Denizli'de asgari ücret eylemi: İnsan onuruna yakışır bir ücret istiyoruz
Denizli’de Emek ve Demokrasi Güçleri, insanca yaşanacak ücret talebiyle basın açıklaması yaptı.
Fotoğraf: Evrensel
Denizli’de Emek ve Demokrasi Güçleri, "Demokratik Türkiye, Halk İçin Bütçe ve İnsanca Yaşanacak Asgari Ücret" talepleri ile basın açıklaması gerçekleştirdi. Candoğan parkında yapılan açıklamada "savaşa değil eğitime bütçe", "insan onuruna yakışır ücret istiyoruz" sloganları atıldı.
Açıklamayı yapan BES Denizli Şubesi Başkanı Yusuf Yurdakul, "Krizin faturasını emekçilere yıkan bütçeye karşı birleşerek, kendi gücümüzü üretimden gelen gücümüzü bilerek mücadele etmeliyiz" dedi. (Denizli/EVRENSEL)
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