Yemekhane hakkını isteyen İstanbul Üniversitesi öğrencisini polis okula sokmadı

İstanbul Üniversitesi yemekhanelerinde öğrencilerin indirimli yemek yeme hakkının 3 öğünden tek öğüne indirilmesi ve kahvaltı verilmemesine karşı öğrencilerin tepkileri sürüyor. İstanbul Üniversitesi (İÜ) öğrencileri Beyazıt Meydanı’nda bir forum düzenleyerek yemekhane ile ilgili getirilen yeni düzenlemenin iptal edilmesi talebiyle dilekçe topladı.

İÜ öğrencileri topladıkları dilekçeleri rektörlüğe teslim etmek için kampüse girmek isteyince polis, öğrencilerin kendi üniversitelerine girmesine engel oldu. Okul içinde toplanan öğrencilerin de dışarı çıkmasına izin vermeyen polis, öğrencilere karşı cop kullandı. Öğrenciler polisin engellemesinin ardından forum düzenledi.

Fotoğraf: Evrensel

Eğitim Sen Eş Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile İÜ öğrencilerine destek verdi. Aydoğan, "Kamusal eğitim hakları, yemek hakları için mücadele eden #MüşteriDeğilÖğrenciyiz diyen, #İÜYemeğimeDokunma sesini yükselten gençlere saldırılıyor. Onlar bugünümüz, geleceğimiz! Öğrencilerimize hayalleri kadar büyük bir gelecek bırakma mücadelesidir, mücadelemiz! Öğrencime dokunma!" ifadelerini kullandı.

Kamusal eğitim hakları,yemek hakları için mücadele eden #MüşteriDeğilÖğrenciyiz diyen, #İÜYemeğimeDokunma sesini yükselten gençlere saldırılıyor.

Onlar bugünümüz, geleceğimiz! Öğrencilerimize hayalleri kadar büyük bir gelecek bırakma mücadelesidir, mücadelemiz!

Öğrencime dokunma! — Feray AytekinAydoğan (@ferayayd) January 2, 2020

İstanbul Üniversitesine bağlı yemekhanelerde, 2 Ocak'tan itibaren kahvaltı hizmetinin kaldırılacağı ve öğrencilerin daha önce her öğünde kullanabildikleri indirimli yemek haklarını tek öğünde kullanabilecekleri duyurulmuştu. Yapılan zamma tepki gösteren öğrenciler, günlerdir "Yemekhane zamları geri çekilsin" çağrısı yapıyor.

Fotoğraf: Evrensel

(İstanbul/EVRENSEL)

İÜ öğrencileri yemek zammını protesto etti: Müşteri değil, öğrenciyiz