Dersim'de mazbataları iptal edilen meclis üyeleri için açıklama

Serpil ARGIN

Dersim

Dersim'de geçtiğimiz günlerde mazbataları iptal edilen meclis üyelerine ilişkin açıklama yapıldı. Belediye binası önünde yapılan açıklamaya Emek Partisi (EMEP) ve Dersim belediye başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun yanı sıra meclis üyeleri de destek verdi.

Açıklamayı yapan aynı zamandan mazbatası alınan Belediye meclis üyelerinden Özcan Ateş, binlerce oy alarak meclis üyeliğine seçildiklerinin altını çizerek, "İl seçim kurulu başvurularımızı inceleyip hukuki hiçbir sorunun olmadığına karar vererek adaylığımızı kabul etti. Adaylığımızın kabulüne müteakip yapılan seçimde; HDP listesinden Özcan Ateş, Metin Kılıç ve Hıdır Demir, TKP Listesinden ise Candan Badem binlerce oy alarak Dersim Belediyesine meclis üyesi olarak seçildik. Tunceli Valiliğinin KHK’yi gerekçe gösterip mazbatalarımızın iptali yönünde YSK'ye yaptığı itiraz sonucunda mazbatalarımız iptal edilmiştir. Bu kararı kabul etmiyoruz. Hukuksuz ve siyasi bir karardır. ” diye konuştu.

"OHAL KALKTIĞI İÇİN KHK’NİN GEÇERLİLİĞİ YOKTUR"

YSK’nin almış olduğu kararın kendi kurumlarının almış olduğu kararları yok saydığını belirten Ateş, "Başka bir deyişle kendini inkar etmektir. Anayasanın seçme ve seçilme ile ilgili hiçbir maddesi tarafımızdan ihlal edilmemiştir. KHK ile kamudan ihraç edilmek idari bir yaptırım kararıdır. Seçilmenin önünde engel değildir. KHK sadece OHAL döneminde tedbir niteliğinde olduğundan OHAL kalktığı için artık geçerliliğini korumamaktadır. Bilindiği gibi KHK’li olup mecliste milletvekili olarak görev yapan birçok milletvekili bulunmaktadır. Doğru olan da bu uygulamadır. Yasal anlamda bir tespit yapılması gerekiyorsa bu tespit adaylık başvuru sırasında yapılmalıydı. Adaylık sürecinde başvurumuzun reddedilmeyip kabul edilmesi, seçildikten sonra KHK gerekçe gösterilerek mazbataların iptali yönündeki karar asla kabul edilemez.” dedi.

"YAPILAN İRADE GASPIDIR"

Danıştay’ın geçmiş dönem kararlarına değinen Ateş “ 07.12.1989 tarih ve 4 sayılı kararda içtihatta birleştirme kararı vererek Anayasanın 10-15-70 ve 122. maddesine atıfta bulunarak KHK ile ihraç edilenler bir daha çalıştırılamaz kuralının ancak sıkıyönetim süresiyle sınırlı olacağını kabul etmiş ve 1980 darbesi sonrası birçok çalışanı görevlerine iade etmiştir.YSK bu kararı da yok saymıştır. Bizlerin yani KHK ile ihraç edilenlerin OHAL inceleme komisyonuna yaptığı itirazlar hâlâ sonuçlanmamıştır. Yani süreç devam etmektedir. YSK bu gerçeği de görmezden gelmiştir. Yapılan işlem bir irade gaspıdır. Bu hukuksuzluğa itirazlarımızı sürdüreceğiz. En kısa zamanda Anayasa mahkemesine, eğer sonuç alamazsak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gideceğiz. Umuyor ve diliyoruz ki Anayasa Mahkemesi bu KHK zulmüne son verir. Siz bizleri KHK ile kamudan ihraç ettiniz. Siyasetten ihraç ettiniz. Asla mücadelemizden ve onurlu duruşumuzdan ihraç edemeyeceksiniz. ” dedi.

Söz alan Candan Badem ise şunları söyledi “YSK'nin bu kararı anayasaya ve kendi kararlarına aykırıdır. OHAL komisyonu denilen oyalama komisyonu hâlâ karar vermedi. Ben yasal olarak belgelerimi verdim ve seçildim YSK'nin bu kararı benim için yok hükmündedir sonuna kadar hakkımı arayacağım. ” Ardından konuşan Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoglu ise “ Tam da Dersime dair arkadaşlarımızla birlikte önemli kararlar alırken YSK kendi hukukunda aykırı bir karar almıştır. Bu süreç içerisinde yasal olarak hakları gasp edilse de esas olarak bu çalışmaya devam etmelerini istiyoruz” dedi.

Açıklamada konuşan EMEP il başkanı Ergin Tekin “15 Temmuz darbe girişiminden sonra iktidar 100 bini aşkın kişiyi KHK’lerle ihraç etmiş ve mağdur bırakmıştı. O günden bugüne bu hukuksuzluğa devam ediyor. Halk tarafından seçilen arkadaşlarımızı görevden alıyor. Bunun bir örneğini de Diyarbakır’ın Bağlar Belediyesinde yaşadık. Seçimi % 70 ile kazanan belediye başkanın mazbatası KHK’li olduğu için %20 oy alan ikinci kişiye verildi. Dersim’de meclis üyesi arkadaşlarımız bir ay içerisinde elinden geldiğince halka hizmet etmeye çalıştılar. Bunu engellemek hukuksuzluktan ve siyasi karardan başka bir şey değildir” dedi.