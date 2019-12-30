İstanbul Üniversite yemekhanesinde öğrenci indirimi tek öğüne düşürüldü

İstanbul Üniversitesine bağlı yemekhanelerde, 2 Ocak'tan itibaren kahvaltı hizmetinin kaldırılacağı ve öğrencilerin daha önce her öğünde kullanabildikleri indirimli yemek haklarını tek öğünde kullanabilecekleri duyuruldu. Yapılan zamma tepki gösteren öğrenciler, "Yemekhane zamları geri çekilsin" çağrısı yaptı. Öğrenciler, yarın saat 12.00'de merkez yemekhane önünde basın açıklaması yapacak.

İstanbul Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "02.01.2020 Perşembe gününden itibaren tüm yemekhanelerimizde kahvaltı hizmeti verilmeyecektir. 02.01.2020 tarihinden itibaren öğrencilerimizin indirimli yemek hakkı 1 öğünle devam edecektir. Gündüz öğrenim gören öğrencilerimiz 'öğlen yemeklerinden', akşam öğrenim gören öğrencilerimiz 'akşam yemeklerinden' öğrenci ücreti üzerinden faydalanabilecektir” ifadeleri kullanıldı.

ÖĞRENCİLER BOYKOTA HAZIRLANIYOR

Üniversite yönetimi senenin başında 2.75 olan yemek ücretini 3.5 liraya çıkarmıştı. Yeni düzenleme ile öğrencilere öğlen yemeği 3.5 TL, akşam yemeği 12 TL olacak.

Zamma tepki gösteren öğrenciler, yemekhane boykutu gibi eylemleri tartışmaya başladı.

Öğrenciler, "Yemekhane Hakkımız İÜ" Twitter hesabı üzerinden eylem çağrısı yaptı. Öğrenciler, yarın saat 12.00'de merkez yemekhane önünde basın açıklaması yapacak.

(HABER MERKEZİ)

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