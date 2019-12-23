EMEP'ten Çorlu'da asgari ücret eylemi: İşçilerin mücadele etmekten başka yolu kalmadı

Emek Partisi (EMEP) Çorlu'da asgari ücretin insanca yaşanacak düzeye çıkarılması ve vergiden muaf tutulması talebiyle basın açıklaması yaptı. Bu taleplerle fabrikalarda imza kampanyası düzenleyen EMEP İlçe Örgütü, topladığı imzaları Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına gönderdi.

Cumhuriyet Meydanında yapılan açıklamayı Çorlu İlçe Başkanı Erdal Koçer okudu. İşçilerin katılımıyla yapılan açıklamada, asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını belirten Koçer, ücretin insanca yaşanacak düzeye çıkarılmasını ve vergiden muaf tutulmasını talep etti. Asgari ücretin, krizin işçi ve emekçilere yıkılmaya çalışıldığı bir ortamda belirleneceğini ifade eden Erdal Koçer, "Patronların vergileri silinip yeni teşvik ve avantajlar sunulurken, işçilere ek vergiler ve temel tüketim mallarına yapılan zamlarla ücretlerin alım gücü düştü. Bugün siyasal iktidar kaynak sıkıntısı ve patronların rekabet gücünün artması gerekçesini ileri sürüyor. Eğer iktidar kaynak arıyorsa patronlara yapılan teşvikler kesilsin ve kârları vergilendirilsin" dedi. Koçer, işçilere birleşme ve mücadele etme çağrısı yaptı.

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

(Çorlu/EVRENSEL)

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