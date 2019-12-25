Aygün’ün Yavaş iddiaları | "Muhalefet belediyelerinin eli kolu bağlanmak isteniyor"

Şerif KARATAŞ

İstanbul

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Eski Milletvekili Sinan Aygün arasındaki Togo Kuleleri üzerinden süren rant ve rüşvet iddialarının yankıları sürüyor. Siyaset Bilimci Doç. Dr. Berk Esen, Yavaş örneğiyle giderek, otoriterleşen rejimin, muhalefet partilerinden seçilmiş belediye başkanlarına yönelik tutumu ortaya koyduğunu belirtti ve ekledi: Belediye başkanlarının elini kolunu bağlamak, tehdit etmek, iş yapamaz hale getirmek istiyorlar.

Siyasetin gündemine düşen Mansur Yavaş ve Sinan Aygün’ün karşılıklı iddialarını Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Berk Esen’le konuştuk. Yavaş ile Aygün arasındaki son adli vakanın kendisini şaşırtmadığını anlatan Esen, 31 Mart yerel seçim sürecinde benzer iddiaların Yavaş hakkında gündeme getirildiğini hatırlattı. Yavaş hakkında seçim sürecinde yapılan karalama kampanyasına benzer bir olayla karşı karşıya olduğunu düşündüğünü anlatan Esen, “İki tarafın da basın toplantısını büyük oranda izledim. Sinan Aygün iddialarını destekleyecek oranda bir belge, delil, görüntü kaydını ortaya çıkaramadı” dedi.

"AKP MEDYASI FIRSAT OLARAK KULLANMAK İSTEDİ"

AKP yanlısı medyanın bu durumu fırsat olarak kullanmak isteyeceğini söyleyen Esen şunları aktardı: “Onun üstünden önce Mansur Yavaş’ın popülaritesini düşürüp, ondan sonra olay yargıya taşındığı için idari bir soruşturma başlatıp görevden almak istiyorlar. Bu planın açıkçası çok tutacağını sanmıyorum. Mansur Yavaş, hakkındaki iddialara yeterli oranda cevap verdi. Konunun AKP medyası tarafından her ne kadar gündeme getirilse ve büyütülmeye çalışılsa da Yavaş’ın popülaritesini düşürmediğini görebiliyorum. Ve popülaritesi düşmemiş Yavaş’ın da görevden alınmasının AKP açısından çok ciddi bir siyasi risk taşıdığını tahmin ediyorum.

"CHP TABANINI BÖLMEZ"

CHP tabanının iddialar nedeniyle Yavaş’tan vazgeçip geçmeyeceğine ilişkin de “Ankara seçmeni açısından Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’ndan bile daha popüler. Hem takip ettiği politikalar hem bazı uygulamaları özellikle rantçı ekonomiye karşı açtığı savaşla hem seçmen hem de özellikle CHP tabanı nezrinde popüler olduğunu düşünüyorum. 2014 yerel seçimlerinde Yavaş Kemal Kılıçdaroğlu’nun adayıydı. Dolasıyla hem CHP genel merkezinin hem de CHP tabanının arkasında durduğu Mansur Yavaş’ı Ankara’da görevden almak AKP açısından zor olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

BELEDİYE BAŞKANLARI AKP’NİN BASKISI ALTINDA

AKP yönetiminin, muhalefet partilerinden seçilen ve özellikle rantçı ekonomiye karşıyı, AKP’nin inşaat sektörüne dayalı ekonomi çarkına karşı mücadele eden, ona karşı tepki gösteren bütün belediye başkanlarını benzer bir şekilde AKP’nin baskısı altında olduğuna vurgu yapan Esen, “Aslında bu ilk uygulama değil, seçildiği günden beri Yavaş AKP basınının eleştirileriyle karşılaşmış durumda hem de aynı zamanda uygulamaların çoğunda Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde çoğunluğu elinde bulunduran AKP onay vermiyor. Veto ediyor. Genel sekreter başta olmak üzere birçok bürokratını asaleten Yavaş atayamamış durumda” diye konuştu. Esen’in dikkat çektiği diğer bir durum ise şöyle: “Giderek otoriterleşen rejim, muhalefet partilerinden seçilmiş belediye başkanlarının elini kolunu bağlamakta, onları tehdit etmekte ve onları iş yapmaz hale getirmekte. Yavaş örneği bu uygulamalardan biri.”

SORUŞTURMA YAVAŞ’A GÖZDAĞI

Yavaş’ın, özellikle Melih Gökçek dönemindeki rantçı ekonomiye ilişkin takip ettiği tasarruf politikalarıyla, mahkeme yoluyla daha önce atılmış uygulamaları geri çevirmeye çalışarak güçlü adımlar attığını düşünen Esen, “Bu yönüyle tekrar yerel siyaseti ön plana çıkartıyor. Bunun üstünden Ankara kentini güzelleştirerek bir politika takip ediyor. Dolayısıyla Yavaş’ın elinin AKP yönetimi ya da Erdoğan rejimi karşısında elinin çok güçlü olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş örneğiyle muhalefet partilerinden seçilen ve AKP’nin ekonomik düzenine karşı mücadele eden belediye başkanları çok güçlü bir görevi icra etmeye çalıştıklarını ortaya koyduğunu anlatan Esen, “Yaptıkları ilk yanlış adımda ya da ilk yanlış politikada önce AKP medyasının arkasından da AKP yönetiminin ve tabii hukuk sisteminin tepkisiyle karşılaşacaklar” dedi.

Soruşturma sürecinin Yavaş’ın ellini zayıflatmayacağını düşünün Esen, “Önce HDP’li belediyelerle başlayıp yakın zamanda CHP’nin Urla Belediyesine atanan kayyum politikasının Ankara açısından düşük bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Açılan soruşturmayla Yavaş’a gözdağı verilmek isteniyor” dedi.

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