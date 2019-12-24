Bakan Murat Kurum: İBB’nin Kanal İstanbul protokolünden tek taraflı çekilme hakkı yok

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kanal İstanbul Projesi İşbirliği Protokolü'nden tek taraflı çekilme yetkisinin olmadığını söyledi. Kurum, Kanal İstanbul güzergahında arsa rantına müsaade etmeyeceklerini iddia ederek, İmamoğlu’na “Belediye başkanlığı vatandaşlara hizmet ederek olur. Sayın Başkanın 6 ayda ne yaptığını sormak lazım" sözleriyle yüklendi.

Kurum, Akıllı Şehirler Eylem Planı tanıtımında konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un tartışmalı Kanal İstanbul projesiyle ilgili sözlerinden satır başları şöyle:

“Kanal İstanbul’un ÇED sürecinde sona geldiğimizi ifade etmiştim. Dün onayladık, 10 gün için halkımızın incelemesine sunulmuş durumda. Kanal İstanbul projesi yapıldığında, iki yakaya kuracağımız nüfus olarak 500 bini aşmayacak yatay mimari esaslı çok önemli projeyi kuracağız. O proje kapsamında yapmış olduğumuz planlarda da akıllı şehri zorunluluk hale getireceğiz. Kanal İstanbul projesi ile İstanbul’a trafik, sosyal donatı ve yeşil alanlarıyla nefes aldıracak iki örnek akıllı şehri yapacağız.”

“İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tek taraflı olarak protokolden çekilme hakkı yok."

“Kanal İstanbul güzergahı üzerinde arsa rantına müsaade etmedik. Bir vatandaşın, bireyin, şirketin arsa toplaması söz konusu değildir."

“Arsa sahipleri plan çerçevesinde haklarını alacaktır, plan Belediye Meclisinden geçecektir ve o plan çerçevesinde yürütülecektir.”

İMAMOĞLU "YA KANAL YA İSTANBUL" DİYEREK PROTOKOLDEN ÇEKİLDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün "İBB 6 Aylık Çalışma Dönemi Basın Toplantısı" başlığıyla Harbiye İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıda konuştu. İmamoğlu, Kanal İstanbul tartışmalarına değinerek, "Ya Kanal ya İstanbul. Mesele bu kadar ciddi" diyerek İstanbul protokolünden çekileceğini açıkladı. (HABER MERKEZİ)

Erdoğan’dan Kanal İstanbul tepkilerine klasik yanıt: Bunlar Gezici

Ekrem İmamoğlu, İBB'nin Kanal İstanbul protokolünden çekileceğini açıkladı

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