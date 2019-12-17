Türkiye'ye yaptırım öngören tasarı ABD Senatosu'ndan geçti

ABD Senatosu, 738 milyar dolarlık “Savunma Harcamaları Yetkilendirme Yasa Tasarısı”nı (NDAA) kabul etti. Bütçede, Rusya’dan satın alınan S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının sevkiyatının yasaklanması ve yaptırım uygulanması öngörülüyor.

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, geçtiğimiz hafta ABD Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen 2020 savunma bütçesi tasarısı Senato tarafından da onaylandı.

Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi “Savunma Harcamaları Yetkilendirme Yasa Tasarısı”nı (NDAA)geçtiğimiz hafta 48’e karşı 377 oyla kabul etmiş, tasarı Senato’ya gitmişti. Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato’da tasarı kabul edildi.

ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta Twitter’dan paylaştığı mesajda, söz konusu tasarıda talep ettiklerini elde ettiği mesajını vererek, tasarının Senato’dan geçmesinin hemen ardından imzalayacağını belirtmişti.

Tasarı, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alması nedeniyle Türkiye’ye üretici ortaklarından olduğu ancak projeye katılımının askıya alındığı F-35 savaş uçaklarının sevkiyatını yasaklıyor. S-400 alımı Rusya savunma sektörü ile yapılan önemli düzeyde bir alışveriş olarak tanımlanıyor ve Türkiye’ye yaptırım uygulanması öneriliyor.

Tasarıda Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıması öngörülen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 8 Ocak’ta İstanbul’da açılışını yapacağı Türk Akımı ve Rusya’nın Kuzey Akımı 2 projesine yönelik yaptırım uygulanmasını da içeriyor. (DIŞ HABERLER)

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