Sigorta şirketi kaskosunu yaptığı aracın kaza bedelini, sahibi KHK'li diye ödemedi

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile memuriyetten ihraç edilen bir kişinin aracıyla yaptığı kazada, sigorta şirketi maddi zararın karşılanmasını reddetti.

Independent Türkçe’den Can Bursalı'nın haberine göre, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından tutuklanan ve memuriyetten atılan H.B. adlı kişi tutuklu olduğu sırada, kendisine ait aracı kullanan eşi trafik kazası yaptı. 28 Mayıs 2017 ile 28 Mayıs 2018 tarihleri arasını kapsayan poliçenin başlamasından bir gün sonra meydana gelen kazada, araç pert olarak kaydedildi. 52 bin lira değeri olan araç, sigorta şirketi ödeme yapmayınca, H.B. tarafından 32 bin liraya satıldı. Araç kaza, çalınma gibi durumlarda maddi zararın karşılanması için kaskolu olmasına rağmen, poliçeyi düzenleyen şirket maddi zararı ödemeyeceğini bildirdi. Gerekçe olarak ise H.B.’nin KHK’li olması gösterildi.

MAHKEME DAVACIYI HAKLI BULDU

Sigorta şirketi ödeme yapmaya yanaşmayınca H.B. tüketici mahkemesine dava açtı. Ödemeyi yapmayan Doğa Sigorta’nın avukatı, H.B.’nin "FETÖ" soruşturması kapsamında cezaevinde olduğunu, hakkındaki ‘FETÖ’ suçlaması nedeniyle kara listede bulunduğunu ve bu yüzden ödeme yapılmadığını belirtti. Yargılama aşamasında dosya bilirkişiye gönderildi. Bilirkişi, sigorta şirketinin poliçe limitleri dahilinde 20 bin liralık hasardan sorumlu olduğunu bildirdi. Mahkeme, sigorta şirketinin 20 bin lira bedelden sorumlu olduğuna hükmederek, paranın yasal faiziyle birlikte davacı H.B.’ye ödenmesine karar verdi.

Karar üzerine dosyayı istinaf mahkemesine taşıyan Doğa Sigorta, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile malvarlığına tedbir konulan kişilere ödeme yapılmaması yönünde şirketlere genelge iletildiği ve bu yüzden ödeme yapılmadığını duyurdu. Şirketin açıklamasında ayrıca, dosyanın istinafa taşındığı ve bölge adliye mahkemesinin kararından sonra yeniden işlem yapılacağı da belirtildi. (HABER MERKEZİ)

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