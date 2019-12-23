Mansur Yavaş, Sinan Aygün'ün rüşvet iddiasına Aygün'ün sözleriyle yanıt verdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski CHP milletvekili Sinan Aygün'ün “25 milyon lira rüşvet istediler” iddiasına Aygün'ün bugün yaptığı açıklamadaki sözleriyle yanıt verdi. Aygün'ün konuşmasındaki, “O kişiler sizden 25 milyon lirayı kendi ceplerine indirmek için mi istediler?” sorusuna verdiği, “Hayır öyle bir şey yoktur” yanıtının yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Yavaş, “Hakikat, yalana, iftiraya ve harama işte böyle diz çöktürür...” dedi.

Aygün, Mansur Yavaş ve ekibinin, ikiz kuleleri inşaatı için TMMOB lehine çıkan mahkeme kararını bir üst mahkemeye taşımak karşılığında kendisinden 25 milyon lira rüşvet istediğini iddia etmişti. Yavaş ise bu paranın Aygün'ün babasının hayrına yaptırmak istediği ve yarım kalan okul inşaatıyla ilgili olarak istendiğini söylemişti.

Bugünkü açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aygün, “O kişiler sizden 25 milyon lirayı kendi ceplerine indirmek için mi istediler?” sorusuna da yanıt verdi. Aygün soruya, “Hayır, öyle bir şey yoktur. Şöyle dediler, okulun bedeli 25 milyon lira tutuyor” diye yanıt verdi.

Yavaş söz konusu videoyu Twitter hesabından, “Hakikat, yalana, iftiraya ve harama işte böyle diz çöktürür... Doğrular ise sadece Hakkın önünde eğilirler...” yorumuyla paylaştı.

Hakikat, yalana, iftiraya ve harama işte böyle diz çöktürür...

Doğrular ise sadece Hakkın önünde eğilirler... pic.twitter.com/qdyuT50W3K — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) December 23, 2019

(HABER MERKEZİ)

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