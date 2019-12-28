28 Aralık 2019 23:17
Türk-Metal, MESS toplu sözleşme sürecine dair eylem takvimini açıkladı
Türk-Metal Sendikası, MESS ile süren ve arabulucu aşamasında da anlaşma sağlanamayan toplu sözleşme sürecine ilişkin eylem takvimini açıkladı.
Fotoğraf: Evrensel
Türk-Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak; MESS ile süren ve arabulucu aşamasında da anlaşma sağlanamayan sözleşme sürecinde eylemlerin artacağını söyledi.
Kavlak tarafından açıklanan eylem programı şöyle:
- 3 Ocak’tan itibaren yemekhane protestoları yapılacak.
- Vardiya giriş çıkışlarında her iki vardiya birleşecek ve toplu basın açıklamaları yapılacak.
- 6 Ocak günü 10 dakikayla başlayan iş durdurma eylemleri başlayacak.
- 10 Ocak’ta iş durdurma eylemleri 15 dakikaya çıkacak.
- 13 Ocak’ta iş durduma eylemleri 20 dakikaya çıkarılacak.
- MESS temsilciliklerine siyah çelenk koyulacak.
- 19 Ocak’ta Bursa’da miting yapılacak.
(İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)
Metal işçileri: Karar alınırsa şalteri indiririz
Metal işçileri: İnisiyatif alıp sürecin başına geçmeliyiz
Mercedes işçisi: Sendika isteseydi sözleşme bu kadar uzamazdı
Metal patronları hükümetin grevi yasaklamasına güveniyor, işçiler tepkili
Türk Metal üyesi işçiler fazla mesaiye kalmayacak
Reklam
Reklam