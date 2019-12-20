Kolombiya’da hükümet karşıtı protestolar sürüyor

Kolombiya'da 21 Kasım'da başlayan genel grev sürüyor.

AA’nın haberine göre, Kolombiya’da Eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile yapılan barış anlaşmasının tam olarak uygulanmaması ile hükümetin ücretler ve emeklilikle ilgili planladığı değişikliklere karşı ülke genelinde genel grev devam ediyor. Başkent Bogota’da bir süredir devam eden genel grev protestoları çerçevesinde yürüyüş yapıldı. Yürüyüşe öğrencilerin katılımı yoğun oldu. Şehrin farklı bölgelerinden yola çıkanlar, Bolivar Meydanı’na kadar yürüdü. Hükümet karşıtı sloganlar atan kitleye, aralarında FARC’ın siyasi partisi Toplumun Alternatif Devrimci Gücüne (FARC) mensup isimlerin de bulunduğu bir grup senatör Kolombiya Meclisinden çıkarak destek verdi.

Fotoğraf: AA

NE OLMUŞTU?

Kolombiya’da protestolar, 21 Kasım’da ilan edilen genel grevle başlamıştı. Polisin protestolara katılanlara yönelik saldırısında 5 kişi hayatını kaybetmiş, aralarında polislerin de bulunduğu 1000’e yakın kişi yaralanmıştı. Farklı gruplarla diyalog halinde bulunan hükümetle müzakere masasına birkaç gün önce oturan sendikalar, özelleştirmelerden vazgeçilmesi, son 2 yılda öğrenciler ve yerlilerle varılan mutabakatlara sadık kalınması, barış anlaşmasının uygulanması, toplum liderleri ve muhtarlara yönelik suikastlar karşısında adım atılması, halka şiddet uygulayan ESMAD’ın lağvedilmesi, emeklilik ve ücretlerle ilgili yasa tasarısının geri çekilmesi ve vergilerin hafifletilmesi gibi taleplerde bulunuyor. (DIŞ HABERLER)

Kolombiya’da yüz binler genel greve çıktı, devlet yanıtı şiddet oldu

Kolombiya'da genel grev protestoları sürüyor

Kolombiya’da yüz binler genel greve çıktı, devlet yanıtı şiddet oldu

Reklam