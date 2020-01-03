03 Ocak 2020 04:12

Diyarbakır halkı: Millete hizmetle övünüyorlar, 3 yıldır bu sokağı görmüyorlar

Diyarbakır'da kayyumlar, Kooperatifler Mahallesi Akkoyunlu 3. sokaktaki çevre düzenlemesini bir türlü yapmadı. Mahalle halkı sorunlarının bir an önce çözülmesini istiyor.

Kooperatifler Mahallesi Akkoyunlu 3. sokaktaki yol

Fotoğraf: Fırat Topal/Evrensel

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    Fırat TOPAL
    Diyarbakır

    Diyarbakır’da yaptığı yol ve çevre düzenlemeleri ile millete hizmet etmekle övünen belediyelere atanan kayyumlar, geldikleri günden sonra Kooperatifler Mahallesi Akkoyunlu 3. sokaktaki çevre düzenlemesini bir türlü yapmadı. Yaklaşık 3 yıldır yazın tozdan, kışın çamurdan mağdur olan mahalle halkı, sorunlarının çözülmesini istiyor.

    Daha önce de gündeme getirdiğimiz Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinde Kooperatifler Mahallesi Akkoyunlu 3. sokaktaki çevre düzenlenmesi yıllardır bir türlü yapılmıyor. Mahalleliler, yazın tozdan, kışın çamurdan mağdur oluyor. Söz konusu sokak ile ilgili çevre düzenlenmesi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı’nın döneminde başlıyor. Kışanak ve Anlı’nın yerine 1 Kasım 2016’da kayyum atanınca sokak unutuluyor ve çalışma bitirilmeden öylece bozuk bir şekilde bırakılıyor.

    "İSTEYİNCE OLUYOR" DEMİŞTİ

    Yaptığı yol ve kaldırım çalışmasıyla “isteyince oluyor” diyerek övünen kayyum Cumali Atilla’nın 2 buçuk yıllık döneminde de bu sokakla ilgili bir adım atılmıyor. Mahalle sakinleri 31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra konuyu Büyükşehir Belediyesi’ne eş başkan seçilen Selçuk Mızraklı yönetimine iletiyor. Ancak söz almalarına rağmen Mızraklı’nın yerine de kayyum atanınca çalışma başlamıyor.

    KAYYUM HİZMETLE ÖVÜNÜYOR AMA

    Mahalle sakinleri ise durumu yeni kayyum yönetimine iletmek istese de çok da muhatap bulamıyorlar. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine kayyum olarak atandıktan sonra Vali Hasan Basri Güzeloğlu, yaptığı konuşmalarda yaptığı yol çalışmalarıyla övünerek, “Belediyeler vatandaşların her türlü sıkıntısını gidermek için vardır. Bizim derdimiz ideoloji değil millete hizmet etmektir” dese de sokakla ilgili bir adım atılmış da değil.

    SOKAKTA DÜZENLEME BİR TÜRLÜ YAPILMADI

    İrfan İçen

    İrfan İçen | Fotoğraf: Fırat Topal/Evrensel

    Evrensel’e konuşan mahalle sakinlerinden İrfan İçen, bir önceki dönem yerine kayyum atanan Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Fırat Anlı ve Gültan Kışanak zamanında cadde yapılacağı gerekçesiyle proje kapsamında olan binaların yıkıldığını ve ardından kayyum atandığını belirterek, sorunun kayyum Cumali Atilla döneminde de yaptıkları başvurulara rağmen çözülmediğini söyledi. İçen, “Fırat Anlı döneminde yıkım başladı o dönem çevre düzenlemesi yapılmadan yerine kayyum atandı. Cumali Atilla döneminde de yapılmadı. Sonrasında Büyükşehir Belediyesine Mızraklı’nın seçilmesiyle tekrar başvurduk. Mızraklı zamanında belediyeden çevre düzenlemesi yapılacağına ilişkin resmi yazı geldi. Hemen yapılacağını bize söylediler. Çalışma başlamadan kayyum atandı. Sonrasında Yenişehir Belediyesi ile görüşünce yapacağız dediler. Onlar da çalışma başlatmadan kayyum atandı” diyor.

    BELEDİYEYE GİTTİ, ÇAY OCAĞINA YÖNLENDİRLER

    İçen, kayyum atanmasının ardından sorunun çözülmesi için gittiği belediyede muhattap dahi bulamadığını ekleyerek, “Belediyeye kayyum atandıktan sonra gittim. Kimseyle görüşemedim. Oradaki polisler beni çay ocağına yönlendirdiler, “Git çay ocağına sor” dediler. Kayyuma dilekçe yazdık daha dönüş dahi yapılmadı. Vali’nin genel sekreteri ile görüştüm, “Keşif için geleceğiz” dediler gelen olmadı. 3 günlük iş 3 yıldır sürüyor” diyor.

    DÜZENLENMESİNİ İSTİYORLAR

    Kazım Kaya

    Kazım Kaya | Fotoğraf: Fırat Topal/Evrensel

    Çevredeki toz ve çamurdan kaynaklı ciddi bir temizlik sorunun olduğunu söyleyen Kazım Kaya, “Görme engelliyim bu durum yüzünden zorluk çekiyorum. Mahalle zaten pislik içinde. Taş, toprak, çamura batıp çıkıyoruz. Aileler artık buradan taşınmak istiyor. Buranın düzenlenmesini istiyoruz. Diyarbakır’da düzenlenmeyen yer kalmadı diyorlar, burası ne o zaman?” diye soruyor.

    Aziz Samsa

    Aziz Samsa | Fotoğraf: Fırat Topal/Evrensel

    Aziz Samsa ise, mahalledeki moloz ve altyapısızlıktan insanların mahalleye hafriyat, çöp bırakmaya başladıklarını söyleyerek, “Çamur içindeyiz, hafriyat dökülüyor buraya. Engelli yolu kapatılmış durumda. Çocuklarımızı sokağa çıkamıyoruz. Oyun alanları dahi yok. Buranın bir an önce düzenlenmesi lazım” diye konuştu.

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