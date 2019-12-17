Kolombiya’da protestolar sürüyor: Diktatörlük gerçek olduğunda devrim hak olur

Kolombiya’nın başkenti Bogota’da bir süredir devam eden genel grev protestoları çerçevesinde yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe katılan gençlerin renkli dövizleri dikkat çekti. Gençlerden biri üzerine “Diktatörlük gerçek olduğunda devrim hak olur” yazdı.

TEPKİLER DİNMİYOR

Eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile yapılan barış anlaşmasının tam olarak uygulanmaması ile hükümetin ücretler ve emeklilikle ilgili planladığı değişikliklere tepkiler devam ediyor. Ülkede süren genel grev kapsamında Bogota’da çoğunluğu öğrencilerden oluşan kitle pazar günü yürüyüş düzenledi. Şehrin farklı bölgelerinden yola çıkan gençler, güzergah boyunca güvenlik önlemleri alan polisin gözetiminde Bolivar Meydanı’na kadar yürüdü. Hükümet karşıtı sloganlar atan gruba, aralarında FARC’ın siyasi partisi Toplumun Alternatif Devrimci Gücüne (FARC) mensup isimlerin de bulunduğu bir grup senatör Kolombiya Meclisinden çıkarak destek verdi.

Kolombiya’da gösteriler, 21 Kasım’da ilan edilen genel grevle başlamıştı. Yer yer polisle göstericiler arasında gerginlik ve çatışmaların yaşandığı olaylarda 5 kişi hayatını kaybetmiş, aralarında polislerin de bulunduğu 1000’e yakın kişi yaralanmıştı.

KOLOMBİYALILARIN TALEPLERİ NELER?

Farklı gruplarla diyalog halinde bulunan hükümetle müzakere masasına birkaç gün önce oturan sendikalar, özelleştirmelerden vazgeçilmesi, son 2 yılda öğrenciler ve yerlilerle varılan mutabakatlara sadık kalınması, barış anlaşmasının uygulanması, toplum liderleri ve muhtarlara yönelik suikastlar karşısında adım atılması, göstericilere yönelik şiddet uygulamakla suçlanan Kolombiya polisi toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD’ın lağvedilmesi, emeklilik ve ücretlerle ilgili yasa tasarısının geri çekilmesi ve vergilerin hafifletilmesi gibi taleplerde bulunuyor. (DIŞ HABERLER)

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