İÜ öğrencilerinden yemek zammı protestosu: Üniversite kâr etme yeri değil

İstanbul Üniversitesi'nde yemekhane zammı ve kahvaltıların kaldırılmasına karşı salı günü başlayan eylem Beyazıt Kampüsü'nde devam etti. Çevik kuvvet Beyazıt Kampüsü Ana kapısı önünü kapısını kapatarak öğrencilerin geçişine izin vermedi.

Fotoğraf: Evrensel

"Müşteri değil öğrenciyiz" pankartı açan öğrenciler, "Bu daha başlangıç mücadeleye devam", "Müşteri değil öğrenciyiz", " Yaşasın öğrenci dayanışması", "Direne direne kazanacağız" sloganı attı. Öğrenciler, "Mahmut Ak tuzluğu uzatır mısın?", "Mahmut Ak elini ekmeğimizden çek", "Eskiden buralar hep tokluktu" dövizlerini taşıdı.

Fotoğraf: Evrensel

Öğrenciler adına ortak açıklamayı Onurcan Poyraz okudu. Poyraz, "Öğrenciler ekonomik krizin getirdikleriyle zaten baş etmek zorundalar. Ailelerinin verdikleri para mı yetecek burs mu yetecek diye düşünmek zorundalar. Acaba iş bulacak mıyız, kredilerimizi ödeyip ödeyemeyeceğimizi düşünürken bizden para istiyorlar. İstanbul'u ikiye bölünce bütçe var ama öğrencilerin yemeğine bütçe yok. Üniversite kar etme yeri değildir" dedi. Dün karara itiraz etmek için üniversiteye gelerek dilekçe vermek istediklerini ancak bu haklarının gasbedilip saldırıya maruz kaldıklarını anlatan öğrenciler, üniversite yönetimine bu karardan vazgeçme çağrısında bulundu.

Poyraz şöyle devam etti: "Günde üç öğün yemek hakkımızı geri istiyoruz. Aksi bir durumda kazanılmış haklarımızı sonuna kadar savunacağız. Öğrenciler 18 liraya yemek yesin diyorlar. Bu akıl ve mantığa aykırı. Daha dün Fatih'te bir kişi donarak can verdi. İstanbul Üniversitesi öğrencileri olarak alınan bu karara karşı amfilerden, yemekhanelerden, meydanlardan ses çıkartıyoruz."

Başka bir öğrenci ise şunları söyledi: "Bugün üniversitelerde adeta müşteri gibi görülüyoruz. Siz istiyorsunuz ki ailelerimiz de müşteriniz olsun. O kapıdan girerken güvenlikten izin almayacağız. Onlar kim?"

Öğrenciler, İstanbul Üniversitesi'nden atılan işçilerin de işlerine geri alınmasını istedi. İstanbul Üniversitesi öğrencilerine destek için başka üniversitelerdeki öğrenciler de desteğe geldi.

Öğrenciler basın açıklamasının ardından itiraz dilekçelerini polisin açtığı koridordan geçerek üniversite rektörlüğüne teslim etti. (İstanbul/EVRENSEL)

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

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