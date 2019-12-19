Autoliv'de iş cinayeti: Kurulumu tamamlanmayan fabrikada üretime başlanmıştı
Kocaeli Çayırova'daki kurulu MESS üyesi Autoliv'de 29 yaşındaki işçi Sedat Sınar, forkliftin altında kalarak yaşamını yitirdi.
Fotoğraf: Fatih Gürbüz/AA
MESS üyesi Autoliv’in yeni kurulan fabrikasında iş cinayeti yaşandı. İş cinayeti, Kocaeli Çayırova’da kurulu fabrikadaki 16.00-00.00 vardiyasında meydana geldi. Saat 21.00 sularında 29 yaşındaki Sedat Sınar isimli işçi devrilen forkliftin altında kaldı.
İşçilerin olayı fark etmesi üzerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, Sınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayı haber alan işçi yakınları da fabrikaya geldi.
Sınar'ın cenazesi, incelemelerin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Türk Metal Sendikasının örgütlü olduğu Autoliv’de 7 yıldır çalışan Sınar’ın geçtiğimiz hafta doğum izninden döndüğü ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
YENİ FABRİKADA İNŞA ÇALIŞMALARI SÜRÜYORDU
İş cinayetinin yaşandığı fabrikada inşa çalışmaları tamamlanmamış olmasına rağmen üretime başlanmıştı. Autoliv’de yaklaşık 2 bin 700 işçi çalışıyor. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)
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