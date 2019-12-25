Mansur Yavaş'tan rüşvet iddialarına dair açıklama: Bunun arkasında iki kişi var

Eski CHP milletvekili Sinan Aygün'ün Mansur Yavaş hakkında öne sürdüğü rüşvet iddiasıyla başlayan tartışma sürüyor. Halk TV’de İrfan Değirmenci’nin programında iş insanı Sinan Aygün’ün rüşvet iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yavaş, yaşananların arkasında iki kişi olduğunu söyledi.

Yavaş, "Biri bu kararları alan belediye yönetimi ve başkanı, o da savcılığa bunların hesabını verecek yakında" dedi. "15 Temmuz başarılı olsaydı, en karlı bunlar olacaktı” diyen Yavaş “Sadece rant için, belediye başkanını haksız para almakla suçlamak, hayatında harama bulaşmamış insanı böyle karalamak ne demek?” ifadelerini kullandı.

"FETÖ'YE FİNANS SAĞLAMAK KONUSUNDA SAVCILIĞA GİDECEĞİZ"

Mansur Yavaş “Arkalarında tek duran, kararı alan başkan ve dönemin belediye meclisi. Zaten birkaç konuda gittik ama Gökçek hakkında FETÖ’ye finans sağlamak konusunda savcılığa gideceğiz. Gerçekten FETÖ’yle mücadele edilecekse, sadece yelpaze sallayanlarla, Bank Asya’ya para yatıranların değil, bu para babalarının, güç sahiplerinin, ben istediğim zaman istediğimi yaparım diyenlerin ortadan kalkması lazım. İşte o zaman tam olarak cumhurbaşkanının dediği gibi bir hesap sorma dönemi ortaya çıkacak. Yoksa bu benden denirse bu işlerin sonu gelmez” dedi.

"KANUN NE DERSE O OLACAK"

Aygün’ün ruhsat için tekrar başvurduğunu belirten Yavaş “İnceleyeceğiz. Bu değersiz dediği inşaatının planında hiç sayılmayan kocaman AVM’yi saklamışlar, fili kibrit kutusuna saklamışlar yani. Kanun ne derse o olacak, belediye meclisinde de bu konuda hemfikiriz. Biz işimizi yargıyla çözeceğiz, kimseyi suçlamayacağız. Aygün için ‘CHP’li’ diyorlar. Babamın oğlu olsa fark etmez. Biz asla yolsuzluğa bulaşmayacağız. Şirketlerden yanlış yapan olursa da affetmeyiz” dedi.

"AYGÜN'LE GÖRÜŞMEDİM"

Yavaş bu sabah da FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın konuğu oldu ve konuya dair açıklamalar yaptı. İddialar hakkında Aygün ile hiç görüşmediğini söyleyen Yavaş, "Ben bu görüşmeyi kabul etmedim çünkü başıma gelecekleri biliyorum. Ankara’da bir grup var, işlerini tehdit, şantaj, rüşvet, siyasi bağlantı gibi yollarla çözüyorlar. Aygün’ün meclis üyesi kardeşi aracılığıyla da benimle görüşmek istedi bunu da kabul etmedim" dedi. (HABER MERKEZİ)

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