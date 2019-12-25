Erdoğan'ın "Kapatırız" dediği ABD üslerinde Türk şirketleri inşaata başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ABD’nin Türkiye’ye yaptırım uygulaması halinde, “Kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, Kürecik'i de kapatırız” sözleri güncelliğini korurken ABD, Türkiye’deki askeri üslerinin inşaat projelerini 8 Türk şirketine vereceğini duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Adana’daki İncirlik Üssü de dahil olmak üzere Türkiye’de ABD Hava Kuvvetleri’ne ait askeri üs tesisleri ve destek birimlerinin modernizasyon, tasarım ve altyapı projelerini 8 Türk şirketi üstlenecek. Toplam 95 milyon dolar değerindeki projelerin 31 Aralık 2024’e kadar tamamlanması öngörülüyor.

PROJENİN VERİLDİĞİ ŞİRKETLER

Söz konusu projelerin verildiği Adana, Ankara ve İstanbul merkezli şirketler şunlar:

Aytekin Şerol İnşaat Taahhüt Mühendislik Anonim Şirketi (Adana)

Emta İnşaat Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi (Ankara)

Bor İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Adana)

Kırnak İnşaat Sananayi ve Ticaret Limited Şirketi (Adana)

Kuryapı Sağlık Ürünleri Gıda İnşaat Turizm Tarım Elektronik Ticaret Limited Şirketi (Adana)

Santes Uluslararası Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (İstanbul)

Serka Taahhüt İnşaat Anonim Şirketi (İstanbul)

Set Dış Ticaret Sanayi Petrol Taşımacılık Atık Tesisleri Bilişim ve İnşaat Limited Şirketi (Adana)

NE OLMUŞTU?

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın alması sebebiyle ABD Kongresi’nde Türkiye’ye yaptırım öngören tasarılar sunulmuş, bu tasarılardan biri Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nda kabul edilmişti. Türkiye, Kongre’den gelen yaptırım tehditleri üzerine İncirlik Üssü kartını masaya sürmüş, üssün kapatılmasının gündeme gelebileceği mesajını vermişti. (HABER MERKEZİ)

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