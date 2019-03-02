Diyarbakır'da kayyım, bir buçuk yıldır çevre düzenlemesini bitiremedi

Fırat TOPAL

Diyarbakır

Diyarbakır’da yaptığı yol ve çevre düzenlemeleri ile övünen ve “İsteyince oluyor” diyen büyükşehir belediyesine atanan kayyım, geldiği günden sonra başlattığı Kooperatifler Mahallesi Akkoyunlu 3. sokaktaki çevre düzenlemesini bir buçuk yıldır bitiremedi.

Konuyla ilgili ulaştığımız Diyarbakır Büyükşehir ve Yenişehir belediyeleri topu birbirine attı.

Mahalle sakinlerinden Cengiz Ayaz, sokağın toz ve çamurdan yürünmez halde olduğunu hem evde hem sokakta barınamaz hale geldiklerini ifade ederek, “Kışın çamur, yazın toz. Sokağın temizliği yapılmadığı için pislikten geçilmiyor. Çalışma yok, bir çözüm ürettikleri de yok. Çocuklarımı sokağa gönderemiyorum. Sokağa inince ya çamur ya tozla geliyor eve çocuklar. Eşim için de zor oluyor, o da evde mağduriyet yaşıyor. Bir an önce yapsınlar sokağımızı” dedi.

“DEMEK Kİ ‘İSTEYİNCE OLUYOR’ DEMEKLE OLMUYOR”

Fotoğraf: Fırat Topal/Evrensel

Kazım Kaya, görme sorunu yaşadığını belirterek, sokak yürümekte güçlük çektiğini ifade etti. Kaya, defalarca mahallenin muhtarı tarafından başvurulmasına rağmen herhangi çalışmanın yapılmadığını ve mağduriyetlerinin devam ettiğini belirterek, “Kendileri yapamıyorsa biz yapalım. Yapamıyorlarsa ne işleri var o koltukta? Demek ki ‘İsteyince oluyor, demekle olmuyor’” dedi.

“KIRIP DÖKÜP BIRAKTILAR “

İrfan Avcı, kayyımdan önce mahallenin daha iyi bir durumda olduğunu ifade ederek, “Kayyımdan önce mahalledeki 3 binayı yıktılar. O zamanki belediye askeri lojmanla mahkemelik olunca kaldı bir süre. Daha sonra kayyım gelince yıkıldı. Bir buçuk yıl oldu. Kayyımla görüştük, geldiler kaldırımı yaptılar gittiler. Altyapı çalışmasıyla kırıp döktüler bıraktılar” dedi.

ARIYORLAR AMA SONUÇ YOK

Defalarca aramalarına rağmen hiçbir sonuç alamadıklarını belirten Avcı, “Arıyoruz, yapacağız diyorlar. Defalarca muhtara gittik, kayyımla görüştük. ‘Demir yolu ile mahkemelik olmuşuz’ dediler. Biz sadece sokağı yapmalarını istiyoruz. Evimiz, kum, toprak bütün mahalle şikayetçi. Bari bir asfalt dökün diyoruz. Mesele siyaset değil, biz burası yapılsın istiyoruz. Kayyım geldiğinden beri bu halde” dedi.

BELEDİYELER TOPU BİRBİRİNE ATTI

Duruma ilişkin görüştüğümüz Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sorumluluğun Yenişehir Belediyesine ait olduğunu belirtirken ardından görüştüğümüz Yenişehir Belediyesi de sorumluluğun Büyükşehir Belediyesinde olduğunu söyledi. Yenişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürü Adnan Bengi, sokağın Yenişehir Belediyesinin çalışma alanına girmediğini belirterek, “Tamamen o caddenin açılması, kaldırımların yapılması, asfaltlanması Büyükşehir tarafından yürütülmektedir. Niye bize yönlendiriyorlar anlamış değilim. Büyükşehir’in çalışmasıdır, onların sorumluluğundadır” dedi.