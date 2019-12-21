21 Aralık 2019 08:44
Antep'te Sanko'da iş cinayeti: İş makinesinin altında kalan işçi yaşamını yitirdi
Kullandığı iş makinesinin devrilmesi sonucu makinenin altında kalan işçi Abdullah Akyol yaşamını yitirdi. (Fotoğraf: Arşiv)
Fotoğraf: Ercüment Akdeniz/EVRENSEL
Antep’te devrilen iş makinesi forkliftin altında kalan işçi Abdullah Akyol (44) yaşamını yitirdi.
Antep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Sanko Holding bünyesinde çalışan forklift sürücüsü Akyol yüksek bölümden araç lastiği indirdiği sırada kullandığı forkliftin dengesi bozuldu.
Akyol, devrileceğini anladığı forkliften kaçmak için indi ancak devrilen forkliftin altında kaldı.
Olayı gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibi Akyol’un yaşamını yitirdiğini tespit etti. Akyol’un cenazesi Antep Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. (Antep/MA)
İSİG: Kasım'da en az 126, yılın ilk on bir ayında en az 1606 işçi yaşamını yitirdi
Reklam