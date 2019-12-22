İzmit'te iş cinayeti: Şehir hastanesi inşaatından düşen işçi yaşamını yitirdi

İzmit’te yapımı devam eden şehir hastanesi inşaatında çalışan 36 yaşındaki işçi Harun Barak, metrelerce yükseklikteki iskeleden düşerek hayatını kaybetti.

DHA'da yer alan habere göre iş cinayeti, öğle saatlerinde, İzmit 28 Haziran Mahallesi'nde yapımı devam eden Şehir Hastanesi inşaatında meydana geldi. Binanın dış cephe kaplamasında çalışan İşçi Harun Barak, iskele üzerinde dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten düştü. Ağır yaralanan Harun Barak olay yerine gelen 112 Acil ekibince Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Barak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

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