ODTÜ’den İÜ öğrencilerine destek mesajı

İstanbul Üniversitesinde yemekhane ücretlerine yapılan zamlar tepki çekmeye devam ediyor. İstanbul Üniversitesi öğrencileri hafta başından bu yana düzenledikleri eylemler ve rektörlüğe ilettikleri dilekçelerle zammın geri çekilmesini talep ederken; diğer üniversitelerdeki öğrencilerden de destek geliyor. Geçtiğimiz gün düzenlenen eylemlere Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri katılarak destek verirken; bir başka destek ise ODTÜ’den geldi. Evrensel’e konuşan ODTÜ öğrencileri, İÜ’deki mücadelenin yanında olduklarını söyledi. (Ankara/EVRENSEL)

İÜ öğrencilerinden yemek zammı protestosu: Üniversite kâr etme yeri değil

Yemekhane hakkını isteyen İstanbul Üniversitesi öğrencisini polis okula sokmadı