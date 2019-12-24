AYM, Kanal İstanbul'a dair düzenlemenin iptal istemini reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM) Kanal İstanbul'un Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli kapsamına alınmasına ilişkin düzenlemenin iptal istemini reddetti.

AYM, Kanal İstanbul projesi hakkındaki başvuru için kararını verdi.

Mahkeme, oy birliğiyle Kanal İstanbul'un YİD modeli kapsamına alınmasına ilişkin düzenlemenin iptal istemini reddetti.

CHP, YİD modeline ilişkin iptal başvurusu yapmıştı.

ÇED RAPORU KABUL EDİLMİŞTİ

Kanal İstanbul projesine ilişkin çevresel etki değerlendirme raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygun bulunarak dün kabul edilmişti. ÇED raporu, halkın önerilerini almak üzere 10 gün boyunca Bakanlıkta ve İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde halkın görüşüne sunulacak. (HABER MERKEZİ)

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