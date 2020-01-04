ODTÜ’den İÜ öğrencilerine destek mesajı
ODTÜ öğrencilerinden yemekhane zammına karşı mücadele eden İstanbul Üniversitesi öğrencilerine destek geldi.
İstanbul Üniversitesinde yemekhane ücretlerine yapılan zamlar tepki çekmeye devam ediyor. İstanbul Üniversitesi öğrencileri hafta başından bu yana düzenledikleri eylemler ve rektörlüğe ilettikleri dilekçelerle zammın geri çekilmesini talep ederken; diğer üniversitelerdeki öğrencilerden de destek geliyor. Geçtiğimiz gün düzenlenen eylemlere Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri katılarak destek verirken; bir başka destek ise ODTÜ’den geldi. Evrensel’e konuşan ODTÜ öğrencileri, İÜ’deki mücadelenin yanında olduklarını söyledi. (Ankara/EVRENSEL)
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