25 Aralık 2019 04:10

Aygün’ün Yavaş iddiaları | "Muhalefet belediyelerinin eli kolu bağlanmak isteniyor"

Siyaset Bilimci Doç. Dr. Berk Esen otoriterleşen rejimin, muhalefet partilerinden seçilmiş belediye başkanlarının elini kolunu bağlamak istediğini söyledi.

Doç. Dr. Berk Esen

Fotoğraf: Doç. Dr. Berk Esen'in arşivi

    • Paylaş

    Şerif KARATAŞ
    İstanbul     

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Eski Milletvekili Sinan Aygün arasındaki Togo Kuleleri üzerinden süren rant ve rüşvet iddialarının yankıları sürüyor. Siyaset Bilimci Doç. Dr. Berk Esen, Yavaş örneğiyle giderek, otoriterleşen rejimin, muhalefet partilerinden seçilmiş belediye başkanlarına yönelik tutumu ortaya koyduğunu belirtti ve ekledi: Belediye başkanlarının elini kolunu bağlamak, tehdit etmek, iş yapamaz hale getirmek istiyorlar.  

    Siyasetin gündemine düşen Mansur Yavaş ve Sinan Aygün’ün karşılıklı iddialarını Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Berk Esen’le konuştuk. Yavaş ile Aygün arasındaki son adli vakanın kendisini şaşırtmadığını anlatan Esen, 31 Mart yerel seçim sürecinde benzer iddiaların Yavaş hakkında gündeme getirildiğini hatırlattı. Yavaş hakkında seçim sürecinde yapılan karalama kampanyasına benzer bir olayla karşı karşıya olduğunu düşündüğünü anlatan Esen, “İki tarafın da basın toplantısını büyük oranda izledim. Sinan Aygün iddialarını destekleyecek oranda bir belge, delil, görüntü kaydını ortaya çıkaramadı” dedi. 

    "AKP MEDYASI FIRSAT OLARAK KULLANMAK İSTEDİ"

    AKP yanlısı medyanın bu durumu fırsat olarak kullanmak isteyeceğini söyleyen Esen şunları aktardı: “Onun üstünden önce Mansur Yavaş’ın popülaritesini düşürüp, ondan sonra olay yargıya taşındığı için idari bir soruşturma başlatıp görevden almak istiyorlar. Bu planın açıkçası çok tutacağını sanmıyorum. Mansur Yavaş, hakkındaki iddialara yeterli oranda cevap verdi. Konunun AKP medyası tarafından her ne kadar gündeme getirilse ve büyütülmeye çalışılsa da Yavaş’ın popülaritesini düşürmediğini görebiliyorum. Ve popülaritesi düşmemiş Yavaş’ın da görevden alınmasının AKP açısından çok ciddi bir siyasi risk taşıdığını tahmin ediyorum. 

    "CHP TABANINI BÖLMEZ"

    CHP tabanının iddialar nedeniyle Yavaş’tan vazgeçip geçmeyeceğine ilişkin de “Ankara seçmeni açısından Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’ndan bile daha popüler. Hem takip ettiği politikalar hem bazı uygulamaları özellikle rantçı ekonomiye karşı açtığı savaşla hem seçmen hem de özellikle CHP tabanı nezrinde popüler olduğunu düşünüyorum. 2014 yerel seçimlerinde Yavaş Kemal Kılıçdaroğlu’nun adayıydı. Dolasıyla hem CHP genel merkezinin hem de CHP tabanının arkasında durduğu Mansur Yavaş’ı Ankara’da görevden almak AKP açısından zor olacaktır” değerlendirmesinde bulundu. 

    BELEDİYE BAŞKANLARI AKP’NİN BASKISI ALTINDA

    AKP yönetiminin, muhalefet partilerinden seçilen ve özellikle rantçı ekonomiye karşıyı, AKP’nin inşaat sektörüne dayalı ekonomi çarkına karşı mücadele eden, ona karşı tepki gösteren bütün belediye başkanlarını benzer bir şekilde AKP’nin baskısı altında olduğuna vurgu yapan Esen, “Aslında bu ilk uygulama değil, seçildiği günden beri Yavaş AKP basınının eleştirileriyle karşılaşmış durumda hem de aynı zamanda uygulamaların çoğunda Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde çoğunluğu elinde bulunduran AKP onay vermiyor. Veto ediyor. Genel sekreter başta olmak üzere birçok bürokratını asaleten Yavaş atayamamış durumda” diye konuştu. Esen’in dikkat çektiği diğer bir durum ise şöyle: “Giderek otoriterleşen rejim, muhalefet partilerinden seçilmiş belediye başkanlarının elini kolunu bağlamakta, onları tehdit etmekte ve onları iş yapmaz hale getirmekte. Yavaş örneği bu uygulamalardan biri.”

    SORUŞTURMA YAVAŞ’A GÖZDAĞI

    Yavaş’ın, özellikle Melih Gökçek dönemindeki rantçı ekonomiye ilişkin takip ettiği tasarruf politikalarıyla, mahkeme yoluyla daha önce atılmış uygulamaları geri çevirmeye çalışarak güçlü adımlar attığını düşünen Esen, “Bu yönüyle tekrar yerel siyaseti ön plana çıkartıyor. Bunun üstünden Ankara kentini güzelleştirerek bir politika takip ediyor. Dolayısıyla Yavaş’ın elinin AKP yönetimi ya da Erdoğan rejimi karşısında elinin çok güçlü olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

    Mansur Yavaş örneğiyle muhalefet partilerinden seçilen ve AKP’nin ekonomik düzenine karşı mücadele eden belediye başkanları çok güçlü bir görevi icra etmeye çalıştıklarını ortaya koyduğunu anlatan Esen, “Yaptıkları ilk yanlış adımda ya da ilk yanlış politikada önce AKP medyasının arkasından da AKP yönetiminin ve tabii hukuk sisteminin tepkisiyle karşılaşacaklar” dedi. 

    Soruşturma sürecinin Yavaş’ın ellini zayıflatmayacağını düşünün Esen, “Önce HDP’li belediyelerle başlayıp yakın zamanda CHP’nin Urla Belediyesine atanan kayyum politikasının Ankara açısından düşük bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Açılan soruşturmayla Yavaş’a gözdağı verilmek isteniyor” dedi.

    Mansur Yavaş, Sinan Aygün hakkında "FETÖ"ye yardım iddiasıyla suç duyurusunda bulundu

    Mansur Yavaş, Sinan Aygün hakkında "FETÖ"ye yardım iddiasıyla suç duyurusunda bulundu

    Reklam
    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    TGB’liler #LasTesis'i hedef aldı, polis tepki gösteren 9 kadını gözaltına aldı
    SONRAKİ HABER

    Küçük Şeyler filmi Gebze de gösterim yaptı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    AKP'nin Ankara Dükalığı'ndaki "Pandora'nın Kutusu" açıldı

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Fayton meselesinde hakikat kendini nerede gizliyor?

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    "Büyük devlet politikası"

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Şehir hastaneleri, aşı karşıtlığı ve SGK

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    Bedava

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Dersimliler iktidarınızın yaklaşımını çok iyi biliyor!

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    AKP’nin ‘yerli-milli’ eğitimi ve beyin göçü…

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Türkiye Kupası, Türkiye’nin kupası (mı?)

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    Bakü komünü
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Mercedes Benz'de sömürü katmerleşiyor: Binlerce işçiye 4, patrona 400 otobüs
    Mercedes Benz'de sömürü katmerleşiyor: Binlerce işçiye 4, patrona 400 otobüs

    Ayda 400 otobüsün üretildiği Mercedes'te çalışan binlerce işçinin aldığı ücret 4 otobüs fiyatına denk gelirken, geri kalanlar ise patronun oluyor.

    Metal işçileri: Karar alınırsa şalteri indiririz
    Metal işçileri: Karar alınırsa şalteri indiririz

    Metal işçileri sendikanın taslağında yer alan yüzde 26 zammı almakta kararlı olduklarını ve MESS’in 3 yıllık sözleşme dayatmasını kabul etmediklerini ifade ediyor.

    "İşçiyi sömür, ölürse fabrika dışına at" dönemi
    "İşçiyi sömür, ölürse fabrika dışına at" dönemi

    "Kapitalizm, gelinen yerde, yedek iş gücü olarak kullanıp sonra bir kenara attığı emekçilerin arasına fabrikada ölen mülteci/göçmen işçileri de dahil etmiş bulunuyor!"

    Tezcan Karakuş Candan: Sinan Aygün ne dersen desin bu bir kent suçu
    Tezcan Karakuş Candan: Sinan Aygün ne dersen desin bu bir kent suçu

    Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan: Sinan Aygün’ün TOGO Kuleleri sadece bir nokta. Birçok yer var burada; iktidarın, Gökçek döneminin kentsel rant politikasının bir ürünü.

    Aygün’ün Yavaş iddiaları | "Muhalefet belediyelerinin eli kolu bağlanmak isteniyor"
    Aygün’ün Yavaş iddiaları | "Muhalefet belediyelerinin eli kolu bağlanmak isteniyor"

    Siyaset Bilimci Doç. Dr. Berk Esen otoriterleşen rejimin, muhalefet partilerinden seçilmiş belediye başkanlarının elini kolunu bağlamak istediğini söyledi.

    Üniversitelilerin 2019'u: Yemek yeme, kitap alma, hiçbir şey yapma!
    Üniversitelilerin 2019'u: Yemek yeme, kitap alma, hiçbir şey yapma!

    2019 yılını değerlendiren üniversite öğrencileri, derslerden çok nasıl geçineceklerine kafa yorduklarını belirterek, tasarruf için yemek yememeyi bile denediklerini söyledi.

    Müzisyen Ahmet İhvani: Enstrümanla hemhal olduğunuzda duygu bambaşka oluyor
    Müzisyen Ahmet İhvani: Enstrümanla hemhal olduğunuzda duygu bambaşka oluyor

    Şerif Karataş, Müzisyen Ahmet İhvani ile müzik serüveni ve yeni albümü hakkında konuştu.

    GÜNCELLENDİ
    Karadeniz'de 69 noktada yangın: 5 ev yandı, tarım arazileri zarar gördü
    Karadeniz'de 69 noktada yangın: 5 ev yandı, tarım arazileri zarar gördü

    Karadeniz Bölgesi'ndeki 4 ilde 69 farklı noktada orman yangını çıktı. Yangınlarda 5 ev yandı, fındık bahçeleri zarar gördü.

    Almanak 2019 | Sporda A'dan Z'ye bir yılda akılda kalanlar
    Almanak 2019 | Sporda A'dan Z'ye bir yılda akılda kalanlar
    2019 yılının öne çıkan kitapları
    2019 yılının öne çıkan kitapları
    Yort Kitap: Pes etmeyen entelektüel üretim örneği
    Yort Kitap: Pes etmeyen entelektüel üretim örneği
    Yalnız Efe belgeseli, İzmir’deki ilk gösterimini yaptı
    Yalnız Efe belgeseli, İzmir’deki ilk gösterimini yaptı
    Fenerbahçe, Beşiktaş'ı Kadıköy'de 3-1 mağlup etti
    Fenerbahçe, Beşiktaş'ı Kadıköy'de 3-1 mağlup etti
    "13 yıldır işçilerle oyunlar sergiliyor derdimizi anlatıyoruz"
    "13 yıldır işçilerle oyunlar sergiliyor derdimizi anlatıyoruz"
    Lüleburgaz Emek Platformu: Vergide adalet, insanca yaşanacak asgari ücret
    Lüleburgaz Emek Platformu: Vergide adalet, insanca yaşanacak asgari ücret

    DİSK, Türk-İş ve KESK’e bağlı sendikalardan oluşan Lüleburgaz Emek Platformu "Vergide adalet, insanca asgari ücret" talebiyle basın açıklaması düzenledi.

    Kalın'dan İdlib açıklaması: Rusya'dan ateşkes yapılmasını istedik
    Kalın'dan İdlib açıklaması: Rusya'dan ateşkes yapılmasını istedik

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kabine Toplantısı sırasında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

    GÜNCELLENDİ
    Selçuk Mızraklı’nın yargılanacağı davanın ilk duruşması yarın görülecek
    Selçuk Mızraklı’nın yargılanacağı davanın ilk duruşması yarın görülecek

    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanlığı görevini yürütürken hakkındaki suçlamalar kanıtlanmadan gözaltına alınarak tutuklanan Adnan Selçuk Mızraklı, yarın hakim karşısına çıkacak.

    Tutukluluğuna devam kararı verilen Figen Yüksekdağ: HDP'ye siyasi soykırım yapılıyor
    Tutukluluğuna devam kararı verilen Figen Yüksekdağ: HDP'ye siyasi soykırım yapılıyor

    Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Yüksekdağ, savunmasında HDP'ye siyasi soykırım yapıldığını söyledi.

    Adana'da otomobil sele kapıldı: 2 kişi kurtarıldı, 2 kişi aranıyor
    Adana'da otomobil sele kapıldı: 2 kişi kurtarıldı, 2 kişi aranıyor

    Adana'da sağanak nedeniyle Kürkçüler Mahallesi girişinde sel sularına kapılan bir araçta bulunan 2 kişi kayboldu.

    AYM’den KHK kararı: KHK’liler, OHAL Komisyonu’na başvuru yapılabilecek
    AYM’den KHK kararı: KHK’liler, OHAL Komisyonu’na başvuru yapılabilecek

    Anayasa Mahkemesi'nin kararına göre KHK’liler, "pasaportun iptali, yurt dışına çıkış yasağı konulması, malvarlığına el konulması" gibi ilave tedbirlerle ilgili OHAL Komisyonu’na başvuru yapılabilecek.

    İstanbul’da bir kadın boşanmak istediği erkek tarafından katledilmek istendi
    İstanbul’da bir kadın boşanmak istediği erkek tarafından katledilmek istendi

    İstanbul Kağıthane'de bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından ateşli silahla öldürülmek istendi. Öldürme girişiminde bulunan Yılmaz E. olay yerinden kaçtıktan sonra ölü olarak bulundu.

    Rusya, Türkiye ile Libya konusunda anlaştıklarını duyurdu
    Rusya, Türkiye ile Libya konusunda anlaştıklarını duyurdu

    Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Libya'da konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

    Sinan Aygün, Mansur Yavaş soruşturmasında ifade verdi
    Sinan Aygün, Mansur Yavaş soruşturmasında ifade verdi

    Sinan Aygün, Mansur Yavaş ve CHP'li meclis üyeleri hakkında rüşvet iddiasıyla yaptığı suç duyurusuna ilişkin savcıya ifade verdi.

    Şırnak'ta kömür ocağında göçük: 1 işçi mahsur kaldı
    Şırnak'ta kömür ocağında göçük: 1 işçi mahsur kaldı

    Şırnak'taki bir kömür ocağında meydana gelen göçükte bir işçi mahsur kaldı.

    KESK'in Mersin mitingine katılan işçi ve emekçiler: İnsanca yaşamak istiyoruz
    KESK'in Mersin mitingine katılan işçi ve emekçiler: İnsanca yaşamak istiyoruz

    KESK'in Mersin'de düzenlediği “Demokratik Türkiye, halk için bütçe” mitingine katılanlarla taleplerini konuştuk.

    GÜNCELLENDİ
    Gezi davası | AİHM kararı yok sayıldı, Kavala'nın tutukluluğuna devam kararı verildi
    Gezi davası | AİHM kararı yok sayıldı, Kavala'nın tutukluluğuna devam kararı verildi

    AİHM kararı ve tanık beyanlarına rağmen mahkeme, Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

    Cumhuriyet'i hedef gösteren Akit TV suç duyurusuna yetkisizlik kararı
    Cumhuriyet'i hedef gösteren Akit TV suç duyurusuna yetkisizlik kararı

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Akit TV sunucusunun “Hadi gidelim. Hep birlikte toplanıp Cumhuriyet gazetesi önüne bir el bombası atalım” sözleri hakkındaki suç duyurusuna yetkisizlik kararı verdi.

    AYM, Kanal İstanbul'a dair düzenlemenin iptal istemini reddetti
    AYM, Kanal İstanbul'a dair düzenlemenin iptal istemini reddetti

    AYM, Kanal İstanbul'un Yap-İşlet-Devret modeli kapsamına alınmasına ilişkin düzenlemenin iptal istemini reddetti.

    Metal patronları hükümetin grevi yasaklamasına güveniyor, işçiler tepkili
    Metal patronları hükümetin grevi yasaklamasına güveniyor, işçiler tepkili

    MESS Genel Sekreteri Özgür Barut, grev kararı alınması halinde "milli güvenlik" gerekçesiyle metal grevinin erteleneceği, yüksek hakemin enflasyon altında bir rakama imza atacağı tehdidinde bulundu.

    Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'a "akıl sağlığı tam" raporu verildi
    Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'a "akıl sağlığı tam" raporu verildi

    Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç için doktorlar "Akıl sağlığı tam" raporu verdi.