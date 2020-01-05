Yaşamına son veren üniversite öğrencisi Sibel Ünli'nin yeni yıl dileği iş bulmaktı

Ailesinin 3 gün önce hakkında kayıp ilanında bulunduğu İstanbul Üniversitesi (İÜ) Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 3. sınıf öğrencisi Sibel Ünli’nin yaşamına son verdiği ortaya çıktı. Genç kadının, sosyal medya hesabından yeni yıl dileğini "iş bulmak" olarak açıkladığı ve bir liraya karnını nasıl doyuracağını sorduğu görüldü. İÜ öğrencilerinin indirimli yemek haklarının günde bir öğüne düşürülmesine karşı eylemleri sürerken "Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var" diyen Ünli'nin yaşamına son vermesi sosyal medyada da gündem oldu. Ünli'nin arkadaşları Kadıköy'de düzenledikleri basın açıklamasında "Sibel'in katili kapitalizmdir" diye haykırdı.

ÇANTASI, SAMATYA SAHİLİ'NDE BULUNDU

Sibel Ünli’den haber alamayan ailesi, 3 gün önce polise kayıp ilanında bulunmuştu. Polis, üniversiteli genci bulmak için çalışma başlatmıştı.

4 Aralık günü öğle saatlerinde Samatya Sahili’nde, kayalıkların üzerinde bir çanta gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çantanın 20 yaşındaki Sibel Ünli’ye ait olduğunu tespit etti. Denizde arama yapan ekipler, Ünli’nin cansız bedenine ulaştı. Olay yeri incelemesinin ardından Ünli'nin cansız bedeni adli tıp kurumu morguna götürüldü.

BİR YANDAN İŞ ARIYOR BİR YANDAN DA EVSİZLERE ÇORBA DAĞITIYORDU

Ünli'nin, yaşamına son vermeden önce "@kibele1903" adlı Twitter hesabından yeni yıl dileğini "iş bulmak" olarak açıkladığı görüldü.

Ünli ayrıca Sokak Lambası Derneği gönüllüsü olarak geceleri Taksim'de evsizlere çorba dağıtıyordu.

"YEMEKHANE KARTIMDA SADECE BİR LİRA VAR"

Ünli, bir başka paylaşımında ise üniversite yemekhanesinde kullanılan kartında sadece bir lira kırk kuruş kaldığını şu ifadelerle aktarıyor:

"Bir liraya karnımı doyurabilir miyim enter

Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var

Bir lira kırk kuruşmuş"

İÜ öğrencileri, yaklaşık bir haftadır, yönetimin, günde üç öğün olan indirimli yemek hakkını bir öğüne düşürmesine ve dönem başında yapılan yemekhane zammına karşı mücadele ediyor. Ekonomik kriz koşullarında cüzi miktardaki parayla yaşam mücadelesi verdiklerini ve krizin faturasının öğrenci ve emekçilere kesilmesine karşı olduklarını söyleyen öğrencilere karşı polis cop kullanmış ve rektörlüğe dilekçe vermelerine engel olmuştu.

KADIKÖYDE AÇIKLAMA YAPAN ARKADAŞLARI: SİBEL'İN KATİLİ KAPİTALİZMDİR

Sibel Ünli'nin yaşamına son vermesi üzerine arkadaşları, Kadıköy Khalkedon Meydanı'nda basın açıklaması düzenledi. Ünli'nin hayatında problemler yaşadığını ve bunun için tedavi gördüğünü belirten bir arkadaşı, "Bugün memleketin her yanında insanların yüzde 60'ı antidepresan kullanıyorsa, intihar oranları artıyorsa, kimse 'Bunun sebebi bu sistem değildir' demesin. İntiharlar, memlekette herkesin gündemiyken, biz haykırıyoruz: Sibel'in katili kapitalizmdir, bu çürümüş sistemdir" dedi.

İÜ EMEK GENÇLİĞİ: GENÇLİĞİ DEPRESYONA SÜRÜKLEYEN ŞEY KAPİTALİZMDİR

Ünli'nin yaşamına son vermesi üzerine sosyal medyadan açıklama yapan İstanbul Üniversitesi Emek Gençliği, "Bizleri çalışmak zorunda bırakan, gençliği psikolojik bunalımlara ve depresyona sürükleyen şey, içinde bulunduğumuz kapitalist sistem ve onun gençliğin yaşamını geleceksizlik çemberiyle sarmasıdır" dedi.

Emek Gençliğinin açıklaması şöyle:

"İstanbul Üniversitesi Edebiyat bölümünde okuyan Sibel Ünli adlı arkadaşımız intihar ederek yaşamına son vermiştir. Uzun bir süredir iş arayan Sibel, kendi hesabından yaptığı paylaşımda dayeni yıldan dileğinin iş olduğunu belirtmiş.

Üniversite öğrencisi olarak bizleri çalışmak zorunda bırakan, gençliği psikolojik bunalımlara ve depresyona sürükleyen şey, tam da içinde bulunduğumuz kapitalist sistem ve onun gençliğin yaşamını geleceksizlik çemberiyle sarmasıdır.

Bu çemberi; kapitalizmin gençliğe sunduğu açlığı, işsizliği, geleceksizliği ancak örgütlü mücadeleyle kırabiliriz.

İstanbul Üniversitesi Emek Gençliği olarak ailesine ve arkadaşlarına baş sağlığı dileriz."

(HABER MERKEZİ)

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