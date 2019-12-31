İÜ öğrencileri yemek zammını protesto etti: Müşteri değil, öğrenciyiz

İstanbul Üniversitesi (İÜ) öğrencileri, yemekhanelerde kahvaltıların kaldırılmasına ve indirimli öğün sayısının bire düşürülmesine karşı Rektörlük binasında bir araya gelerek Beyazıt Ana Kapısına yürüdü. "Nitelikli ve ucuz yemek herkesin hakkıdır" pankartı açan öğrenciler, "Parasız, eşit eğitim istiyoruz", "Kazık değil, yemek yemek istiyoruz", "Müşteri değil öğrenciyiz" ve "Bütçe kesintisi öğrenciye yüklenemez" dövizleri taşıdı.

Ana kapı önünde toplanan yüzlerce öğrenci, "Yemekhane hakkımız engellenemez", "Mahmut baksana kaç kişiyiz saysana" sloganları atarak karara tepki gösterdi.

"BU KARARDAN VAZGEÇİLMELİ"

Öğrenciler adına yapılan ortak açıklamada konuşan Helin Kaya, 30 Aralık Pazartesi günü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamayla üç öğün indirimli olarak sunulan yemekhane hizmetinin bir öğüne indirildiğini ve kahvaltı öğününün tamamen kaldırıldığını söyledi. Alınan bu kararla nasıl bir kamu yararı güdüldüğünün anlaşılamadığını belirten Kaya, "Yapılan bu son değişiklikle öğrencilerin en temel ihtiyaçlarından biri olan gıda ihtiyacının karşılanması pratik olarak imkansızlaşmaktadır. Döneme başlarken yapılan yemekhane zamları zaten öğrencileri zor durumda bırakmıştı” dedi. Fiyatların yükselmesiyle alım gücünün iyice düştüğünü, öğrencilerin artan hayat pahalılığıyla boğuştuklarına dikkat çeken Kaya “Hal böyleyken öğrenci aleyhine düzenlenen bu yemekhane tarifesi öğrencileri ekonomik bir darboğaza sürüklemektedir” diye konuştu.

Kampüslerin ve kütüphanelerin sınav dönemlerinde dizi, film setlerine kiraya verilerek kar amacı güdüldüğünü ve öğrencilerin eğitim hakkının engellendiğini ifade eden Kaya, “Yetersiz kütüphaneler, sabunu ve peçetesi olmayan tuvaletlerin üstüne şimdi de kahvaltının kaldırılmasıyla tek öğün yemeğe mecbur ediliyoruz. İstanbul Üniversitesi öğrencileri olarak bundan vazgeçilmesini talep ediyoruz. Daha insani ve yaşanabilir koşullarda eğitim alabilmek için mücadelemize devam edeceğiz. Taleplerimiz yerine getirilene kadar buradayız" dedi.

Ortak açıklamanın ardından öğrenciler, yemekhaneye giderek ses çıkarma eylemi gerçekleştirdi.

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

(İstanbul/EVRENSEL)