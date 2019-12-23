23 Aralık 2019 15:21

Cem Seymen, CNN'deki "A'dan Z'ye" programını bıraktığını açıkladı

CNN Türk'te yayımlanan "A'dan Z'ye" programının sunucusu Cem Seymen, kendi isteğiyle bu görevi bıraktığını duyurdu.

Cem Seymen

Cem Seymen | Görsel, CNN Türk YouTube hesabındaki "A'dan Z'ye" programından alınan ekran alıntısıdır

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    CNN Türk'te yayımlanan "A'dan Z'ye" programının sunucusu Cem Seymen, kendi isteğiyle bu görevi bıraktığını açıkladı. Seymen, "Ben burada sayamayacağım kadar çok sebeple haberin içinde olmak istemedim" dedi.

    "A'dan Z'ye" programının sunucusu Cem Seymen, kişisel Instagram hesabında kendi isteğiyle görevden ayrıldığını duyurdu. Seymen, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

    "Sevgili dostlarım. Sabah başladığım A’dan Z’ye haber programımı kendime göre önemli gördüğüm sebeplerle ve tamamen kendi isteğimle bıraktım. Yönetimle görüştüm ve dostluk çerçevesi içinde isteğimi anlayışla karşıladılar. Ekip olarak çok uğraştık, iyi niyetle çok gayret gösterdik. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma minnettarım. Program iyice oturmaya başlamıştı ve ratingler de iyi gidiyordu. Ben burada sayamayacağım kadar çok sebeple haberin içinde olmak istemedim. Lütfen bana kızmayın. Anlayışınızı rica ederim. CNN Türk’e bana verdiği fırsat için de teşekkürü borç bilirim. Son yayınım Cuma günü olacak. 4 gün daha beraberiz. Yolumuz açık olsun"

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    Sevgili dostlarım. Sabah başladığım A’dan Z’ye haber programımı kendime göre önemli gördüğüm sebeplerle ve tamamen kendi isteğimle bıraktım. Yönetimle görüştüm ve dostluk çerçevesi içinde isteğimi anlayışla karşıladılar. Ekip olarak çok uğraştık, iyi niyetle çok gayret gösterdik. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma minnettarım. Program iyice oturmaya başlamıştı ve ratingler de iyi gidiyordu. Ben burada sayamayacağım kadar çok sebeple haberin içinde olmak istemedim. Lütfen bana kızmayın. Anlayışınızı rica ederim. CNN Türk’e bana verdiği fırsat için de teşekkürü borç bilirim. Son yayınım Cuma günü olacak. 4 gün daha beraberiz. Yolumuz açık olsun. Herkese sevgiler. Cem

    cemseymen (@cemseymen)'in paylaştığı bir gönderi ()

    (MEDYA SERVİSİ)

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