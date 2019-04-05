HDP’li eş başkana "KHK’li olduğu için" mazbata verilmedi

Kars Digor İlçe Seçim Kurulu, Dağpınar Belediye Eş Başkanı seçilen Abubekir Erkmen’e mazbatasını, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildiği gerekçesiyle vermedi.

Digor İlçe Seçim Kurulunun, Dağpınar Belediye Eş Başkanı seçilen Abubekir Erkmen’in mazbatası ile ilgili Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’na gönderdiği yazıda görüş istendi. Yazıda, “31.13.2019 tarihli Mahalli İdareler Seçimi sonucunda Kars İli Digor İlçesi Dağpınar beldesinde; Halkların Demokratik Partisi’nden aday olan Abubekir Erkmen’in 692 sayılı KHK’nın ekli 1. Listesinin 827’inci sırasında bulunduğu Kamu Hizmetinden yasaklandığı anlaşılmış olup; Yüksek Seçim Kurulu’nun 1863 sayılı kararına istinaden Kamu Hizmetinden yasaklanan Abubekir Erkmen’in mazbatasının verilip verilmeyeceği hususunda görüşünüzün alınması gerekmiştir” denildi.

Dağpınar Belediye Eş Başkanı seçilen Abubekir Erkmen, İlçe Seçim Kurulunun kendisini mazbatasını alması için aradığını ifade ederek AKP’nin belediye başkan adayının İlçe Seçim Kuruluna talimat verdiğini öne sürdü. Erkmen, “İlçe Seçim Kurulu, mazbatamızı vermek için bizi aradı. Yarım saat sonra İlçe Seçim Kuruluna vardığımızda mazbatamı KHK’den ihraç edildiğim gerekçesiyle vermediler. AKP’nin adayı talimat verdiği için böyle bir gerekçe sundular” dedi.

Öte yandan, TBMM’de çok sayıda KHK’lı milletvekili bulunuyor. (HABER MERKEZİ)

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