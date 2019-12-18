Ankara'da iş cinayeti: Okul inşaatında iskele çöktü, 1 işçi yaşamını yitirdi

Ankara'da inşaat halindeki okulun 4'üncü katında iskele çökmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.

DHA'da yer alan habere göre, iş cinayeti saat 14.00 sıralarında Yenimahalle ilçesinde 2274 cadde üzerinde yapımı devam eden ilkokulda meydana geldi. İnşaatın 4'üncü katında kurulan iskele bilinmeyen bir nedenle çöktü. İskelede çalışan işçilerden Mehdi Yarba (25) olay yerinde hayatını kaybederken, Sıraç Çelik (43) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi Sıraç Çelik, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahaleden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: DHA

(İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

Bodrum’da iş cinayeti: Devrilen vinçte bulunan 1 işçi hayatını kaybetti

İş cinayeti davasında skandal: Asli kusurlu bulunan patrona para cezası

KARDEMİR'de iş cinayeti: Fırın patladı, 1 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi yaralandı

Antep'te iş cinayeti: Makineye sıkışan 19 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi

Reklam