02 Ocak 2020 14:20

Demirtaş: Libya'ya asker gönderilmesi Türkiye'nin yararına olmayacak

Libya tezkeresine ilişkin konuşan Demirtaş, "Libya’ya asker gönderilmesi ülkenin yararına olmayacaktır" dedi.

Selahattin Demirtaş

Selahattin Demirtaş | Fotoğraf: HDP Basın

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    HDP’nin önceki Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, AKP’nin içeride ve dışarıda uyguladığı politikaların Türkiye’yi yalnızlaştırdığına dikkat çekerek, iç politikada sürekli milliyetçi, şoven duygulara yaslanabilmek için ülkeyi savaştan savaşa sürükleyen bir politika izlediğini belirtti. Libya tezkeresine ilişkin de konuşan Demirtaş, "Doğru olan, Libya’ya veya başka yerlere askeri müdahale değil, güçlü diplomatik ilişkilerle sorunları çözmeye çalışmaktır. AKP’nin bunu başarma ihtimali sıfırdır. Libya’ya asker gönderilmesi ülkenin yararına olmayacaktır" dedi.

    A3haber’den Uğraş Vatandaş‘ın sorularını yanıtlayan Selahattin Demirtaş, Türkiye'nin 2023'ten önce erken seçime gideceği öngörüsünde bulundu. Demirtaş, Libya tezkeresine ilişkin de şunları söyledi:

    "AKP’nin dış politikası tamamı askerileşmiştir. Sivil bir dış politika yürütme kapasitesi ve saygınlığını yitirdikleri için sürekli savaş, çatışma ve gerilim üzerinden, operasyonel politikalara sığınıyorlar. Türkiye dış politikada, özellikle Akdeniz’deki enerji yataklarında hak iddia edebilir, bunu yapması normaldir. Ama bir düşünelim bakalım, neden hiç kimseyle masaya oturamıyor hükümet? Neden herkes Türkiye’yi dışarıda tutmaya çalışıyor? Bunu “Türk düşmanlığı” ile açıklamaya çalışan hükümet yalan söylüyor. AKP’nin içeride ve dışarıda uyguladığı politikalar Türkiye’yi yalnızlaştırmıştır. O nedenle tam bir çaresizlik içindeler. Hatalarının neden olduğu açığı kapatmak için de askeri seçeneklere başvuruyorlar. Bir diğer neden ise iç politikada sürekli milliyetçi, şoven duygulara yaslanabilmek için ülkeyi savaştan savaşa sürükleme politikalarıdır. Bir başka nedense oradaki İhvancı hükümeti kurtarmaktır"

    Demirtaş, "Doğru olan, Libya’ya veya başka yerlere askeri müdahale değil, güçlü diplomatik ilişkilerle sorunları çözmeye çalışmaktır. AKP’nin bunu başarma ihtimali sıfırdır. Libya’ya asker gönderilmesi ülkenin yararına olmayacaktır" dedi.

    "SEÇİM 2023’TEN ÖNCE YAPILACAKTIR"

    Türkiye'nin seçime 2023'ten önce gidebileceğini belirten Demirtaş, "Türkiye’nin Suriye’deki sorunu, İdlib’ten yeni sığınmacı akını, Kürt sorununda yaşanan çözümsüzlük, kayyumlar, Kanal İstanbul tartışmaları ve Libya’ya asker gönderme planları düşünüldüğünde, HDP’nin de çağrısını yaptığı erken seçim ihtimali sizce yakın mıdır?" sorusuna şu yanıtı verdi:

    "Seçim 2023’ten önce yapılacaktır. Çünkü bu haliyle sürüp gidemez. Ekonomi battı, adalet çöktü, işsizlik tavan yaptı, zulüm sokaklara kadar indi ve Türkiye bir çöküşle karşı karşıya. Seçim erken olacak ama önemli olan makul, güçlü bir demokratik hükümet alternatifinin ortaya çıkmasıdır. Büyük bir demokrasi ittifakı oluşursa AKP seçime gitmek zorunda kalır. Çünkü böyle bir ittifak hem mücadeleyi büyütür hem de halkın umudunu. Yoksa herkes görüyor ki AKP daha şimdiden kaybetmiş durumdadır"

    "HALK İSTEMİYORSA KİMSE YAPAMAZ"

    Demirtaş, Kanal İstanbul projesine ilişkin şunları söyledi:

    "Tamamıyla yandaşlara rant sağlama amacı taşıyan bu projeyi birçok şeyde olduğu gibi yerli-milli ilan ederek toplumu kamplaştırmanın, bölmenin aracı haline getirmeye çalışıyorlar. Halk istemiyorsa kimse yapamaz ancak halkın da bunu görünür kılması gerekir. İstanbul’u tümüyle bitirecek bu projenin halka rağmen yapılabileceğine inanmıyorum" (HABER MERKEZİ)

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