23 Aralık 2019 09:45

Çaycuma'da iş cinayeti: 18 yaşındaki işçi elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi

Çaycuma'da çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan 18 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi.

Özcan Koraman

Özcan Koraman | Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan 18 yaşındaki İşçi Özcan Koraman hayatını kaybetti.

    DHA'nın haberine göre, Çaycuma'ya bağlı Perşembe beldesinde binanın inşaatında çalışan Özcan Koraman, akşam saatlerinde elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Koraman'a haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Koraman, yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Çaycuma Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

    Antep'te Sanko'da iş cinayeti: İş makinesinin altında kalan işçi yaşamını yitirdi

    Antep'te Sanko'da iş cinayeti: İş makinesinin altında kalan işçi yaşamını yitirdi

    İzmit'te iş cinayeti: Şehir hastanesi inşaatından düşen işçi yaşamını yitirdi

    İzmit'te iş cinayeti: Şehir hastanesi inşaatından düşen işçi yaşamını yitirdi

    Autoliv'de iş cinayeti: Kurulumu tamamlanmayan fabrikada üretime başlanmıştı

    Autoliv'de iş cinayeti: Kurulumu tamamlanmayan fabrikada üretime başlanmıştı

    Ankara'da iş cinayeti: Okul inşaatında iskele çöktü, 1 işçi yaşamını yitirdi

    Ankara'da iş cinayeti: Okul inşaatında iskele çöktü, 1 işçi yaşamını yitirdi

    Reklam
    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Trafik cezalarına, pasaport ve ehliyet ücretine yüzde 22 zam
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Haydi 2 Evrensel alıp 1'ini okuyup ötekini okutmaya!

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Marx'ın Lincoln'e mektubu

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    NBA'de 2010'lar -2: Sıcak devrim günleri

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Yapı yapmak -3
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'un yargılandığı dava başladı
    Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'un yargılandığı dava başladı

    Ceren Özdemir’in katili Özgür Arduç’un yargılandığı davanın ilk duruşması Ordu 1. ağır Ceza Mahkemesinde başladı. Katılımın yoğun olduğu duruşma öncesi kadınlar açıklama yaptı.

    İzmir'de sağanak etkili oldu; yollar göle döndü, binalara su doldu
    İzmir'de sağanak etkili oldu; yollar göle döndü, binalara su doldu

    İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Mavişehir Mahallesi'nde, sağanak ve etkili olan lodos nedeniyle denize yakın sitelerdeki apartmanların otoparkları ve caddelerini su bastı.

    Trafik cezalarına, pasaport ve ehliyet ücretine yüzde 22 zam
    Trafik cezalarına, pasaport ve ehliyet ücretine yüzde 22 zam

    Pasaport, ehliyet harcı, trafik cezaları, yurtdışından getirilen cep telefonları için ödenen ücretler 2020'de yüzde 22,58 oranında artacak.

    2020 için motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) artış oranı yüzde 12 oldu
    2020 için motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) artış oranı yüzde 12 oldu

    Motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) 2020'de uygulanacak zam oranı yüzde 12 olarak açıklandı.

    Dr. Fatih Yaşlı: AKP'nin Libya taktiğinin faturasını halk ödeyecek
    Dr. Fatih Yaşlı: AKP'nin Libya taktiğinin faturasını halk ödeyecek

    Mecliste AKP ve MHP oylarıyla kabul edilen Libya ile Askeri İşbirliği Anlaşması'nı Dr. Fatih Yaşlı ile konuştuk.

    Arap Coğrafyasında geçen hafta | İdlib-Trablus ve Türk-Rus ilişkileri
    Arap Coğrafyasında geçen hafta | İdlib-Trablus ve Türk-Rus ilişkileri

    Türkiye’nin hem Libya'da ve hem de Doğu Akdeniz'de oynamaya çalıştığı rol, geçen haftanın arap basınının gündem konusu oldu.

    Bir tiyatrocuya mektup
    Bir tiyatrocuya mektup

    Anıl Yurdakul, Beyoğlu sokaklarının renkli simalarından Gönül ablanın ardından yazdı.

    İletişim-İş Başkanı Ünal Doğan yazdı: İş yükünün sorumlusu PTT işçileri değildir
    İletişim-İş Başkanı Ünal Doğan yazdı: İş yükünün sorumlusu PTT işçileri değildir

    ​​​​​​​DİSK/İletişim-İş Genel Başkanı Ünal Doğan, PTT emekçilerini hedef aldığı yazısı daha sonra internet sitesinden kaldırılan Yeni Şafak Yazarı Mehmet Şeker'e tepki gösterdi.

    Yort Kitap: Pes etmeyen entelektüel üretim örneği
    Yort Kitap: Pes etmeyen entelektüel üretim örneği
    Fenerbahçe, Beşiktaş'ı Kadıköy'de 3-1 mağlup etti
    Fenerbahçe, Beşiktaş'ı Kadıköy'de 3-1 mağlup etti
    "13 yıldır işçilerle oyunlar sergiliyor derdimizi anlatıyoruz"
    "13 yıldır işçilerle oyunlar sergiliyor derdimizi anlatıyoruz"
    Samsun'da evrim paneli düzenlendi: Evrim ders kitaplarından çıkarılarak yok edilemez
    Samsun'da evrim paneli düzenlendi: Evrim ders kitaplarından çıkarılarak yok edilemez
    Yıldız Çakar: Toplum olarak dünyaya verecek mesajlarımız var
    Yıldız Çakar: Toplum olarak dünyaya verecek mesajlarımız var
    Hulusi Kentmen kimdir, hangi filmlerde rol aldı?
    Hulusi Kentmen kimdir, hangi filmlerde rol aldı?
    Tersane işçisi: "Ailemizi yaşatabilmek için hasta oluyoruz"
    Tersane işçisi: "Ailemizi yaşatabilmek için hasta oluyoruz"

    Tersane işçileri çalışma koşullarını Evrensel'e yolladıkları haberde anlattı.

    DMD hastası çocukların ailelerinden "kas hastalıkları merkezleri çoğaltılsın" talebi
    DMD hastası çocukların ailelerinden "kas hastalıkları merkezleri çoğaltılsın" talebi

    DMD hastası çocukların aileleri, tedaviye daha rahat ulaşabilmek için kas hastalıkları merkezlerinin çoğaltılması ve fizik tedavi gibi gerekli uygulamaların ulaşılabilir olmasını istiyor.

    GÜNCELLENDİ
    Evrensel Ege sayfaları yayına başladı
    Evrensel Ege sayfaları yayına başladı

    Evrensel, Ege sayfalarıyla Ege'den daha fazla haber, daha fazla röportaj mektup analiz ve köşe yazısına yer açıyor.

    Çanakkale Kumarlar Köyü kadınları: Madene verecek suyumuz yok!
    Çanakkale Kumarlar Köyü kadınları: Madene verecek suyumuz yok!

    Doğu Biga Madenciliğin Çanakkale Kumarlar Köyündeki göletin suyunu altın madeni için kullanmak istemesine karşı köyün kadınları yürüyüş yaptı, "Kumarlar suyu ile Çanakkale zehirlenmesin” dedi.

    Eskişehirli çiftçiye darbe üstüne darbe: Sel vurdu, devlet sırtını döndü, icra geldi
    Eskişehirli çiftçiye darbe üstüne darbe: Sel vurdu, devlet sırtını döndü, icra geldi

    Eskişehir’de haziran ayında yaşanan selde mağdur olan çiftçiler, devletin söz verdiği yardımı yapmadığını, borçlarının katlanarak arttığını ve bankalarla icralık olduklarını söyledi.

    Patron örgütü TİSK asgari ücretle ilgili açıklama yaptı, sömürünün artmasını istedi
    Patron örgütü TİSK asgari ücretle ilgili açıklama yaptı, sömürünün artmasını istedi

    Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, asgari ücretin düşük tutulmasını, işverene verilen desteğin artmasını ve "yatırım kaptırmama" bahanesiyle sömürünün katmerlenmesini istedi.

    Libya Ulusal Ordusu, Türkiyeli mürettebatı olan gemiye el koydu
    Libya Ulusal Ordusu, Türkiyeli mürettebatı olan gemiye el koydu

    Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu güçleri, mürettebatı Türkiyeli olan bir gemiye el koydu.

    "Parça başına, ek işe, mesaiye rağmen geçinemiyoruz"
    "Parça başına, ek işe, mesaiye rağmen geçinemiyoruz"

    "Asgari ücret geçinmemize yetmiyor. Ben de bir yandan çocuğa bakarken bir yandan da eve iş alıyorum. Evde oteller için kibrit doldurmaya başladım...”

    Asgari ücretli: Yağmurlu havada çıkmıyorum çünkü kışlık ayakkabım yok
    Asgari ücretli: Yağmurlu havada çıkmıyorum çünkü kışlık ayakkabım yok

    Bir mühendislik firmasında asgari ücretle çalışan Gülcan ve iki aydır işsiz olan matbaa işçisi Vedat ile asgari ücreti ve yaşam koşullarını konuştuk.

    Murat Kapıkıran: Tarımda kullanılan pestisitler insan ve ekosisteme zarar veriyor
    Murat Kapıkıran: Tarımda kullanılan pestisitler insan ve ekosisteme zarar veriyor

    Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Murat Kapıkıran, tarım “zararlılarıyla” mücadelede kullanılan pestisitlerin ekosisteme zarar verdiğini söyledi.

    TEMSA'da üretimin durdurulması 2 Ocak'a kadar uzatıldı, işçilerde kaygı arttı
    TEMSA'da üretimin durdurulması 2 Ocak'a kadar uzatıldı, işçilerde kaygı arttı

    Özçelik-İş, TEMSA'da üretimin 2 Ocak'a kadar durdurulduğunu ve işçilerin tekrar ücretli izne çıkarıldığını açıkladı. İşçiler, "Süreç ilerledikçe daha çok kaygılanmaya başlıyoruz” diyor.

    Yeni Yaşam dağıtımcısına gazetede yer alan haberden 7 yıl hapis istemi
    Yeni Yaşam dağıtımcısına gazetede yer alan haberden 7 yıl hapis istemi

    Elazığ’da Yeni Yaşam gazetesi dağıtırken gözaltına alınan Necmettin Tosun hakkında gazetede yer alan haberler gerekçe gösterilerek 7 yıla kadar hapis cezası istendi.

    Yazarımız Ragıp Zarakolu'nun Türkiye'ye iade edilmesi talebine ret
    Yazarımız Ragıp Zarakolu'nun Türkiye'ye iade edilmesi talebine ret

    Ragıp Zarakolu’nun "Uluslararası Suçluların İadesi Anlaşması" kapsamında Türkiye’ye iade edilmesi talebi, İsveç Yüksek Mahkemesi tarafından reddedildi.

    İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş için müfettiş görevlendirdi
    İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş için müfettiş görevlendirdi

    Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün'ün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında ortaya attığı iddiaları araştırmak üzere İçişleri Bakanlığınca bir mülkiye müfettişi görevlendirildi.

    CHP: Kadına yönelik şiddette hafifletici neden uygulanamaz
    CHP: Kadına yönelik şiddette hafifletici neden uygulanamaz

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, kadın cinayetleri ve cinsel istismar suçlarında ‘tahrik’, ‘iyi hal’ bahanesi öne sürülerek uygulanan ceza indirimlerine tepki gösterdi.

    Çorlu’da Evrensel’le dayanışma konseri: Bugün dünden daha fazla ihtiyacımız var
    Çorlu’da Evrensel’le dayanışma konseri: Bugün dünden daha fazla ihtiyacımız var

    Tekirdağ Çorlu'da Evrensel’le dayanışma konseri düzenlendi. Konserde yapılan konuşmalarda Evrensel’e bugün düne oranla daha fazla ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.