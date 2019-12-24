Mansur Yavaş: Melih Gökçek dönemi için imar dosyası hazırlıyoruz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, rüşvet iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada daha önce Sinan Aygün'e "Bir okul yap" denildiğini, Aygün'ün o okulu da yapmadığını belirtti. Ayrıca Yavaş, Melih Gökçek dönemine dair bir dosya hazırladıklarını söyledi.

Mansur Yavaş, Eski Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün'ün 25 milyon TL’lik rüşvet iddialarına ilişkin Haber Global’e değerlendirmelerde bulundu. Yavaş, rüşvet iddialarıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Kaset, ses kaydı açıklayacağım’ diyorsunuz. Ve ardından çıkıp diyorsunuz ki ‘Benden okul parasını istediler’. Daha önce bu büyük rant verilirken haksız ve haram mal verilirken kendisine denilmiş ki ‘Bir okul yap’ o okulu da yapmamış. Sonra diyor ki ‘Mahkeme iptal etti, ben yapacaktım’. Ne olursa olsun ahlaki olarak, size bir rant verilmişse yanlış hadise ama bir okul yapmanızı istenmişse siz de o okulu yapmadıysanız bedelini götürüp belediyeye vermiş olmanız gerekiyordu. Dolayısıyla ortada anladığım kadarıyla giden meclis üyelerinin 'abi okul bile yapmamışsın' diye bir laf geçince özetle kendisi konuşturmak istiyor. Yani o meclis üyelerini oraya davet eden kız kardeşi. Bir şey konuşmaya giden de yok. Arkasından daha sonra benimle görüşmek istiyor. Benden önce hukuk müşavirimizi arıyor, istinafı soruyor. Hukuk müşaviri diyor ki belediye başkanımız kararlı, istinafa gitmeyecek. Daha sonra arkasından Mansur Yavaş'a ulaşmak istedim ama ulaşamadım diyor. Sonra da onu şikâyet edeceğim diyor. Ben de mesaj atıyorum, elinden geleni ardına kayma, harama geçit yok diyorum. Ama dilekçeyi gidip böyle veriyor. Çok pişkinler, hiçbir şey olmamış gibi bu şekilde konuşuyorlar"

"BU OLANLAR İRTİKAP DEĞİL"

Yavaş, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Benim istinaf mahkemesine gitmemin ne belediyemize ne de Ankara halkına faydası yok. Danıştay’ın özellikle bir vurgusu var 'Siz buraya bu kadar inşaatı yaptırırsanız Eskişehir yolu felç olur' diyor. Yani Ankara’nın bağrına bir kazık bırakmış oluyorsunuz. Dolayısıyla bizim böyle bir hukuksuzluğa geçit vermemiz mümkün değil. İşini yaptıramayınca beni böyle bir dilekçeyle korkutacağını sanıp, 'irtikap' ifadesini ortaya koydu. Bu olanlar irtikap değil"

"HAK HUKUK NE DİYORSA O OLUR"

Mansur Yavaş, Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek dönemindeki imar artışlarının hepsini ortaya çıkaracaklarının ve bir dosya hazırlandığının bilgisini paylaşan Yavaş, şunları söyledi:

"Biz halka herkese eşit şeffaflıktan yana olacağımıza haktan hukuktan yana olacağımıza söz verdik. CHP’li olsa ne olur, babamın oğlu olsa ne olur hak hukuk ne diyorsa o olur. Sayın Genel Başkanımıza biz durumu ilettiğimizde bize verdiği talimat 'Hukuktan şaşmayın' biz de bunu uyguluyoruz"

"BİR YARGITAY ÜYESİNİN HADDİ MİDİR RANTLI İŞE BULAŞMAK, TEHDİT ETMEK?"

"Yüksek yargı mensuplarından birisi bir başka siyasi partinin grup başkanvekilini arayarak eğer Mansur Yavaş istinafa gitmezse ceza alır diye tehdit ediyor. Bir yargıtay üyesinin haddi midir rantlı işe bulaşmak, tehdit etmek?" diyen Yavaş şunları söyledi:

"Menfaati çelişenlerin avukatını tek bir avukat yapamaz. Togo ile Sinan Aygün’ün arası bozulabilir mimarlar odası dava açmış arsanın sahibi Sinan Aygün Ankara Büyükşehir Belediyesinin avukatı aynı şahıs. Bize kararı duyurmuyor. Acaba 'Çevre Ve Şehircilik Bakanlığından ruhsat alabilir miyim' derdinde, oradan ruhsatı alabilmek için insanların namusuyla şerefiyle oynamayı yadırgamıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşallah burayı da yıktıracak. Geçmiş dönemde tartışmalı imar kararlarına imza atan tüm belediye meclisi üyeleri hakkında yargıya başvuracak"

"GÖKÇEK DÖNEMİ İÇİN DOSYA HAZIRLIYORUZ"

"Bir dosya hazırlıyoruz, 150’ye yakın terör örgütüne finans sağladığı iddia eden Gökçek dönemindeki imar artışlarının hepsini ortaya çıkarıyoruz. İlk önce imar artışına karar verenler olacak" (HABER MERKEZİ)

Mansur Yavaş, Sinan Aygün'ün rüşvet iddiasına Aygün'ün sözleriyle yanıt verdi

Mansur Yavaş, Sinan Aygün hakkında "FETÖ"ye yardım iddiasıyla suç duyurusunda bulundu

Reklam