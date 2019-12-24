Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması: Rahatsızlık duyanlar şuursuz ve gayri millidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yazılı açıklama yayımladı ve muhalefetin, uzmanların ve yaşam alanı savunucuların itiraz ettiği tartışmalı Kanal İstanbul projesini savundu.

Bahçeli, "Aynı kategorik itirazları hızlı tren, üçüncü köprü, üçüncü havalimanı, Marmaray, Avrasya Tüneli, Osman Gazi Köprüsü’nün proje ve yapım aşamalarında da gösteren CHP ve yedekleri, Kanal İstanbul Projesini aşağılamak ve aşındırmak için adeta iftira yarışına girmişlerdir. Söz konusu projeye ucube, cinayet ve ihanet projesi diyen CHP yönetiminin hal-i pürmelali içler acısı, yürek yaralayıcıdır” dedi.

CHP'lilerin Kanal İstanbul ile ilgili açıklamalarına tepki gösteren Bahçeli, şu değerlendirmeyi yaptı:

"CHP Genel Başkanının, CHP'li sözcülerin ve CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının tezviratla ve kulaktan dolma bilgilerle Kanal İstanbul Projesine cephe açmaları bir defa demokrasi ayıbı, siyasi ahlak kaybıdır. Geçmişte, 'Üçüncü köprüye ne gerek var?' diyen, üçüncü havalimanını eleştiri yağmuruna tutan Sayın Kılıçdaroğlu, yapılan yol, köprü, tünel ve havalimanlarını kullanımdan imtina ederse bu elbette kendi bileceği bir şeydir. Paralel emellere meraklı olan CHP Genel Başkanının paralel kanallar açıp, parabol yollar yapıp, paramiliter düşler kurmasının önünde de hiçbir mani hal yoktur."

"REFERANDUM ÇAĞRILARI HEZEYANDIR"

Kanal İstanbul Projesiyle ilgili referandum çağrılarını hezeyan olarak nitelendiren Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir siyasi partinin seçimden önce vaatlerini sıralayıp iktidara geldikten sonra sözünü tutması milli iradeye saygının gereği, demokrasiye bağlılığın neticesidir. CHP'nin bunu anlaması oldukça zor ve zahmetlidir. Kanal İstanbul; Karadeniz ile Akdeniz arasında geçit olan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğini rahatlatmak için İstanbul'un Avrupa yakasında Karadeniz ile Marmara Denizi arasında 43 kilometrelik yapay bir su yoluyla açılacak projenin ismidir."

Bahçeli, "İstanbul Boğazı'nın trafik yükünün azaltılması için tankerlerin, tehlikeli yük taşıyan gemilerin ve bir kısım ticaret gemilerinin Kanal İstanbul'dan geçişe yönlendirileceği anlaşılmaktadır." ifadelerini kullanarak, projenin ÇED raporunun hazırlandığını, ardından onaylandığını ve askıya da çıkarıldığını vurguladı.

Kanal İstanbul projesinden hiçbir haklı ve meşru bahanesi olmadan rahatsızlık duyanları "şuursuz" ve "gayri milli" olarak niteleyen Bahçeli, "Elbette mezkur projenin bütün yönleri çok iyi analiz edilmeli, fizibilite çalışmalarıyla birlikte çevreye, ekolojik dengeye, stratejik hedeflere, çok taraflı antlaşmalara ne getirip ne götüreceği basiretle hesap edilmelidir." ifadesini kullandı. (HABER MERKEZİ)

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