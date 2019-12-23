Çaycuma'da iş cinayeti: 18 yaşındaki işçi elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi
Çaycuma'da çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan 18 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi.
Özcan Koraman | Fotoğraf: Evrensel
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan 18 yaşındaki İşçi Özcan Koraman hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre, Çaycuma'ya bağlı Perşembe beldesinde binanın inşaatında çalışan Özcan Koraman, akşam saatlerinde elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Koraman'a haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Koraman, yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Çaycuma Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)
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