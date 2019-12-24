Kolombiya'da polis saldırsıyla yaşamını yitiren Dilan Cruz anıldı

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, polisin attığı gaz kapsülünün kafasına isabet etmesiyle ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Dilan Cruz için anma töreni düzenlendi.

Bogota'da hükümet karşıtı protestolarda, toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD’dan bir polisin attığı göz yaşartıcı gaz kapsülünün kafasına isabet etmesiyle ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Dilan Cruz için ölümünden bir ay sonra anma töreni düzenlendi.

NE OLMUŞTU?

Kolombiya’da protestolar, 21 Kasım’da ilan edilen genel grevle başlamıştı. Polisin protestolara katılanlara yönelik saldırısında 5 kişi hayatını kaybetmiş, aralarında polislerin de bulunduğu 1000’e yakın kişi yaralanmıştı. Farklı gruplarla diyalog halinde bulunan hükümetle müzakere masasına birkaç gün önce oturan sendikalar, özelleştirmelerden vazgeçilmesi, son 2 yılda öğrenciler ve yerlilerle varılan mutabakatlara sadık kalınması, barış anlaşmasının uygulanması, toplum liderleri ve muhtarlara yönelik suikastlar karşısında adım atılması, halka şiddet uygulayan ESMAD’ın lağvedilmesi, emeklilik ve ücretlerle ilgili yasa tasarısının geri çekilmesi ve vergilerin hafifletilmesi gibi taleplerde bulunuyor. (DIŞ HABERLER)

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