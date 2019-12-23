Kanal İstanbul için hazırlanan ÇED raporu bakanlık tarafından onaylanarak yayınlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AKP'nin, tüm itirazlara rağmen hayata geçirmekte ısrar ettiği ve hangi derde deva olacağı anlaşılamayan "Kanal İstanbul" projesinin ÇED raporu yayınlandı.

75 milyar liralık yatırım maliyeti olan projes için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunuldu. Rapor, bakanlıkça yeterli halkın görüşüne açıldı.

Kanal İstanbul için hazırlanan ÇED raporu 10 gün boyunca görüş ve öneriler için askıda kalacak. (HABER MERKEZİ)

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