma açmış bulunmaktadır. Tüm bunlar yetmezmiş gibi soruşturma tamamlanmadan öğrencilerin okula girmesini engellemek yönünde bir karar çıkartmıştır. Bu yargısız infazdır. Sonuçlanmamış bir soruşturma üzerinden final döneminde öğrencilerin okuldan uzaklaştırılmaları hukuksuzdur. Sayısını tam olarak bilmemekle beraber en az 4 arkadaşımız bu hukuksuz kararlar nedeniyle sınavlarına girememektedir. Bizler öğrencileriz, beslenme hakkımızı bu ekonomik krizde karnımızı doyurabilme hakkımızı savunurken küfre, saldırıya, darba uğrayan İTÜ öğrencileriyiz. Öğrencilerin hayatları, geçimleri her geçen gün zorlaşırken, üzerimizdeki baskı her geçen gün artarken, Daha geçtiğimiz gün İstanbul üniversitesi öğrencisi bir arkadaşımız intihar etmişken öğrencilerin haklarına saldıran İTÜ rektörlüğünü İTÜ dayanışması olarak uyarıyoruz."

    TALEPLER

    Sonat taleplerini ise şöyle sıraladı:

    • Arkadaşlarımızın soruşturmaları ve hukuksuz cezaları derhal kaldırılsın.
    • Öğrenciye saldırma cüretini gösteren sözde güvenlik görevlileri üzerinde gerekli cezalar uygulansın.
    • Boykot kapsamındaki taleplerimiz kabul edilsin.

    'FAHİŞ FİYATLARI TANIMIYORUZ'

    Hakkknda soruşturma başlatılan ve okuldan uzaklaştırılan öğrencilerden Deniz Eksin de öğrencilere şiddet uygulayan özel güvenliğin okuldan uzaklaştırılması gerektiğini vurguladı. Eksin son olarak şunları söyledi:

    "Ellerinde hiçbir şey yok. Bizden çekiniyorlar. Bu boykotun hedefi öğrenci kantini oldu. Bu fahiş fiyatları tanımıyoruz. Boykota devam edeceğiz. Yurt sorunu, yemekhane sorunu... Rektörlük bunu çözmeyecek. Biz çözeceğiz. Rektörlüğün şeffaf olması gerekiyor. Bu konuda kendisinde bir açıklama bekliyoruz."

    BEDAVA ÇAY DAĞITMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLER DARBEDİLDİ

    İTÜ'de boykotun üstlenicisi olan Kulüpler Birliğinin görüştükleri bazı işletmeleri boykot listesinden çıkarması, öğrencilerin tepkisini çekmişti. 

    İTÜ Ayazağa Kampüsünde, merkezi derslik binasında bir araya gelen İTÜ Dayanışması üyesi öğrenciler, bedava çay dağıtımı yapmak istemişti.

    Okulun özel güvenlikleri ise çay kazanını kaldırmaya çalışmış ve zor kullanarak kazan içindeki suyu dökmüştü. Daha sonra bir öğrencinin kimliğini almak isteyen özel güvenlikler, çıkan tartışmada öğrencileri darbetmişlerdi.

    Kulüpler Birliği, öğrencilere saldıran özel güvenliğin tepkiler üzerine açığa alındığı açıklamış ancak Rektörlük tarafından bu konuda bir açıklama yapılmamıştı.

    MEZUN ÖĞRENCİNİN DARBEDİLMESİ TEPKİLERİ ARTIRDI

    Sonraki günlerde de mezun olan bir öğrencinin kampüse girerken güvenlikler tarafından alıkonulup darbedilmesi ve olayın sosyal medyaya yansıması, İTÜ öğrencilerinin Rektörlük ve özel güvenliklere tepkisini artırmıştı.

    DARBEDİLEN ÖĞRENCİ OKULDAN UZAKLAŞTIRILDI

    Bugün ise çay dağıtımı sırasında özel güvenlik tarafından darbedilen bir öğrenci, sınava geldiği sırada okuldan uzaklaştırma aldığını öğrendi. Yine çay dağıtımına katılan 4 öğrenciye de okulun soruşturma açtığı ortaya çıktı. (İstanbul/EVRENSEL)

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